4 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 сентября в истории
Какой сегодня праздник, 4 сентября? Международный день тхэквондо, День таможенного брокера Украины, День работника таможенной службы – в Молдавии, День спасателя – в Армении. День мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих, празднование Грузинской иконы Божией Матери – в православном календаре. Агафон Огуменник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 сентября.
- Международный день тхэквондо (World Taekwondo Day) празднуют все любители восточных единоборств начиная с 2006 года.
- День таможенного брокера – в Украине специалисты этой отрасли отмечают свой профессиональный праздник с 1992 года.
- День работника таможенной службы – своих таможенников 4 сентября также чествует Молдавия.
- День иммигранта отмечается в Аргентине.
- День спасателя празднует Армения.
- День кооперации проводится в Иране.
4 сентября православная церковь чтит память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих, а также священномученика Горазда (Павлика), преподобного Исаакия Оптинского. Проводится празднование Грузинской иконы Божией Матери.
В народе 4 сентября почитается Агафон Огуменник. В этот день крестьяне старались отпугнуть от своего гумна лешего, чтобы он не натворил беды. А вот в лес ходить было нежелательно.
Приметы на 4 сентября
- если на Агафона солнечно, то хорошая погода продержится еще месяц;
- в день Агафона леший бедокурит и разбрасывает хлеб;
- на Агафона нельзя ходить в лес, а то леший утянет;
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1837 – в Америке Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал телеграф.
- 1888 – американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak.
- 1964 – NASA вывело в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.
- 1975 – день рождения интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?"
- 1991 – в Киеве над Верховной Радой впервые поднят сине-желтый флаг.
- 1991 – принята декларация о государственном суверенитете Крыма.
- 1998 – день основания компании Google.
- 1874 – Александр Вишневский, советский хирург, создатель одноименной лечебной мази.
- 1934 – Эдуард Хиль, советский эстрадный певец.
- 1949 – Григорий Суркис, украинский бизнесмен, политик, вице-президент УЕФА, почетный президент ФФУ.
- 1966 – Янка Дягилева, советская рок-певица, бард.
- 1981 – Бейонсе, американская певица, танцовщица, актриса, продюсер, дизайнер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.
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