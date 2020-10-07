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7 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 октября в истории

Какой сегодня праздник, 7 октября? Всемирный день действий за достойный труд, День гражданской авиации – в Кыргызстане, День библиотекаря – в Армении. День Феклы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 октября.

7 октября: какой сегодня праздник
7 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день действий за достойный труд (World Day for Decent Work) – проводится ежегодно, начиная с 2008 года, по инициативе Международной конфедерации профсоюзов с целью повсеместной организации безопасного труда без рабства, принуждения, с достойной оплатой и возможности развития.
  • Международный день невралгии тройничного нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day) отмечается с 2013 года по инициативе организации TNnME.
  • День гражданской авиации Кыргызстана установлен на 7 октября согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 1994 года.
  • День библиотекаря отмечается в Армении с 2004 года, исходя из Решения правительства Республики Армения.
  • День учителя празднуется в Лаосе.
  • Национальный день фраппе в Америке (National Frappe Day) – отмечают любители этого холодного кофейного напитка.

Какой сегодня праздник

7 октября православная церковь чтит день первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской, преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца, проводится празднование Мирожской иконы Божией Матери.

В народе 7 октября почитается Фекла. В этот день готовили борщ и пекли хлеб из первого обмолоченного снопа. А еще в это время в последний раз отправлялись за белыми грибами, помолившись, чтобы в лесу не тронула нечистая сила. Женщины садились прясть – считалось, что завязанное в этот день ни за что нельзя развязать. А потому на Феклу хорошо играть свадьбы – такие семьи будут крепкими.

Приметы на 7 октября

  • яркое солнце на Феклу – к перемене погоды;
  • гром на Феклу – зима будет теплой;
  • если на дубе много желудей – зима не будет суровой.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1571 – крупнейшее морское сражение галерных флотов в истории – битва при Лепанто между флотом Священной Лиги и флотом Османской империи.
  • 1806 – в Англии запатентована первая копировальная бумага.
  • 1826 – в Массачусетсе открыта первая в Америке железная дорога.

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  • 1919 – основана старейшая авиакомпания – голландская KLM.
  • 1959 – советский космический аппарат "Луна-3" впервые совершил облет Луны и сделал первые фотоснимки ее обратной стороны.
  • 1971 – вышел первый сингл Майкла Джексона Got to Be There на фирме грамзаписи Motown Records.
  • 1977 – в СССР принята брежневская конституция.
  • 1982 – в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойд Уэббера и Тима Райса.
  • 1991 – День рождения НБУ – Верховная Рада утвердила Устав Национального банка Украины.

Кто родился 7 октября

  • 1885 – Нильс Бор, датский физик, автор квантовой теории строения атома.
  • 1924 – Иван Петров, советский и украинский художник, мастер батальной живописи.
  • 1953 – Тико Торрес, ударник американской группы Bon Jovi.
  • 1959 – Дилан Бейкер, американский актер.
  • 1964 – Саманта Браун, американская певица, музыкант, автор текстов песен.
  • 1967 – Тони Брэкстон, американская певица, автор песен, актриса.
  • 1968 – Том Йорк, британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы Radiohead.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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