7 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 ноября в истории
Какой сегодня праздник, 7 ноября? Всемирный день мужчин. Дмитриевская родительская суббота – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Валерий, Матрона.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 ноября.
- Всемирный день мужчин (World Men's Day) – неофициальный мужской праздник, который ежегодно отмечается во многих странах в первую субботу ноября.
- День Октябрьской революции отмечается в Беларуси – это общереспубликанский праздник, который является выходным днем в стране.
- Дни истории и памяти предков в Киргизии отмечаются 7 и 8 ноября в память о Среднеазиатском восстании 1916 года.
- День оперы в Венгрии празднуется с 2013 года в честь основоположника венгерской национальной оперы, композитора, дирижера и пианиста Ференца Эркеля.
- День здоровья в Туркменистане – отмечается в первую субботу ноября.
- День защиты детей в Южной Африке также приходится на первую ноябрьскую субботу.
7 ноября в православной церкви почитается Дмитриевская родительская суббота – день поминовения умерших. Отмечается день памяти мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев Константинопольских, преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, мученика Анастасия, праведного Тавифа.
В народе 7 ноября отмечается Мартирий или Дедовские плачи. Люди считали, что в этот день плачет даже природа дождем или снегом. Полагалось вспомнить и пожалеть всех убогих, несчастных и обиженных людей. Также в этот день было принято поминать усопших родственников, ходить на кладбище, убирать могилки и молиться об упокоении душ умерших.
Приметы на 7 ноября
- в поминальные дни нельзя плохо говорить о покойных;
- нельзя веселиться, смеяться, петь песни, чтобы не обидеть души усопших близких;
- ни в коем случае в этот день нельзя отказывать в милостыне.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1788 – казаки во главе с Антоном Головатым завоевали османскую крепость Очаков.
- 1909 – во Львове создан Украинский Студенческий Союз.
- 1917 – в России произошла Октябрьская революция.
- 1928 – в Харькове открыт Госпром – первый украинский и европейский небоскреб.
- 1951 – в Киеве начал работать первый украинский телецентр.
- 1857 – Дмитрий Багалей, украинский советский историк, ректор Харьковского университета.
- 1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик.
- 1888 – Нестор Махно, украинский руководитель крестьянского повстанческого движения.
- 1901 – Рина Зеленая, советская актриса театра и кино, артистка эстрады.
- 1913 – Альбер Камю, французский писатель.
- 1936 – Николай Винграновский, украинский писатель, кинематографист.
- 1986 – Дмитрий Чигринский, украинский футболист.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное