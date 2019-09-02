Церковные праздники и посты в сентябре 2019 по дням

Когда будут Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного Креста Господня и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в сентябре 2019

Церковные праздники в сентябре Фото: Pixabay

Какой сегодня церковный праздник? Когда наступит Рождество Пресвятой Богородицы? В какой день отмечаем Воздвижение Честного Креста Господня? Когда почитается Усекновение главы Иоанна Предтечи? Когда будут постные дни в сентябре? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на сентябрь 2019 года.

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Православные церковные праздники в сентябре 2019 года: календарь

1 сентября – День мученика Андрея Стратилата, Тимофея, Агапия и мученицы Феклы, почитание Донской иконы Божией Матери.

2 сентября – День пророка Самуила, мучеников Севира, Мемнона и с ними 37 мучеников.

3 сентября – День апостола от 70-ти Фаддея, преподобных чудотворца Аврамия Смоленского, Марфы Дивеевской, а также празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.

4 сентября – празднование грузинской иконы Божией Матери.

6 сентября – перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца, а также празднование Петровской иконы Божией Матери.

7 сентября – День апостола от 70-ти Тита, епископа Критского, а также перенесение мощей апостола Варфоломея.

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая, а также день памяти мучеников Адриана и Натальи.

9 сентября – День преподобного Пимена Великого.

10 сентября – обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, а также Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.

11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

12 сентября – День памяти Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, а также перенесение мощей князя Александра Невского.

13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября – Начало индикта, церковное новолетие, а также День памяти преподобного Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской.

15 сентября – День преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерской лавры.

17 сентября – празднование иконы Неопалимая Купина.

18 сентября – День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

19 сентября – Михайлово Чудо, воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.

20 сентября – День памяти святителя Иоанна, преподобного Луки, мученика Созонта.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, а также празднование икон Божией Матери: Почаевская, "Рождество Богородицы", София – Премудрость Божия, "Знамение" и др.

22 сентября – День Праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы.

24 сентября – перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

27 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня, а также преставление Иоанна Златоуста.

30 сентября – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Посты в сентябре 2019 года:

В сентябре нет многодневных постов.

Однодневные посты будут 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 сентября. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

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