7 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 сентября в истории
Какой сегодня праздник, 7 сентября? День военной разведки в Украине, Международный день чистого воздуха для голубого неба, Всемирный день уничтожения военной игрушки. День апостола Тита– в православном календаре. Тит Листопадник – в народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Иван, Моисей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 сентября.
- Всемирный день уничтожения военной игрушки – проводится по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки, во время которого детям предлагается военные игрушки обменять на безобидные.
- Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for blue skies) – экологическая дата ООН, которая посвящена проблемам загрязнения окружающей среды и в 2020 году будет отмечаться впервые.
- День военной разведки отмечается в Украине ежегодно с 2007 года.
- День независимости празднует Бразилия.
- День победы отмечается в Мозамбике.
7 сентября православная церковь отмечает день памяти апостола от 70-ти Тита, епископа Критского, а также перенесение мощей апостола Варфоломея.
В народе 7 сентября почитается Тит Листопадник. В этот день люди по традиции шли в лес за грибами, а также молотили зерно.
Приметы на 7 сентября
- святой Тит последний гриб растит;
- в день Тита на столе обязательно должны быть блюда из грибов;
- отправляясь в лес за грибами, нельзя шуметь, чтобы не потревожить лешего;
- если в лесу много грибов – это к долгим холодам.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1812 – произошло Бородинское сражение, крупнейшая битва Отечественной войны.
- 1892 – в США состоялся первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам.
- 1923 – создана Международная организация уголовной полиции Интерпол.
- 1945 – в Берлине состоялся парад Победы союзнических войск стран антигитлеровской коалиции.
- 1870 – Александр Куприн, русский писатель.
- 1914 – Ван Аллен, американский астрофизик, открывший радиационные пояса Земли.
- 1917 – Джон Воркап Корнфорт, австралийский химик-органик.
- 1973 – Шеннон Элизабет, американская киноактриса, модель.
- 1987 – Эван Рэйчел Вуд, американская актриса и певица.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.
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