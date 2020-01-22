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Что подарить на Китайский Новый год для привлечения удачи

Лучшие идеи подарков для друзей и близких на Китайский Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Идеи подарков на Китайский Новый год 2020
Идеи подарков на Китайский Новый год 2020
Фото: Pixabay

Китайский Новый год принято считать Праздником весны, поскольку отмечают его в промежутке между 21 января и 20 февраля. Дата наступления меняется ежегодно и определяется по лунному китайскому календарю. Это тот период, когда зима отступает, вокруг становится теплее, а природа начинает потихоньку пробуждаться. Именно изменения в природе и стали для китайского народа отправной датой отсчета нового года.

Как мир встретил Китайский Новый год 2019 – смотрите в видео:

Так, Китайский Новый год в 2020-м отмечаем 25 января. Интересно, что в этот же день будем праздновать традиционный для нас Татьянин день. Для тех, кто хочет побаловать подарками своих родных и одновременно привлечь удачу, Сегодня.Lifestyle подготовили оригинальные варианты подарков на Китайский Новый год.

Идеи подарков на Китайский Новый год 2020

  • Красный конверт Хунбао

Китайский Новый год
Китайский Новый год
Фото: Depositphotos

Красный – традиционный цвет праздника, радости, счастья. В Китае он служит оберегом от неудачи и неблагополучия. А вот чем же наполнить конверт? Тут уже можете экспериментировать и подключать фантазию. Но китайцы обычно кладут в него деньги, листовки с пожеланиями или сувенирную монету на удачу.

  • Вино, фрукты, сладости

Мандарины
Мандарины
Фото: Unsplash

Они уже стали неотъемлемой частью каждого Нового года, поэтому вы не прогадаете, если выберете для подарка две бутылочки красного полусладкого, мандарины и коробку конфет. Кстати, звук слова "мандарин" и фразы "золото" в китайском языке соразмерны. По этой причине, китайцы обожают дарить мандарины, как бы преподнося "золото" своему гостю.

  • Китайский шелк

Китайский шелк
Китайский шелк
Фото: Pixabay

Прекрасным подарком для любимой может стать китайский шелк в виде халата, пеньюара, пижамы, шарфа, разукрашенная шкатулочка для драгоценностей и, конечно же, красное нижнее белье.

  • Предметы интерьера

Хорошим вариантом подарка станет декоративный предмет интерьера, в особенности тот, который отображают в себе китайскую культуру: это может быть ваза или статуэтка. Или же подарите набор небесных фонариков.

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  • Теплый плед, парные чашки или свитера

Любые теплые и парные вещи – идеальный подарок на Китайский Новый год, так как для самих китайцев они олицетворяют домашний уют, гармонию и баланс в семье.

Напомним, ранее мы рассказывали о традиционных блюдах на Китайский Новый год. Кроме того, делились рецептом печенья с предсказаниями.

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