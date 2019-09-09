09.09.2019: значение и ритуалы дня трех девяток в сентябре
Используйте этот день себе во благо
Сегодня — удивительный день – 9.9.2019 года. Такое совпадение цифр бывает не часто и поэтому и астрологи, и нумерологии советуют серьезно отнестись к такому дню. Ведь, когда число девять появляется в жизненном цикле, а еще и умножена троекратно, это означает окончание и завершение целой эпохи.
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Поэтому несколько девять говорят о пороге завершения события или на пороге начала нового. Поэтому в этом день нужно сделать соответствущие ритуалы, что бы он прошел вам на благо.
- Это явление благоприятно, чтобы убрать все лишнее и ненужное из своей жизни. Это возможность расчистить пространство для впускания нового.
- Контролируйте свои мысли, действия, реакции, состояния. Не выясняйте ни с кем отношения.
- Сегодня — хороший день для медитации и духовных практик.
- Кушайте легкую пищу, например, фрукты и пейте много воды.
- Примите очищающий душ и ванну, представляйте, как с водой из вашей жизни уходит негатив.
- Поскольку сейчас период растущей Луны, напишите в красивом блокноте или тетради о том, что вы хотите достичь в этом месяце.
- Поблагодарите мироздание, за все проявленное для вас в прошлом периоде. Поблагодарите себя, за осознанное принятие момента и входите в новое без старого балласта.
- Смените прическу, стиль одежды, цвет волос, или хотя бы цвет лака на ногтях. Проведите свободное время не так, как вы это делали всегда.
- Ведите себя не так, как от вас ожидают близкие люди. Любые перемены будут иметь силу. К любому делу, даже самому обыденному, повседневному, подходите творчески, все действия совершайте с любовью, от души.
Считается, что девятка символизирует саму вечность, любовь во всех ее проявлениях, чистоту души и возвышенный духовный мир, гуманистические наклонности, стремление к самопожертвованию и благотворительность. Люди с числом 9 в дате рождения склонны к романтизму, душевным переживаниям и великодушию, они обладают хорошо развитой интуицией и повышенным чувством ответственности.
Во многих культурах (например, ацтекской, буддийской, даосской) число "девять" связано с представлением о небесах. В учениях Кабалы это число олицетворяет удачу и успех.
Интересно, что в Древней Греции было именно 9 муз. А еще, оказывается, существует девять ангельских чинов. По поверьям древних славян неделя состояла не из 7 дней, а из девяти и было всего 9 месяцев в году. Также число девять в астрологии связано с созвездием Девы, а в картах Таро – с отшельником.
Считается, что у кошек (по поверьям) девять жизней. Может быть, именно поэтому кошек связывают с магией чаще, чем других животных.
Интересным заключением и наблюдением является так называемое "Проклятие девятой симфонии" — это суеверие, о том, что любой из композиторов, после написания 9-й симфонии, умирает. Даже в известном произведении Данте Алигьери "Божественная комедия" именно девять кругов ада и 9 — это число Беатриче.
Психоаналитики уверены, что эта цифра символизирует Святой Дух. Она является числовым выражением терпения, умения размышлять и стремления к самосовершенствованию.
С математической точки зрения девятка является завершающим элементом в системе одинарных чисел, а потому ее часто символизируют с завершением всех дел и финалом жизненной миссии. Она встречается в мифологии многих стран: в их числе древние греки, египтяне и ацтеки.
Также такие числовые совпадения ожидают нас 19.09.2019 и 29.09.2019.
Напомним, что ранее мы писали о людях, которые родились 9 числа. Также мы сообщали о благоприятных днях в лунном календаре в сентябре 2019 года.
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