Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Церковные праздники и посты в августе 2019 по дням

Когда будут Спасы, Преображение Господне, Успение и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в августе 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:13
Церковные праздники и посты в августе 2019
Церковные праздники и посты в августе 2019
Фото: Depositphotos

Какой сегодня церковный праздник? Когда наступят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы? В какой день отмечаем праздник Преображения Господня? Когда пройдет Успенский пост в августе? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на август 2019 года.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

Читайте также
Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Православные церковные праздники в августе 2019 года: календарь

1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

2 августа – День пророка Божия Илии.

4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

5 августа – Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа – Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона.

10 августа – Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия.

14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. День памяти семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Празднование Всемилостивого Первого Спаса и Пресвятой Богородицы, именуемого в народе Медовый Спас или Макковей. Начало Успенского поста.

15 августа – Перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана. День Блаженного Василия Московского чудотворца.

19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Второй Спас или Яблочный Спас.

22 августа – День святого апостола из 12-ти Матфея.

23 августа – День Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского чудотворца.

28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Третий Спас, который также называется Хлебный Спас, Ореховый Спас, Спас на полотне или Малый Спас.

Читайте также
Магнитные бури в августе 2019: прогноз на месяц

Посты в августе 2019 года:

В августе пройдет многодневный Успенский пост, который начнется 14 числа, а завершится через две недели, 27 августа, в канун Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого он и установлен.

Однодневные посты в августе: 2, 7, 9, 28, 30 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников Праздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать День Иоанна Крестителя: дата, история и традиции Церковные праздники и посты в июле 2019 по дням
церковь праздники маковея медовый спас яблочный спас Ореховый Спас церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные
15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные
Домашние кошки могут вызывать шизофрению
Домашние кошки могут вызывать шизофрению
Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье
Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье
Пышные оладьи на кефире: рецепт пошагово
Пышные оладьи на кефире: рецепт пошагово

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Food

Как приготовить идеальные сырники на завтрак

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:30Техно

Лунное затмение 17 июля: онлайн трансляция

Вчера, 18:26Wellness

Сегодня – пик: как пережить магнитную бурю

Вчера, 15:08Events

Лунное затмение и полнолуние в июле: точная дата и особенности

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

"Мечта сбылась": Влад Яма похвастался новой прической

Вчера, 09:57Events

Поздравления с Днем бухгалтера 2019: красивые стихи, картинки и пожелания

Вчера, 08:25Техно

FaceApp: мир сходит с ума по приложению для старения

Вчера, 07:22Техно

Кровавое лунное затмение 17 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 16 июля: все знаки зодиака

15 июляШоу-бизнес

В США найдено тело известного актера и его собаки: подробности

15 июляШоу-бизнес

Неожиданно: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о помощи

15 июляПсихология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

15 июляПсихология

Лунное затмение 17 июля: лучшие ритуалы и обряды

15 июляШоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

15 июляПсихология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Влияет ли капуста на рост женского бюста: вердикт ученых
Влияет ли капуста на рост женского бюста: вердикт ученых
Основные проявления синдрома Кушинга
Основные проявления синдрома Кушинга
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Певица Монеточка рассказала фанатам о своем заболевании
Певица Монеточка рассказала фанатам о своем заболевании
Домашние кошки могут вызывать шизофрению
Домашние кошки могут вызывать шизофрению
Сколько денег понадобится, чтобы начать свое дело?
Сколько денег понадобится, чтобы начать свое дело?
Влияет ли капуста на рост женского бюста: вердикт ученых
Влияет ли капуста на рост женского бюста: вердикт ученых
Основные проявления синдрома Кушинга
Основные проявления синдрома Кушинга
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь