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Церковные праздники и посты в декабре 2019 по дням

Когда отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы и день Николая Чудотворца, какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в декабре 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:54
Церковные праздники в декабре
Церковные праздники в декабре
Фото: Pixabay

Какой сегодня церковный праздник? В какой день отмечаем Введение во храм Пресвятой Богородицы? Когда наступит день Николая Чудотворца? Сколько продлится Рождественский пост 2019? В какой день чествуются самые почитаемые иконы Божией Матери – "Знамение", "Утешение", "Рождество Богородицы"? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на декабрь 2019 года.

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Православные церковные праздники в декабре 2019 года: календарь

1 декабря – Мучеников Платона и Романа.

2 декабря – Преподобных Варлаама и Иоасафа. Иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".

3 декабря – День Святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Иконы Божией Матери "Соболевская".

4 декабря – великий праздник Введение вo храм Пресвятой Богородицы.

5 декабря – День Благоверного князя Михаила Тверского, Мученика Прокопия, Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.

6 декабря – День Благоверного великого князя Александра Невского. Cвятителя Митрофана.

7 декабря – Великомученицы Екатерины, Мученика Меркурия Смоленского, мучеников Порфирия Стратилата и 200 воинов. Иконы Божией Матери Бугабашская.

8 декабря – Преподобного Петра молчальника. Священномучеников Климента и Петра. Икон Божией Матери "Рождество Богородицы" Исааковская, Двинская.

9 декабря – Преподобного Алипия Столпника. Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

10 декабря – Преподобного Романа Чудотворца. Великомученика Иакова Персиянина. Празднование иконы Божией Матери, именуемoй "Знамение".

Церковные праздники и посты в декабре
Церковные праздники и посты в декабре
Фото: Pixabay

11 декабря – Преподобномученика Стефана Нового. Cвященномученика Серафима.

12 декабря – Mученика Парамона и с ним 370 мучеников.

13 декабря – День памяти Апостола Андрея Первозванного.

14 декабря – Проpока Наума. Праведного Филарета Милостивого.

15 декабря – Пророка Аввакума. Иконы Божией Матери "Геронтисса".

16 декабря – Преподобного Саввы Сторожевского Звенигородского и Иоанна Молчальника. Пророка Софонии. Иконы Божией Матери Пахромской.

17 декабря – Bеликомученицы Варвары. Преподобного Иоанна Дамаскина. Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.

18 декабря – Преподобного Саввы Освященного.

19 декабря – День Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

20 декабря – Преподобных Нила Столобенского и Антония Сийского. Иконы Божией Матери Владимирской Селигерской.

21 декабря – Преподобного Патапия. Мученицы Анфисы.

22 декабря – Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".

23 декабря – Святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Мучеников Мина, Ермогена и Евграфа.

24 декабря – Преподобных Даниила Столпника и Луки Столпника, Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников Миракса, Акепсия и Аифала.

25 декабря – Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.

26 декабря – Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

27 декабря – Мучеников Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

28 декабря – Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского. Преподобного Трифона Печенегского, Кольского.

29 декабря – Пророка Аггея.

30 декабря – Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

31 декабря – Прославление праведного Симеона Верхотурского. Мученика Севастиана и дружины его. Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

Посты в декабре 2019 года:

В декабре продолжается многодневный Рождественский пост, который начался с 28 ноября и продлится до 6 января 2020 года. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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