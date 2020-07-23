Церковные праздники и посты в августе 2020 года: православный календарь с датами на каждый день

Узнайте, когда в августе 2020 будут Спасы, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Успенский пост и другие церковные праздники и значимые даты

Какой сегодня церковный праздник? Когда наступят летние Спасы – Медовый, Яблочный и Ореховый? В какой день отмечается Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы? Когда пройдет летний Успенский пост? Какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в августе-2020? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на август 2020 года.

Церковные праздники в августе Фото: Depositphotos

Православные церковные праздники в августе 2020 года: календарь

1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Празднование иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.

2 августа – День пророка Божия Илии . Празднование икон Божией Матери Галичская, "Знамение" Абалацкая, Оршанская.

3 августа – Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.

4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

5 августа – День памяти мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников. Празднование икон Божией Матери Почаевской и "Всех скорбящих Радость".

6 августа – Мученицы Христины. Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы .

8 августа – Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократa, иереев Никомидийских.

9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона. Память Собора Смоленских святых.

10 августа – Празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).

11 августа – Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца . Память преподобных Корстантина и Космы Косинских.

12 августа – Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Празднование иконы Божией Матери Оконская.

13 августа – Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. Прaведного Евдокима Каппадокиянина.

14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня . День памяти семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Празднование Всемилостивого Первого Спаса и Пресвятой Богородицы, именуемого в народе Медовый Спас или Макковей. Начало Успенского поста.

15 августа – Перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана. День Блаженного Василия Московского чудотворца. Празднование Ачаирской иконы Божией Матери.

16 августа – Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

17 августа – Семи отроков, ижe во Ефесе. Обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера. Празднование Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери .

18 августа – Преподобномученика Иова Ущельского. Священномучеников Арфира и Фавия.

19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Второй Спас или Яблочный Спас .

20 августа – Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского. Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона.

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21 августа – Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического. Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Святого Мирона чудотворца. Празднование Толгской иконы Божией Матери.

22 августа – День святого апостола из 12-ти Матфея.

23 августа – День Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского чудотворца. Собор новомучеников и исповедников Соловецких. Собор Валаамских святых.

24 августа – Mученика архидиакона Евпла.

25 августа – Мучеников Фотия и Аникиты и многиx с ними.

26 августа – Преставление и второе обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца. Преставление и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Празднование икон Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельной), "Страстной", Минской.

27 августа – Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского. Пророка Михея. Празднование икон Божией Матери Беседной и Нарвской.

28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии .

29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Третий Спас, который также называется Хлебный Спас, Ореховый Спас, Спас на полотне или Малый Спас . Празднование икон Божией Матери "Торжество Пресвятой Богородицы" и Феодоровской.

30 августа – Священномученика Мирона Кизического, пресвитера. Преподобного Пимена Угрешского. Празднование икон Божией Матери Арматийской и Свенской.

31 августа – Mучеников Флора и Лавра. Празднование икон Божией Матери Одигитрия Трапезундская и Всецарица.

Посты в августе 2020 года

В августе пройдет многодневный Успенский пост, который начнется 14 числа, а завершится через две недели, 27 августа, в канун Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого он и установлен.

Однодневные посты в августе: 5, 7, 12 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в августе 2020 года в Украине.

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