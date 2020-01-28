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Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

Узнайте, как отдыхаем на 8 Марта в Украине, и не отменят ли праздник в 2020 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:42
Праздник 8 марта
Праздник 8 марта
Фото: Pexels

Один из главных весенних праздников, который с нетерпением ждут женщины – это Международный женский день 8 Марта. Останется ли он официальным выходным в Украине, не отменят ли его, и как мы будем отдыхать в 2020 году, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Споры об отмене празднования 8 Марта в Украине ведутся уже давно, с осени 2017 года. Инициатором такого предложения тогда выступал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его мнению, следовало поменять концепцию и формат этого праздника и вычеркнуть его из списка официальных выходных дней в Украине.

8 марта
8 марта
Фото: Pexels

Однако своим распоряжением "О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2020 год" №1133/0/206-19 Министерство социальной политики определило перечень официальных государственных выходных дней в 2020 году. В нем, в числе прочих, 8 марта остался в списке выходных дней.

Поскольку официальный праздничный день 8 марта в 2020 году приходится на воскресенье, то выходной день автоматически переносится на следующий за ним понедельник, 9 марта. Так что украинцы в нынешнем году получают пролонгированные выходные и имеют возможность праздновать Международный женский день целых три дня подряд – с субботы, 7 марта, по понедельник, 9-е число.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда будет Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника.

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