Чистый четверг: эффектные картинки и добрые пожелания

Адресуйте красивые картинки и радостные поздравления близким людям в самый чистый день в году

Настал самый чистый и умытый праздник – Чистый четверг, который в 2020 году приходится на 16 апреля. Пусть все тревоги, страхи и неприятности, которые навалились на людей из-за пандемии и распространения коронавируса во всем мире, отступят в этот день, пусть очистятся помыслы, уйдут горести, а праздник наполнится здоровьем и радостью. Обязательно поднимите настроение своим близким, семьям, родным и любимым людям и отправьте им яркие, прикольные, милые, добрые картинки и поздравления в Чистый четверг.

Прикольные картинки и красивые открытки в Чистый четверг Фото: forumsmile

Милые поздравления с Чистым четвергом в стихах

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Водичкой чистой-чистой

Умыться всем пора,

Смываем все плохое

На радость четверга.



Пусть горести исчезнут,

И беды все пройдут,

Четверг сегодня чистый –

Вас обновления ждут!

С Чистым четвергом: поздравления в прозе

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть этот день смоет из вашей жизни весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и светлой! Желаю радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия и любви!

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Чистый четверг: поздравления в праздник

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В Чистый четверг искупайся скорее,

Станешь ты чище, душевней, добрее.

Чистый четверг так прекрасен собою,

Чистым становишься – телом, душою,

Мысли стремятся покой обрести,

Чтобы над собою духовно расти.

Чистый четверг: яркие картинки и милые поздравления Фото: forumsmile, bonnycards Чистый четверг: яркие картинки и милые поздравления Фото: forumsmile, bonnycards Чистый четверг: яркие картинки и милые поздравления Фото: forumsmile, bonnycards Чистый четверг: яркие картинки и милые поздравления Фото: forumsmile, bonnycards Чистый четверг: яркие картинки и милые поздравления Фото: forumsmile, bonnycards 1/5

С праздником Чистого четверга: пожелания своими словами

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В чистый четверг желаю тебе быть чистым и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.

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Добрые пожелания в стихах в Чистый четверг

***

Чистый праздник наступает,

Двери шире открывай.

Из углов да из-под лавок

Сор скорее выметай.



Пусть очистит душу, тело

Добрая водица.

Пасху грязными встречать –

Это не годится.



Чистый день пускай избавит

И от хворей, и от бед.

Я сегодня пожелаю

Вам здоровья, долгих лет!

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