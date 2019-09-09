09.09.2019: значение и ритуалы дня трех девяток в сентябре

Используйте этот день себе во благо

9.9.2019 - значение и ритуалы Фото: Pixabay

Сегодня — удивительный день – 9.9.2019 года. Такое совпадение цифр бывает не часто и поэтому и астрологи, и нумерологии советуют серьезно отнестись к такому дню. Ведь, когда число девять появляется в жизненном цикле, а еще и умножена троекратно, это означает окончание и завершение целой эпохи.

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Поэтому несколько девять говорят о пороге завершения события или на пороге начала нового. Поэтому в этом день нужно сделать соответствущие ритуалы, что бы он прошел вам на благо.

Ритуалы 9.9.2019

Это явление благоприятно, чтобы убрать все лишнее и ненужное из своей жизни. Это возможность расчистить пространство для впускания нового.

Контролируйте свои мысли, действия, реакции, состояния. Не выясняйте ни с кем отношения.

Сегодня — хороший день для медитации и духовных практик.

Кушайте легкую пищу, например, фрукты и пейте много воды.

Примите очищающий душ и ванну, представляйте, как с водой из вашей жизни уходит негатив.

Поскольку сейчас период растущей Луны, напишите в красивом блокноте или тетради о том, что вы хотите достичь в этом месяце.

Поблагодарите мироздание, за все проявленное для вас в прошлом периоде. Поблагодарите себя, за осознанное принятие момента и входите в новое без старого балласта.

Смените прическу, стиль одежды, цвет волос, или хотя бы цвет лака на ногтях. Проведите свободное время не так, как вы это делали всегда.

Ведите себя не так, как от вас ожидают близкие люди. Любые перемены будут иметь силу. К любому делу, даже самому обыденному, повседневному, подходите творчески, все действия совершайте с любовью, от души.

Число девять в нумерологии

Считается, что девятка символизирует саму вечность, любовь во всех ее проявлениях, чистоту души и возвышенный духовный мир, гуманистические наклонности, стремление к самопожертвованию и благотворительность. Люди с числом 9 в дате рождения склонны к романтизму, душевным переживаниям и великодушию, они обладают хорошо развитой интуицией и повышенным чувством ответственности.

Число девять в культуре и мифологии

Во многих культурах (например, ацтекской, буддийской, даосской) число "девять" связано с представлением о небесах. В учениях Кабалы это число олицетворяет удачу и успех.

Интересно, что в Древней Греции было именно 9 муз. А еще, оказывается, существует девять ангельских чинов. По поверьям древних славян неделя состояла не из 7 дней, а из девяти и было всего 9 месяцев в году. Также число девять в астрологии связано с созвездием Девы, а в картах Таро – с отшельником.

Число девять и суеверья

Считается, что у кошек (по поверьям) девять жизней. Может быть, именно поэтому кошек связывают с магией чаще, чем других животных.

9.9.2019 – значение в нумерологии Фото: Pixabay

Интересным заключением и наблюдением является так называемое "Проклятие девятой симфонии" — это суеверие, о том, что любой из композиторов, после написания 9-й симфонии, умирает. Даже в известном произведении Данте Алигьери "Божественная комедия" именно девять кругов ада и 9 — это число Беатриче.

Число девять в психоанализе

Психоаналитики уверены, что эта цифра символизирует Святой Дух. Она является числовым выражением терпения, умения размышлять и стремления к самосовершенствованию.

Число девять в матеметике

С математической точки зрения девятка является завершающим элементом в системе одинарных чисел, а потому ее часто символизируют с завершением всех дел и финалом жизненной миссии. Она встречается в мифологии многих стран: в их числе древние греки, египтяне и ацтеки.

Также такие числовые совпадения ожидают нас 19.09.2019 и 29.09.2019.

Напомним, что ранее мы писали о людях, которые родились 9 числа. Также мы сообщали о благоприятных днях в лунном календаре в сентябре 2019 года.

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