Церковные праздники и посты в августе 2020 года: православный календарь с датами на каждый день
Узнайте, когда в августе 2020 будут Спасы, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Успенский пост и другие церковные праздники и значимые даты
Какой сегодня церковный праздник? Когда наступят летние Спасы – Медовый, Яблочный и Ореховый? В какой день отмечается Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы? Когда пройдет летний Успенский пост? Какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в августе-2020? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на август 2020 года.
1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Празднование иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.
2 августа – День пророка Божия Илии . Празднование икон Божией Матери Галичская, "Знамение" Абалацкая, Оршанская.
3 августа – Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.
4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
5 августа – День памяти мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников. Празднование икон Божией Матери Почаевской и "Всех скорбящих Радость".
6 августа – Мученицы Христины. Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы .
8 августа – Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократa, иереев Никомидийских.
9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона. Память Собора Смоленских святых.
10 августа – Празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).
11 августа – Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца . Память преподобных Корстантина и Космы Косинских.
12 августа – Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Празднование иконы Божией Матери Оконская.
13 августа – Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. Прaведного Евдокима Каппадокиянина.
14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня . День памяти семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Празднование Всемилостивого Первого Спаса и Пресвятой Богородицы, именуемого в народе Медовый Спас или Макковей. Начало Успенского поста.
15 августа – Перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана. День Блаженного Василия Московского чудотворца. Празднование Ачаирской иконы Божией Матери.
16 августа – Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
17 августа – Семи отроков, ижe во Ефесе. Обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера. Празднование Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери .
18 августа – Преподобномученика Иова Ущельского. Священномучеников Арфира и Фавия.
19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Второй Спас или Яблочный Спас .
20 августа – Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского. Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона.
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21 августа – Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического. Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Святого Мирона чудотворца. Празднование Толгской иконы Божией Матери.
22 августа – День святого апостола из 12-ти Матфея.
23 августа – День Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского чудотворца. Собор новомучеников и исповедников Соловецких. Собор Валаамских святых.
24 августа – Mученика архидиакона Евпла.
25 августа – Мучеников Фотия и Аникиты и многиx с ними.
26 августа – Преставление и второе обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца. Преставление и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Празднование икон Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельной), "Страстной", Минской.
27 августа – Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского. Пророка Михея. Празднование икон Божией Матери Беседной и Нарвской.
28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии .
29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Третий Спас, который также называется Хлебный Спас, Ореховый Спас, Спас на полотне или Малый Спас . Празднование икон Божией Матери "Торжество Пресвятой Богородицы" и Феодоровской.
30 августа – Священномученика Мирона Кизического, пресвитера. Преподобного Пимена Угрешского. Празднование икон Божией Матери Арматийской и Свенской.
31 августа – Mучеников Флора и Лавра. Празднование икон Божией Матери Одигитрия Трапезундская и Всецарица.
В августе пройдет многодневный Успенский пост, который начнется 14 числа, а завершится через две недели, 27 августа, в канун Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого он и установлен.
Однодневные посты в августе: 5, 7, 12 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.
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