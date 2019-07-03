Церковные праздники и посты в июле 2019 по дням

Когда будет Рождество Иоанна Предтечи, День апостолов Петра и Павла, и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в июле 2019

Церковные праздники в июле Фото: Pixabay

Какой сегодня церковный праздник? В какой день будет Рождество Иоанна Предтечи? Когда отмечаем День святых апостолов Петра и Павла 2019? Сколько продолжается Петров пост в июле? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на июль 2019 года.

Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Православные церковные праздники в июле 2019 года: календарь

6 июля, суббота – Празднование Владимирской иконы Божией Матери, Собор Владимирских святых.

7 июля, воскресенье – Рождество честного славного Пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего, в честь которого у славян отмечается праздник Ивана Купала.

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8 июля, понедельник – День Петра и Февронии Муромских.

11 июля, четверг – Празднование иконы Божией Матери Троеручица.

12 июля, пятница – День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 июля, суббота – Собор славных и всехвальныx 12-ти апостолов, а также Горбаневской, Балыкинской и Волынской икон Божией Матери.

15 июля, понедельник – Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, а также день Святителя Фотия, митрополита Киевского.

17 июля, среда – Святого Андрея, архиепископа Критского, иконописца Преподобного Андрея Рублева, а также Память святых Царственных Мучеников: Николая Второго и ижe с ним убиенных.

19 июля, пятница – Собор Радонежских святых.

21 июля, воскресенье – Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

24 июля, среда – Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом Крещении Елены.

28 июля, воскресенье – Равноапостольного великого князя Владимира, Собор Киевских святых, а также память святых отцов шести Вселенских Соборов.

Посты в июле 2019 года:

В июле продолжается многодневный Апостольский или Петров пост, который начался с 24 июня. А завершится он 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, в честь которых и установлен пост.

Однодневные посты в июле: 12, 17, 24, 26, 31 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

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