9 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 9 ноября? День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а также День книги рекордов Гиннеса. День преподобного Нестора Летописца – в православном календаре. Зарок на Параскеву – в народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 ноября.

9 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День украинской письменности и языка – праздник установлен в 1997 году в честь преподобного Нестора Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия, и ежегодно празднуется 9 ноября.

– праздник установлен в 1997 году в честь преподобного Нестора Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия, и ежегодно празднуется 9 ноября. Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства – еще один национальный праздник, который отмечается совместно с Днем украинской письменности и языка. Был установлен в 2000 году на 23 марта, а затем перенесен на 9 ноября.

– еще один национальный праздник, который отмечается совместно с Днем украинской письменности и языка. Был установлен в 2000 году на 23 марта, а затем перенесен на 9 ноября. Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма (International Day Against Fascism, Racism and Antisemitism) установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED в память о массовом еврейском погроме 1938 года в Германии, положившем начало Холокосту.

установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED в память о массовом еврейском погроме 1938 года в Германии, положившем начало Холокосту. Международный день антиядерных акций – инициаторы ежегодного праздника призывают выбирать свое будущее без радиации, выступают против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности.

– инициаторы ежегодного праздника призывают выбирать свое будущее без радиации, выступают против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности. Всемирный день лизинга (Global Leasing Day) 9 ноября отмечается с целью развития этого способа кредитования как экономического вида деятельности, повышения осведомленности общества и делового мира о принципах лизинга.

9 ноября отмечается с целью развития этого способа кредитования как экономического вида деятельности, повышения осведомленности общества и делового мира о принципах лизинга. Судьбоносный день чтится в Германии, поскольку в разные годы 9 ноября произошло несколько значимых событий: 1918 год – кайзер Вильгельм II отрекся от трона, 1923 – Гитлер подавил Пивной путч в Мюнхене, 1938 – начало еврейских погромов, 1989 – падение Берлинской стены.

чтится в Германии, поскольку в разные годы 9 ноября произошло несколько значимых событий: 1918 год – кайзер Вильгельм II отрекся от трона, 1923 – Гитлер подавил Пивной путч в Мюнхене, 1938 – начало еврейских погромов, 1989 – падение Берлинской стены. День Государственного флага празднует Азербайджан.

празднует Азербайджан. День книги рекордов Гиннеса был установлен компанией Guinness World Records в 2005 году, а ныне ежегодно отмечается 9 ноября.

Какой сегодня праздник

9 ноября в православной церкви почитается день памяти мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах, обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского в Переяславле-Залесском, мученицы Капитолины и Эротииды, мученика Марка и других с ним.

В народе 9 ноября отмечался Зарок на Параскеву – как раз накануне дня святой Параскевы. Главная традиция дня – дать себе обещание (обет) сделать какую-то работу или нужное дело. Люди верили, что за это святая Параскева выполнит самое заветное желание, а еще наградит здоровьем и благополучием.

Если в доме случалось несчастье или болезнь, надо было выполнить зарок. Его делали в полном молчании, а на следующее утро шли в церковь и молились Параскеве, чтобы испросить себе милости Божьей и помощи святой мученицы.

Приметы на 9 ноября

в этот день нельзя никому давать ложные или несбыточные обещания;

если в Зарок на Параскеву дан обет – его надо выполнить;

сны часто бывают вещими.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1882 – украинский театр Марка Кропивницкого дебютировал в Елисаветграде с пьесой "Наталка-Полтавка".

1906 – началась аграрная реформа Петра Столыпина.

1911 – француз Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.

1938 – начало первого массового еврейского погрома в Германии и физического насилия Третьего рейха, получившего название "Хрустальная ночь".

1995 – Македония и Украина приняты в Совет Европы.

2005 – европейский зонд "Венера-экспресс" стартовал к Венере.

Кто родился 9 ноября

1801 – Гейл Борден, американский бизнесмен, разработчик различных методов консервации, изобретатель сгущенки.

1818 – Иван Тургенев, русский писатель, классик.

1832 – Эмиль Габорио, французский писатель, родоначальник детективного жанра.

1885 – Велимир Хлебников, русский поэт и прозаик.

1912 – Виктор Ивченко, украинский кинорежиссер.

1929 – Александра Пахмутова, советский композитор, пианистка.

1934 – Карл Саган, американский астроном, астрофизик, популяризатор науки.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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