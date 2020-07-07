7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 июля в истории

Какой сегодня праздник, 7 июля?Ивана Купала, Рождество Иоанна Предтечи, День работников природно-заповедного дела. Именины празднуют: Антон, Иван, Никита, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июля.

7 июля: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

Ивана Купала – всенародно любимый славянский праздник, отмечается в Украине, России. Беларуси и других славянских странах.

– всенародно любимый славянский праздник, отмечается в Украине, России. Беларуси и других славянских странах. День работников природно-заповедного дела – чествуется в Украине с 2009 года.

Какой сегодня праздник

7 июля в православной церкви празднуется Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который был родственником и ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим Его пришествие, а позже крестившим его в водах реки Иордан.

В народе 7 июля отмечается праздник Ивана Купала или Иванов день, посвященный стихиям огня, воды, трав, земли и связанный с многочисленными народными традициями, обрядами и ритуалами. На Купалу открывался большой покос.

Приметы на 7 июля

умывание купальской росой и купание в реках и озерах полезно для красоты и здоровья.

травы, собранные на Ивана Купала, обладают целебной силой.

если прыгнуть через купальский костер – уйдут все беды и болезни.

на Ивана Купала гадания правдивые, а сны – вещие.

дождливый день на Купала – к плохому урожаю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1881 – впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио".

1891 –запатентованы дорожные чеки, ставшие прообразом нынешних кредитных карт.

1938 – состоялась первая в СССР телевизионная передача.

1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.

1990 – состоялось совместное выступление трех великих теноров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.

2009 – прошли похороны короля поп-музыки Майкла Джексона.

Кто родился 7 июля

1939 – Елена Образцова, советская оперная певица.

1940 – Ринго Старр, английский музыкант, певец, ударник группы The Beatles.

1943 – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

1962 – Жанна Агузарова, российская певица, экс-вокалистка группы "Браво".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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