7 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 7 ноября? Всемирный день мужчин. Дмитриевская родительская суббота – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Валерий, Матрона.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 ноября.

7 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день мужчин (World Men's Day) – неофициальный мужской праздник, который ежегодно отмечается во многих странах в первую субботу ноября.

– неофициальный мужской праздник, который ежегодно отмечается во многих странах в первую субботу ноября. День Октябрьской революции отмечается в Беларуси – это общереспубликанский праздник, который является выходным днем в стране.

отмечается в Беларуси – это общереспубликанский праздник, который является выходным днем в стране. Дни истории и памяти предков в Киргизии отмечаются 7 и 8 ноября в память о Среднеазиатском восстании 1916 года.

в Киргизии отмечаются 7 и 8 ноября в память о Среднеазиатском восстании 1916 года. День оперы в Венгрии празднуется с 2013 года в честь основоположника венгерской национальной оперы, композитора, дирижера и пианиста Ференца Эркеля.

празднуется с 2013 года в честь основоположника венгерской национальной оперы, композитора, дирижера и пианиста Ференца Эркеля. День здоровья в Туркменистане – отмечается в первую субботу ноября.

– отмечается в первую субботу ноября. День защиты детей в Южной Африке также приходится на первую ноябрьскую субботу.

Какой сегодня праздник

7 ноября в православной церкви почитается Дмитриевская родительская суббота – день поминовения умерших. Отмечается день памяти мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев Константинопольских, преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, мученика Анастасия, праведного Тавифа.

В народе 7 ноября отмечается Мартирий или Дедовские плачи. Люди считали, что в этот день плачет даже природа дождем или снегом. Полагалось вспомнить и пожалеть всех убогих, несчастных и обиженных людей. Также в этот день было принято поминать усопших родственников, ходить на кладбище, убирать могилки и молиться об упокоении душ умерших.

Приметы на 7 ноября

в поминальные дни нельзя плохо говорить о покойных;

нельзя веселиться, смеяться, петь песни, чтобы не обидеть души усопших близких;

ни в коем случае в этот день нельзя отказывать в милостыне.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1788 – казаки во главе с Антоном Головатым завоевали османскую крепость Очаков.

1909 – во Львове создан Украинский Студенческий Союз.

1917 – в России произошла Октябрьская революция.

1928 – в Харькове открыт Госпром – первый украинский и европейский небоскреб.

1951 – в Киеве начал работать первый украинский телецентр.

Кто родился 7 ноября

1857 – Дмитрий Багалей, украинский советский историк, ректор Харьковского университета.

1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик.

1888 – Нестор Махно, украинский руководитель крестьянского повстанческого движения.

1901 – Рина Зеленая, советская актриса театра и кино, артистка эстрады.

1913 – Альбер Камю, французский писатель.

1936 – Николай Винграновский, украинский писатель, кинематографист.

1986 – Дмитрий Чигринский, украинский футболист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться