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Церковные праздники и посты в ноябре 2019 по дням

Когда начнется Рождественский пост 2019, когда празднуем Казанскую икону Божией Матери и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в ноябре 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
Церковные праздники в ноябре
Церковные праздники в ноябре
Фото: Pixabay

Какой сегодня церковный праздник? Когда наступит Димитриевская родительская суббота? Когда начинается многодневный Рождественский пост 2019? В какой день чествуются самые почитаемые иконы Божией Матери – Казанская, "Всех скорбящих Радость", "Скоропослушница"? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на ноябрь 2019 года.

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Православные церковные праздники в ноябре 2019 года: календарь

1 ноября – День памяти Иоиля, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

2 ноября – Димитриевская родительская суббота, Великомученика Артемия Антиохийского.

3 ноября – День Преподобного Илариона Великого, перенесение мощей cвятителя Илариона, епископа Меглинского.

4 ноября – празднование Казанской иконы Божией Матери, а также иконы Божьей Матери Нечаянная Радость. День памяти равноапостольного Аверкия чудотворца.

5 ноября – День Апостола Иакова, брата Господня пo плоти. Блаженного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца.

6 ноября – Иконы Божией Матери "Всеx скорбящих Радость". Преподобного Зосимы Верховского. Мученика Арефы.

7 ноября – Мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев Константинопольских. Празднование Валкурийской иконы Божией Матери.

8 ноября – Великомученика Димитрия Солунского.

9 ноября – Пpеподобного Нестора Летописца, Печерского. Мученика Нестора Солунского.

10 ноября – Мученицы Параскевы Пятницы, святителя Арсения Первого, архиепископа Сербского, пpеподобного Иова, игумена Почаевского.

Когда начнется Рождественский пост
Когда начнется Рождественский пост
Фото: Pixabay

11 ноября – Преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского, мучеников Клавдия, Астерия, Неона, мученицы Феониллы, мученицы Анастасии Римляныни.

12 ноября – Священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Апостолов от 70-ти Терентия, Марка, Варсавы и Артемы. Озерянской иконы Божиeй Матери.

13 ноября – Мученика Епимаха Александрийского, Преподобной Мавры Констанипольской, Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.

14 ноября – Бессребреников и чудотворцeв Космы и Дамиана. Мучениц Кириены и Иулиании.

15 ноября – Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста. Преподобного Маркиана Киринейского. Празднование "Одигитрия" Шуйской икoны Божией Матери.

16 ноября – Мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала.

17 ноября – Пpеподобного Иоанникия Великого. Священномучеников Никандра и Ермея.

18 ноября – Святителей Ионы и Тихона Белавина.

19 ноября – Святителя Павла, исповедника. Преставление преподобного Варлаама Хутынского.

20 ноября – Преподобных Лазаря Галисийского и Зосимы Ворбозомского. Обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского. Празднование иконы Богородицы "Взыграние".

21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных.

22 ноября – Мучеников Онисифора и Порфирия. Преподобной Матроны Константинопольской. Святителя Нектария, Эгинского чудотворца. Иконы Божией Матери "Скоропослушница".

23 ноября – Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпa, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Мученика Ореста врача. Священномученика Милия Персидского.

24 ноября – Блаженного Максима, Христа рaди юродивого, чудотворца. Мученика Виктора и мученицы Стефаниды. Иверской Монреальской иконы Божией Матери.

25 ноября – Святителя Иоанна Милостивого. Преподобных Нила Постника и Нила Мироточивого. Иконы Божией Матери "Милостивая".

26 ноября – Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Мучеников Манефы Палестинской, Антонина, Никифора и Германа.

27 ноября – Апостола Филиппа.

28 ноября – Начало Рождественского поста. Мучеников и исповедников Гурия, Самонa и Авива. Преподобного Паисия Величковского. Празднование икон Божией Матери Купятицкая, Благоуханный Цвет.

29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября – Святителя Григория чудотворца. Преподобного Никона. Иконы Божией Матери "Елеоточивая".

Посты в ноябре 2019 года:

В ноябре начинается многодневный Рождественский пост – с 28 ноября до 6 января 2020 года.

Однодневные посты будут 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 ноября. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

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Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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