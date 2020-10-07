7 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 октября в истории

Какой сегодня праздник, 7 октября? Всемирный день действий за достойный труд, День гражданской авиации – в Кыргызстане, День библиотекаря – в Армении. День Феклы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 октября.

7 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день действий за достойный труд (World Day for Decent Work) – проводится ежегодно, начиная с 2008 года, по инициативе Международной конфедерации профсоюзов с целью повсеместной организации безопасного труда без рабства, принуждения, с достойной оплатой и возможности развития.

– проводится ежегодно, начиная с 2008 года, по инициативе Международной конфедерации профсоюзов с целью повсеместной организации безопасного труда без рабства, принуждения, с достойной оплатой и возможности развития. Международный день невралгии тройничного нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day) отмечается с 2013 года по инициативе организации TNnME.

отмечается с 2013 года по инициативе организации TNnME. День гражданской авиации Кыргызстана установлен на 7 октября согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 1994 года.

Кыргызстана установлен на 7 октября согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 1994 года. День библиотекаря отмечается в Армении с 2004 года, исходя из Решения правительства Республики Армения.

отмечается в Армении с 2004 года, исходя из Решения правительства Республики Армения. День учителя празднуется в Лаосе.

празднуется в Лаосе. Национальный день фраппе в Америке (National Frappe Day) – отмечают любители этого холодного кофейного напитка.

Какой сегодня праздник

7 октября православная церковь чтит день первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской, преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца, проводится празднование Мирожской иконы Божией Матери.

В народе 7 октября почитается Фекла. В этот день готовили борщ и пекли хлеб из первого обмолоченного снопа. А еще в это время в последний раз отправлялись за белыми грибами, помолившись, чтобы в лесу не тронула нечистая сила. Женщины садились прясть – считалось, что завязанное в этот день ни за что нельзя развязать. А потому на Феклу хорошо играть свадьбы – такие семьи будут крепкими.

Приметы на 7 октября

яркое солнце на Феклу – к перемене погоды;

гром на Феклу – зима будет теплой;

если на дубе много желудей – зима не будет суровой.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1571 – крупнейшее морское сражение галерных флотов в истории – битва при Лепанто между флотом Священной Лиги и флотом Османской империи.

1806 – в Англии запатентована первая копировальная бумага.

1826 – в Массачусетсе открыта первая в Америке железная дорога.

1919 – основана старейшая авиакомпания – голландская KLM.

1959 – советский космический аппарат "Луна-3" впервые совершил облет Луны и сделал первые фотоснимки ее обратной стороны.

1971 – вышел первый сингл Майкла Джексона Got to Be There на фирме грамзаписи Motown Records.

1977 – в СССР принята брежневская конституция.

1982 – в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойд Уэббера и Тима Райса.

1991 – День рождения НБУ – Верховная Рада утвердила Устав Национального банка Украины.

Кто родился 7 октября

1885 – Нильс Бор, датский физик, автор квантовой теории строения атома.

1924 – Иван Петров, советский и украинский художник, мастер батальной живописи.

1953 – Тико Торрес, ударник американской группы Bon Jovi.

1959 – Дилан Бейкер, американский актер.

1964 – Саманта Браун, американская певица, музыкант, автор текстов песен.

1967 – Тони Брэкстон, американская певица, автор песен, актриса.

1968 – Том Йорк, британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы Radiohead.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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