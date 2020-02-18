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Церковные праздники и посты в марте 2020 по дням

Когда будет Прощеное воскресенье, когда начинается Великий пост и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаем в марте 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:38
Церковные праздники в марте
Церковные праздники в марте
Фото: Pexels

Какой сегодня церковный праздник? Когда отмечаем Прощеное воскресенье? Когда начинается Великий пост? В какие дни нужно поминать умерших родственников? В какие дни чествуются иконы Божией Матери – "Державная", "Знамение", "Воспитание", "Споручница грешных" и другие? Смотрите по календарю, какие православные церковные праздники будут в марте 2020 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие и значимые православные даты, а также знать дни постов, сплошные седмицы и другие важные события церковного православного календаря на март 2020.

Смотрите видео Рождественского богослужения:

Видео: Православная Церковь Украины

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Православные церковные праздники в марте 2020 года: календарь

1 марта – Прощеное воскресенье, заговенье на Великий пост; день памяти великомученика Феодора Тирона; священномученика и чудотворца Ермогена.

2 марта – начало Великого поста; день памяти святителя Льва папы Римского; преподобного Космы Яхромского; святого Агапита исповедника.

3 марта – день памяти Апостолов Архиппа, Филимонa и мученицы равноапостольной Апфии; преподобного Феодора Санаксарского.

4 марта – день памяти преподобного Льва епископа Катанского и преподобномучеников Валаамских.

5 марта – день памяти преподобного Тимофея в Символех; святителя Евстафия архиепископа Антиохийского; празднование иконы Божией Матери Козельщанской.

6 марта – обретение мощей мучеников, иже во Евгении; мучеников Маврикия и 70-ти воинов; преподобного исповедника Афанасия Павлопетрийского.

7 марта – день памяти великомученика Феодора Тирона; священномученика Поликарпа; обретение мощей блаженной Матроны Московской; празднование иконы Божией Матери Рождество Пресвятой Богородицы "Сокольская".

8 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи; празднование иконы Божией Матери Кипрской (Стромынской).

9 марта – день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

10 марта – день памяти святого Порфирия Газского; празднование иконы Божией Матери Межетской.

11 марта – день памяти преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.

12 марта – день памяти преподобного Василия Декаполита; священномученика Арсения.

13 марта – день памяти преподобного Кассиана Римлянина; празднование иконы Божией Матери "Девпетерувская".

14 марта – день памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской.

15 марта – день памяти святителя Арсения; празднование иконы Божией Матери, именуемой "Державная".

Церковные праздники в марте
Церковные праздники в марте
Фото: Pexels

16 марта – день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; преподобной Пиамы девы; празднование икон Божией Матери Волоколамской, "Знамение" Златоустовской.

17 марта – день памяти благоверного князя Даниила Московского.

18 марта – день памяти мученика Конона Исаврийского; обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; чествование иконы Божией Матери "Воспитание".

19 марта – день памяти мучеников 42-х во Амморее; чествование икон Божией Матери "Ченстоховская", "Шестоковская", "Благодатное Небо".

20 марта – день памяти священномучеников, в Херсонесе епископствовавших; празднование иконы Божией Матери "Споручница грешных".

21 марта – день памяти преподобного Феофилакта исповедальника; празднование иконы Божией Матери "Знамение".

22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских; празднование иконы Божией Матери "Слово плоть бысть" Албазинской.

23 марта – день памяти мучеников Кодрата и иже с ним.

24 марта – день памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского; святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.

25 марта – день памяти преподобного Феофана исповедальника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского; преподобного Симеона Нового Богослова; празднование иконы Божией Матери Лиддской.

26 марта – перенесение мощей святителя Никифора исповедальника, патриарха Константинопольского; празднование иконы Богородицы Молдавской.

27 марта – день памяти преподобного Венедикта Нурсийского; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси; празднование икон Богородицы Феодоровской, Умиление Себежской "Вертоград заключенный".

28 марта – день памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников.

29 марта – день памяти преподобного Иоанна Лествичника; мученика Савина Ермопольского.

30 марта – день памяти преподобного Алексия, человека Божия; преподобного Макария чудотворца.

31 марта – день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Сплошные седмицы в марте 2020:

1 марта завершается Масленица. В этот день можно есть яйца и молочные продукты, но нельзя мясо.

Многодневные посты в марте 2020 года:

Со 2 марта начинается Великий пост, который продлится до 18 апреля. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

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Дни особого поминовения усопших в марте 2020 года:

В марте 2020 будет несколько особых дней, когда поминают усопших родителей и других родственников:

  • 14 марта – суббота второй седмицы Великого поста;
  • 21 марта – суббота третьей седмицы Великого поста;
  • 28 марта – суббота четвертой седмицы Великого поста.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в марте 2020 года в Украине.

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