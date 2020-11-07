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7 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 7 ноября? Всемирный день мужчин. Дмитриевская родительская суббота – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Валерий, Матрона.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 ноября.

7 ноября: какой сегодня праздник
7 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день мужчин (World Men's Day) – неофициальный мужской праздник, который ежегодно отмечается во многих странах в первую субботу ноября.
  • День Октябрьской революции отмечается в Беларуси – это общереспубликанский праздник, который является выходным днем в стране.
  • Дни истории и памяти предков в Киргизии отмечаются 7 и 8 ноября в память о Среднеазиатском восстании 1916 года.
  • День оперы в Венгрии празднуется с 2013 года в честь основоположника венгерской национальной оперы, композитора, дирижера и пианиста Ференца Эркеля.
  • День здоровья в Туркменистане – отмечается в первую субботу ноября.
  • День защиты детей в Южной Африке также приходится на первую ноябрьскую субботу.

Какой сегодня праздник

7 ноября в православной церкви почитается Дмитриевская родительская суббота – день поминовения умерших. Отмечается день памяти мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев Константинопольских, преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, мученика Анастасия, праведного Тавифа.

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В народе 7 ноября отмечается Мартирий или Дедовские плачи. Люди считали, что в этот день плачет даже природа дождем или снегом. Полагалось вспомнить и пожалеть всех убогих, несчастных и обиженных людей. Также в этот день было принято поминать усопших родственников, ходить на кладбище, убирать могилки и молиться об упокоении душ умерших.

Приметы на 7 ноября

  • в поминальные дни нельзя плохо говорить о покойных;
  • нельзя веселиться, смеяться, петь песни, чтобы не обидеть души усопших близких;
  • ни в коем случае в этот день нельзя отказывать в милостыне.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1788 – казаки во главе с Антоном Головатым завоевали османскую крепость Очаков.
  • 1909 – во Львове создан Украинский Студенческий Союз.

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  • 1917 – в России произошла Октябрьская революция.
  • 1928 – в Харькове открыт Госпром – первый украинский и европейский небоскреб.
  • 1951 – в Киеве начал работать первый украинский телецентр.

Кто родился 7 ноября

  • 1857 – Дмитрий Багалей, украинский советский историк, ректор Харьковского университета.
  • 1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик.
  • 1888 – Нестор Махно, украинский руководитель крестьянского повстанческого движения.
  • 1901 – Рина Зеленая, советская актриса театра и кино, артистка эстрады.
  • 1913 – Альбер Камю, французский писатель.
  • 1936 – Николай Винграновский, украинский писатель, кинематографист.
  • 1986 – Дмитрий Чигринский, украинский футболист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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