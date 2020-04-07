Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

Лучшие поздравления с Благовещением 2020: отправляйте родным и друзьям красивые картинки, пожелания и стихи

В светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля примите наилучшие пожелания и добрые поздравления. Пусть сбудутся ваши мечты, пусть ангел пошлет здоровье и счастье вам и вашим близким, пусть вас не покидает удача и пусть в жизни сбываются лучшие мечты. Не забудьте поздравить с Благовещением своих родных, друзей, близких. А мы собрали для вас красивые поздравления, яркие картинки, добрые пожелания и стихи.

Добрые пожелания в Благовещение 2020 своими словами

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

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В небе солнце засияло –

Благовещение настало.

Колокольный льется звон,

Поздравляет всех нас он.

Пусть свеча горит, не гаснет,

К нам пришел великий праздник,

Радуйтесь, ликуйте все,

Мира, счастья на Земле!

Красивые поздравления на Благовещение

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С Благовещеньем вас поздравляю!

Светлой радости в жизни желаю.

Пусть сегодня к вам ангел придет

И хорошую весть принесет.



Пусть гармонией мир вас встречает,

Пусть для вас в небе солнце сияет.

И пребудет пускай вновь и вновь

С вами вера, надежда, любовь!





Поздравления с Благовещением Фото: Pixabay Поздравления с Благовещением Фото: Pixabay Поздравления с Благовещением Фото: Pixabay Поздравления с Благовещением Фото: Pixabay Поздравления с Благовещением Фото: Pixabay 1/5

Радостные поздравления с Благовещением в прозе

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Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:

Смс поздравления с Благовещением короткие

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В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

Доброе поздравление с Благовещением в прозе

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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

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