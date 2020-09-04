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4 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 4 сентября? Международный день тхэквондо, День таможенного брокера Украины, День работника таможенной службы – в Молдавии, День спасателя – в Армении. День мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих, празднование Грузинской иконы Божией Матери – в православном календаре. Агафон Огуменник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 сентября.

4 сентября: какой сегодня праздник
4 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день тхэквондо (World Taekwondo Day) празднуют все любители восточных единоборств начиная с 2006 года.
  • День таможенного брокера – в Украине специалисты этой отрасли отмечают свой профессиональный праздник с 1992 года.
  • День работника таможенной службы – своих таможенников 4 сентября также чествует Молдавия.
  • День иммигранта отмечается в Аргентине.
  • День спасателя празднует Армения.
  • День кооперации проводится в Иране.

Какой сегодня праздник

4 сентября православная церковь чтит память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих, а также священномученика Горазда (Павлика), преподобного Исаакия Оптинского. Проводится празднование Грузинской иконы Божией Матери.

В народе 4 сентября почитается Агафон Огуменник. В этот день крестьяне старались отпугнуть от своего гумна лешего, чтобы он не натворил беды. А вот в лес ходить было нежелательно.

Приметы на 4 сентября

  • если на Агафона солнечно, то хорошая погода продержится еще месяц;
  • в день Агафона леший бедокурит и разбрасывает хлеб;
  • на Агафона нельзя ходить в лес, а то леший утянет;

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1837 – в Америке Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал телеграф.
  • 1888 – американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak.

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  • 1964 – NASA вывело в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.
  • 1975 – день рождения интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?"
  • 1991 – в Киеве над Верховной Радой впервые поднят сине-желтый флаг.
  • 1991 – принята декларация о государственном суверенитете Крыма.
  • 1998 – день основания компании Google.

Кто родился 4 сентября

  • 1874 – Александр Вишневский, советский хирург, создатель одноименной лечебной мази.
  • 1934 – Эдуард Хиль, советский эстрадный певец.
  • 1949 – Григорий Суркис, украинский бизнесмен, политик, вице-президент УЕФА, почетный президент ФФУ.
  • 1966 – Янка Дягилева, советская рок-певица, бард.
  • 1981 – Бейонсе, американская певица, танцовщица, актриса, продюсер, дизайнер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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