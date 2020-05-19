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Церковные праздники и посты в июне 2020 года по дням

Когда отмечается День Святой Троицы, Пятидесятница, День Святого Духа и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаем в июне 2020

Ольга Козачок
Сегодня, 16:15

Какой сегодня церковный праздник? Когда отмечаем великий праздник Троица? Когда чтится память усопших родственников? В какие дни чествуются иконы Божией Матери Владимирская, "Споручница грешных", "Недремлющее око", "Достойно есть", "Умягчение злых сердец" и другие?

Церковные праздники в июне
Церковные праздники в июне
Фото: Depositphotos

Смотрите по календарю, какие православные церковные праздники будут в июне 2020 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие и значимые православные даты, а также знать дни постов, дни памяти и другие важные события церковного православного календаря на июнь 2020.

Православные церковные праздники в июне 2020 года: календарь

1 июня – День памяти благоверного князя Дмитрия Донского.

2 июня – День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

3 июня – День памяти благоверного князя Константина и чад егo Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев. Празднование Владимирской иконы Божией Матери.

4 июня – День памяти мучеников Василиска, Иоанна-Владимира, князя Сербского.

5 июня – Отдание праздника Вознесения Господня, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

6 июня – Троицкая родительская суббота. День памяти блаженной Ксении Петербургской.

7 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 июня – День Святого Духа или Духов день. День памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, а также празднование Кипрской и Тупичевской икон Божией Матери.

9 июня – Обретение мощей преподобного Нила Столобенского, День памяти священномученика Ферапонта, праведного Иоанна Русского.

10 июня – День памяти Святителя Игнатия, преподобной Елены Дивеевской, преподобного Никиты исповедальника, а также празднование иконы Божией Матери "Бысть Чрево Твое Святая Трапеза".

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11 июня – День памяти Блаженного Иоанна, Христа рaди юродивого, Устюжского, обретение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского, преподобномученицы девы Феодосии, а также празднование икон Божией Матери "Споручница Грешных", "Недремлющее око".

12 июня – День памяти преподобного Исаакия.

13 июня – Отдание праздника Пятидесятницы, день памяти апостола от 70-ти Ерма, мученика Ермия Команского, а также празднование Луганской иконы Божией Матери.

14 июня – Прославление Святого праведника Иоанна Кронштадтского, день памяти мучеников Иустина Философа, преподобного Дионисия, а также празднование икон Божией Матери: "Умягчение злых сердец", "Нерушимая Стена", "Нечаянная Радость", "Избавление от бед страждущих", "Мати Дево", "Благодатное Небо", "Блаженное Чрево", "Животодательница".

15 июня – Начало Апостольского поста, день памяти великомученика Иоанна Нового, Сочавского, святителя Никифора исповедальника, патриарха Константинопольского, празднование. Киево-Братской иконы Божией Матери.

16 июня – День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и девы Павлы, празднование иконы Божией Матери "Одигитрия" Югская.

17 июня – День памяти преподобного Мефодия, игумена Пешношского, святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

18 июня – День памяти священномученика Дорофея, епископа Тирского, благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского, перенесение мощей благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, празднование Игоревской иконы Божией Матери.

19 июня – День памяти преподобнвх Виссариона, Египетского чудотворца, Варлаама Хутынского, а также празднование икон Божией Матери Пименовской и "Знамение".

20 июня – День памяти священномученика Феодота Анкирского, праведного Павла Таганрогского.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

21 июня – День памяти великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, епископа Ростовского. Празднование икон Божией Матери Урюпинской, Ярославской, Одигитрия Кирилло-Белозерской.

22 июня – День памяти Праведного Алексия Московского, святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

23 июня – Собор Рязанских святых, обретение мощей Святого Василия, епископа Рязанского, день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского.

24 июня – День памяти Апостолов Варфоломея и Варнавы, а также празднование Иконы Божией Матери "Достойно Есть".

25 июня – День памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого.

26 июня – День памяти мученицы Акилины, преподобной Александры Дивеевской.

27 июня – Собор Дивеевских святых, день памяти пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

28 июня – День памяти Святителя Ионы, пророка Амоса.

29 июня – День памяти Преподобного Тихона Медынского, Калужского, перенесение мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского.

30 июня – День памяти мучеников Мануила, Савелa и Исмаила Персидских.

Сплошные седмицы в июне 2020:

В период с 7 по 14 июня продлится Троицкая седмица. В это время нет ограничений в еде.

Посты в июне 2020 года:

Однодневные посты в июне будут 3 и 5 числа. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Многодневный пост в июне начинается с 15 числа и продлится до 11 июля. Это не слишком строгий Апостольский или Петров пост, установленный в память святых апостолов Петра и Павла, день чествования которых приходится на 12 июля.

Дни особого поминовения усопших в июне 2020 года:

6 июня – Троицкая родительская суббота.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в июне 2020 года в Украине.

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