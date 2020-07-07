7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 июля в истории
Какой сегодня праздник, 7 июля?Ивана Купала, Рождество Иоанна Предтечи, День работников природно-заповедного дела. Именины празднуют: Антон, Иван, Никита, Яков.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июля.
- Ивана Купала – всенародно любимый славянский праздник, отмечается в Украине, России. Беларуси и других славянских странах.
- День работников природно-заповедного дела – чествуется в Украине с 2009 года.
7 июля в православной церкви празднуется Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который был родственником и ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим Его пришествие, а позже крестившим его в водах реки Иордан.
В народе 7 июля отмечается праздник Ивана Купала или Иванов день, посвященный стихиям огня, воды, трав, земли и связанный с многочисленными народными традициями, обрядами и ритуалами. На Купалу открывался большой покос.
Приметы на 7 июля
- умывание купальской росой и купание в реках и озерах полезно для красоты и здоровья.
- травы, собранные на Ивана Купала, обладают целебной силой.
- если прыгнуть через купальский костер – уйдут все беды и болезни.
- на Ивана Купала гадания правдивые, а сны – вещие.
- дождливый день на Купала – к плохому урожаю.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1881 – впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио".
- 1891 –запатентованы дорожные чеки, ставшие прообразом нынешних кредитных карт.
- 1938 – состоялась первая в СССР телевизионная передача.
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- 1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.
- 1990 – состоялось совместное выступление трех великих теноров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.
- 2009 – прошли похороны короля поп-музыки Майкла Джексона.
- 1939 – Елена Образцова, советская оперная певица.
- 1940 – Ринго Старр, английский музыкант, певец, ударник группы The Beatles.
- 1943 – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
- 1962 – Жанна Агузарова, российская певица, экс-вокалистка группы "Браво".
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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