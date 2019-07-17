Церковные праздники и посты в августе 2019 по дням

Когда будут Спасы, Преображение Господне, Успение и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в августе 2019

Церковные праздники и посты в августе 2019 Фото: Depositphotos

Какой сегодня церковный праздник? Когда наступят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы? В какой день отмечаем праздник Преображения Господня? Когда пройдет Успенский пост в августе? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на август 2019 года.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

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Православные церковные праздники в августе 2019 года: календарь

1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

2 августа – День пророка Божия Илии.

4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

5 августа – Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа – Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона.

10 августа – Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия.

14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. День памяти семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Празднование Всемилостивого Первого Спаса и Пресвятой Богородицы, именуемого в народе Медовый Спас или Макковей. Начало Успенского поста.

15 августа – Перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана. День Блаженного Василия Московского чудотворца.

19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Второй Спас или Яблочный Спас.

22 августа – День святого апостола из 12-ти Матфея.

23 августа – День Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского чудотворца.

28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Третий Спас, который также называется Хлебный Спас, Ореховый Спас, Спас на полотне или Малый Спас.

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Посты в августе 2019 года:

В августе пройдет многодневный Успенский пост, который начнется 14 числа, а завершится через две недели, 27 августа, в канун Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого он и установлен.

Однодневные посты в августе: 2, 7, 9, 28, 30 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2019 года в Украине.

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