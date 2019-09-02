Церковные праздники и посты в сентябре 2019 по дням
Когда будут Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного Креста Господня и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в сентябре 2019
Какой сегодня церковный праздник? Когда наступит Рождество Пресвятой Богородицы? В какой день отмечаем Воздвижение Честного Креста Господня? Когда почитается Усекновение главы Иоанна Предтечи? Когда будут постные дни в сентябре? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на сентябрь 2019 года.
Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:
Православные церковные праздники в сентябре 2019 года: календарь
1 сентября – День мученика Андрея Стратилата, Тимофея, Агапия и мученицы Феклы, почитание Донской иконы Божией Матери.
2 сентября – День пророка Самуила, мучеников Севира, Мемнона и с ними 37 мучеников.
3 сентября – День апостола от 70-ти Фаддея, преподобных чудотворца Аврамия Смоленского, Марфы Дивеевской, а также празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.
4 сентября – празднование грузинской иконы Божией Матери.
6 сентября – перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца, а также празднование Петровской иконы Божией Матери.
7 сентября – День апостола от 70-ти Тита, епископа Критского, а также перенесение мощей апостола Варфоломея.
8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая, а также день памяти мучеников Адриана и Натальи.
9 сентября – День преподобного Пимена Великого.
10 сентября – обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, а также Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.
11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
12 сентября – День памяти Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, а также перенесение мощей князя Александра Невского.
13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
14 сентября – Начало индикта, церковное новолетие, а также День памяти преподобного Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской.
15 сентября – День преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерской лавры.
17 сентября – празднование иконы Неопалимая Купина.
18 сентября – День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.
19 сентября – Михайлово Чудо, воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.
20 сентября – День памяти святителя Иоанна, преподобного Луки, мученика Созонта.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, а также празднование икон Божией Матери: Почаевская, "Рождество Богородицы", София – Премудрость Божия, "Знамение" и др.
22 сентября – День Праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы.
24 сентября – перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
27 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня, а также преставление Иоанна Златоуста.
30 сентября – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
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Посты в сентябре 2019 года:
В сентябре нет многодневных постов.
Однодневные посты будут 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 сентября. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.
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