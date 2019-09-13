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Церковное новолетие — начало индикта: дата, история, традиции

В этот важный день просят о благословениях на следующий год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:33
Церковное новолетие — начало индикта
Церковное новолетие — начало индикта
Фото: Pixabay

14 сентября 2019 года православные будет праздновать церковное новолетие или, как его еще называют, – начало индикта. Это — праздник в православной церкви, который посвящённый наступлению Нового года или Нового лета от Сотворения мира в богослужебном церковном календаре.

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Этот день важен тем, что в этот день христиане просят Бога о даровании благословения на новый, начавшийся год.

Церковное новолетие — начало индикта: значение

14 сентября, или 1 сентября по старому стилю — день начала нового церковного года. Последним праздником завершающегося года является Успение, а первым праздником нового года — Рождество Пресвятой Богородицы.

Церковное новолетие — начало индикта: история

Празднование новолетия началось в сентябре 1363 года как дань византийской традиции. С 1492 года новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел "исцелять сокрушенных сердцем".

Церковное новолетие — начало индикта: традиция

Раньше и в Римской империи, и на Руси наступление Нового года праздновалось первого марта. Александрийские ученые обосновали эту традицию тем, что Бог, по их расчетам, завершил творение мира именно первого марта, в пятницу, которая предшествовала дню отдохновения, субботе.

А  вот 1 сентября по старому стилю (14 сентября по-новому), сменившее привычное 1 марта — дань гражданской византийской традиции.

Церковное новолетие — начало индикта: молитвы
Церковное новолетие — начало индикта: молитвы
Фото: Pixabay

Начало индикта — это начало финансового года, начало нового периода сбора налогов. Сам индикт — одна пятнадцатая часть индиктиона, то есть пятнадцатилетнего промежутка времени, который при равноапостольном царе Константине утвердился как компромиссная между годом и веком единица отсчета исторического времени.

Некоторые историки считают, что счет по индиктионам был введен Константином взамен счета по языческим олимпиадам, которые окончательно были упразднены Феодосием Великим в 394 году. Священное предание сохранило свидетельство о том, что индикт и индиктион были введены в церковный календарь в знак благодарности равноапостольному императору за прекращение гонений и провозглашение веротерпимости.

Церковное новолетие — начало индикта: молитвы

Молитва 1

Всего творения Создатель, времена и сроки Своею властью определивший, благослови круг года благости Твоей, Господи, сохраняя в мире верных и град Твой, по ходатайствам Богородицы, и спаси нас.

Молитва 2

На высотах живущий Царь, Христе, всего видимого и невидимого Творец и Создатель, дни и ночи, времена и годы сотворивший, благослови ныне круг года, сбереги и сохрани в мире город и людей Твоих, Многомилостивый!

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