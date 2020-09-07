7 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 7 сентября? День военной разведки в Украине, Международный день чистого воздуха для голубого неба, Всемирный день уничтожения военной игрушки. День апостола Тита– в православном календаре. Тит Листопадник – в народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Иван, Моисей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 сентября.

7 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день уничтожения военной игрушки – проводится по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки, во время которого детям предлагается военные игрушки обменять на безобидные.

– проводится по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки, во время которого детям предлагается военные игрушки обменять на безобидные. Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for blue skies) – экологическая дата ООН, которая посвящена проблемам загрязнения окружающей среды и в 2020 году будет отмечаться впервые.

– экологическая дата ООН, которая посвящена проблемам загрязнения окружающей среды и в 2020 году будет отмечаться впервые. День военной разведки отмечается в Украине ежегодно с 2007 года.

отмечается в Украине ежегодно с 2007 года. День независимости празднует Бразилия.

празднует Бразилия. День победы отмечается в Мозамбике.

Какой сегодня праздник

7 сентября православная церковь отмечает день памяти апостола от 70-ти Тита, епископа Критского, а также перенесение мощей апостола Варфоломея.

В народе 7 сентября почитается Тит Листопадник. В этот день люди по традиции шли в лес за грибами, а также молотили зерно.

Приметы на 7 сентября

святой Тит последний гриб растит;

в день Тита на столе обязательно должны быть блюда из грибов;

отправляясь в лес за грибами, нельзя шуметь, чтобы не потревожить лешего;

если в лесу много грибов – это к долгим холодам.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1812 – произошло Бородинское сражение, крупнейшая битва Отечественной войны.

1892 – в США состоялся первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам.

1923 – создана Международная организация уголовной полиции Интерпол.

1945 – в Берлине состоялся парад Победы союзнических войск стран антигитлеровской коалиции.

Кто родился 7 сентября

1870 – Александр Куприн, русский писатель.

1914 – Ван Аллен, американский астрофизик, открывший радиационные пояса Земли.

1917 – Джон Воркап Корнфорт, австралийский химик-органик.

1973 – Шеннон Элизабет, американская киноактриса, модель.

1987 – Эван Рэйчел Вуд, американская актриса и певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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