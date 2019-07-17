Церковные праздники и посты в августе 2019 по дням
Когда будут Спасы, Преображение Господне, Успение и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в августе 2019
Какой сегодня церковный праздник? Когда наступят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы? В какой день отмечаем праздник Преображения Господня? Когда пройдет Успенский пост в августе? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на август 2019 года.
Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:
Православные церковные праздники в августе 2019 года: календарь
1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
2 августа – День пророка Божия Илии.
4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
5 августа – Почаевской иконы Божией Матери.
6 августа – Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона.
10 августа – Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия.
14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. День памяти семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Празднование Всемилостивого Первого Спаса и Пресвятой Богородицы, именуемого в народе Медовый Спас или Макковей. Начало Успенского поста.
15 августа – Перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана. День Блаженного Василия Московского чудотворца.
19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Второй Спас или Яблочный Спас.
22 августа – День святого апостола из 12-ти Матфея.
23 августа – День Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского чудотворца.
28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Третий Спас, который также называется Хлебный Спас, Ореховый Спас, Спас на полотне или Малый Спас.
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Посты в августе 2019 года:
В августе пройдет многодневный Успенский пост, который начнется 14 числа, а завершится через две недели, 27 августа, в канун Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого он и установлен.
Однодневные посты в августе: 2, 7, 9, 28, 30 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.
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