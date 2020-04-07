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Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

Лучшие поздравления с Благовещением 2020: отправляйте родным и друзьям красивые картинки, пожелания и стихи

Ольга Козачок
Сегодня, 04:00

В светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля примите наилучшие пожелания и добрые поздравления. Пусть сбудутся ваши мечты, пусть ангел пошлет здоровье и счастье вам и вашим близким, пусть вас не покидает удача и пусть в жизни сбываются лучшие мечты. Не забудьте поздравить с Благовещением своих родных, друзей, близких. А мы собрали для вас красивые поздравления, яркие картинки, добрые пожелания и стихи.

Добрые пожелания в Благовещение 2020 своими словами

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

***

В небе солнце засияло –
Благовещение настало.
Колокольный льется звон,
Поздравляет всех нас он.
Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!

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Красивые поздравления на Благовещение

***

С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И хорошую весть принесет.

Пусть гармонией мир вас встречает,
Пусть для вас в небе солнце сияет.
И пребудет пускай вновь и вновь
С вами вера, надежда, любовь!


Поздравления с Благовещением
Фото: Pixabay
Поздравления с Благовещением
Фото: Pixabay
Поздравления с Благовещением
Фото: Pixabay
Поздравления с Благовещением
Фото: Pixabay
Поздравления с Благовещением
Фото: Pixabay
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Радостные поздравления с Благовещением в прозе

***

Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:

Смс поздравления с Благовещением короткие

***

В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!

Доброе поздравление с Благовещением в прозе

***

Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

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