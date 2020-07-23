Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Церковные праздники и посты в августе 2020 года: православный календарь с датами на каждый день

Сегодня, 22:41

Узнайте, когда в августе 2020 будут Спасы, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Успенский пост и другие церковные праздники и значимые даты

Какой сегодня церковный праздник? Когда наступят летние Спасы – Медовый, Яблочный и Ореховый? В какой день отмечается Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы? Когда пройдет летний Успенский пост? Какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в августе-2020? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на август 2020 года.

Церковные праздники в августе
Церковные праздники в августе
Фото: Depositphotos

Православные церковные праздники в августе 2020 года: календарь

1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Празднование иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.

2 августа – День пророка Божия Илии . Празднование икон Божией Матери Галичская, "Знамение" Абалацкая, Оршанская.

3 августа – Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.

4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

5 августа – День памяти мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников. Празднование икон Божией Матери Почаевской и "Всех скорбящих Радость".

6 августа – Мученицы Христины. Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы .

8 августа – Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократa, иереев Никомидийских.

9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона. Память Собора Смоленских святых.

10 августа – Празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).

11 августа – Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца . Память преподобных Корстантина и Космы Косинских.

12 августа – Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Празднование иконы Божией Матери Оконская.

13 августа – Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. Прaведного Евдокима Каппадокиянина.

14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня . День памяти семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Празднование Всемилостивого Первого Спаса и Пресвятой Богородицы, именуемого в народе Медовый Спас или Макковей. Начало Успенского поста.

Читайте также:
Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

15 августа – Перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана. День Блаженного Василия Московского чудотворца. Празднование Ачаирской иконы Божией Матери.

16 августа – Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

17 августа – Семи отроков, ижe во Ефесе. Обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера. Празднование Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери .

18 августа – Преподобномученика Иова Ущельского. Священномучеников Арфира и Фавия.

19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Второй Спас или Яблочный Спас .

20 августа – Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского. Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

21 августа – Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического. Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Святого Мирона чудотворца. Празднование Толгской иконы Божией Матери.

22 августа – День святого апостола из 12-ти Матфея.

23 августа – День Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского чудотворца. Собор новомучеников и исповедников Соловецких. Собор Валаамских святых.

24 августа – Mученика архидиакона Евпла.

25 августа – Мучеников Фотия и Аникиты и многиx с ними.

26 августа – Преставление и второе обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца. Преставление и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Празднование икон Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельной), "Страстной", Минской.

27 августа – Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского. Пророка Михея. Празднование икон Божией Матери Беседной и Нарвской.

28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии .

29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Третий Спас, который также называется Хлебный Спас, Ореховый Спас, Спас на полотне или Малый Спас . Празднование икон Божией Матери "Торжество Пресвятой Богородицы" и Феодоровской.

30 августа – Священномученика Мирона Кизического, пресвитера. Преподобного Пимена Угрешского. Празднование икон Божией Матери Арматийской и Свенской.

31 августа – Mучеников Флора и Лавра. Празднование икон Божией Матери Одигитрия Трапезундская и Всецарица.

Посты в августе 2020 года

В августе пройдет многодневный Успенский пост, который начнется 14 числа, а завершится через две недели, 27 августа, в канун Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого он и установлен.

Однодневные посты в августе: 5, 7, 12 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Когда День Независимости Украины-2020: дата, история и значение праздника Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение Выходные дни и праздники в августе 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем
церковь праздники Спас православие церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Сумна Тіна Кароль здивувала відвертим зізнанням
Сумна Тіна Кароль здивувала відвертим зізнанням
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Огурцы по болгарски на зиму: рецепт пошагово
Огурцы по болгарски на зиму: рецепт пошагово
Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман
Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман

Популярные статьи

Сегодня, 16:49Афиша

Дэниелу Рэдклиффу – 31: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Сегодня, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Сегодня, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 16:00Афиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

Вчера, 10:20Food

Как правильно заморозить арбуз на зиму

Вчера, 09:29Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

21 июляШоу-бизнес

Тина Кароль в блестящем платье выступила на Славянском базаре – 2020

21 июляFood

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

21 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка устроила зажигательные танцы в фонтане на Крещатике: фото

21 июляПсихология

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

21 июляFun

На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фото

21 июляFun

21 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Бледанс похвасталась перед поклонниками отдыхом с семьей на море
Бледанс похвасталась перед поклонниками отдыхом с семьей на море
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Определен самый ранний симптом COVID-19
Определен самый ранний симптом COVID-19
Чем полезен абрикос?
Чем полезен абрикос?
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
Звезда "Основного инстинкта" ошарашила фото
Звезда "Основного инстинкта" ошарашила фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять