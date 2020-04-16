Чистый четверг: эффектные картинки и добрые пожелания
Адресуйте красивые картинки и радостные поздравления близким людям в самый чистый день в году
Настал самый чистый и умытый праздник – Чистый четверг, который в 2020 году приходится на 16 апреля. Пусть все тревоги, страхи и неприятности, которые навалились на людей из-за пандемии и распространения коронавируса во всем мире, отступят в этот день, пусть очистятся помыслы, уйдут горести, а праздник наполнится здоровьем и радостью. Обязательно поднимите настроение своим близким, семьям, родным и любимым людям и отправьте им яркие, прикольные, милые, добрые картинки и поздравления в Чистый четверг.
Милые поздравления с Чистым четвергом в стихах
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Водичкой чистой-чистой
Умыться всем пора,
Смываем все плохое
На радость четверга.
Пусть горести исчезнут,
И беды все пройдут,
Четверг сегодня чистый –
Вас обновления ждут!
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С Чистым четвергом: поздравления в прозе
Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть этот день смоет из вашей жизни весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и светлой! Желаю радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия и любви!
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Чистый четверг: поздравления в праздник
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В Чистый четверг искупайся скорее,
Станешь ты чище, душевней, добрее.
Чистый четверг так прекрасен собою,
Чистым становишься – телом, душою,
Мысли стремятся покой обрести,
Чтобы над собою духовно расти.
С праздником Чистого четверга: пожелания своими словами
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В чистый четверг желаю тебе быть чистым и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.
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Добрые пожелания в стихах в Чистый четверг
***
Чистый праздник наступает,
Двери шире открывай.
Из углов да из-под лавок
Сор скорее выметай.
Пусть очистит душу, тело
Добрая водица.
Пасху грязными встречать –
Это не годится.
Чистый день пускай избавит
И от хворей, и от бед.
Я сегодня пожелаю
Вам здоровья, долгих лет!
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