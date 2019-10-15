Что подарить начальнику на День шефа: идеи стильных подарков

Что подарить шефу недорого и оригинального

Что подарить начальнику на День шефа: идеи для подарков Фото: pexels.com

16 октября в Украине отмечают День шефа. Если вы хотите поздравить своего шефа и начальника, но пока не знаете, какой подарок выбрать, Сегодня.Lifestyle подготовили несколько нескучных идей.

Отметим, что необязательно дарить начальнику или начальнице дорогие подарки. Вы должны показать, что цените его, поэтому подарите что-то практичное, что соответствует его интересам.

Смотрите видео: экс-премьер Великобритании Тереза Мей сделала подарок с намеком американскому президенту Дональду Трампу

Например, если шеф любит и ценит хорошее дорогое вино, преподнесите ему бутылочку такового в подарок. И хорошо бы это все красиво и презентабельно оформить — бутылка вина, вручаемая в футляре, воспринимается гораздо солиднее. Из просто алкоголя, пусть и хорошего, она превращается в действительно статусный оригинальный подарок шефу.

Настольные подставки для календаря, картины с оружием, напольные бары-глобусы — отличный подарок начальнику, который уделяет особое внимание интерьеру в кабинете. Можно преподнести что-то с намеком. Например, если он трудоголик, подарите ему шахматы, нарды, мини-гольф или дартс. Путь это будут мини-тренажеры для отдыха на рабочем месте.

Многие начальники — люди с прекрасным чувством юмора. Прикольный подарок руководителю можно вручить, как дополнение к основному. Например, в книгу–сейф вложить пачку сувенирных денег для "почина". Чтобы вы не выбрали, делайте это от всей души, а не для галочки.

В случае если начальнику очень нравится читать, и он с удовольствием делится с подчиненными впечатлениями от очередного произведения, вручите ему экземпляр известного автора или какое-нибудь редкое издание. Биографии великих деятелей и руководителей, издания о власти и менеджменте – отличное решение для подарка начальнику.

Что подарить на День шефа 2019 – оригинальные и недорогие идеи Фото: pexels.com

Если Ваш босс курит, подарите ему брендовую зажигалку отдельно или в наборе. А если он предпочитает не только сигареты, но и сигары, то уместным будет хьюмидор для сигар или набор с гильотинкой для сигар в комплекте.

Не забывайте, что основная задача любого руководителя – это канцелярская работа, поэтому брендовые эксклюзивные ручки и настольные наборы для руководителя – это попадание прямо в цель.

Работа руководителя тяжела и изнурительна. Иногда просто необходимо размяться и отвлечься от текущих дел. Игра в дартс скрасит трудовой день и послужит неплохой зарядкой. А во время перерыва можно даже устроить турнир с коллегами.

Беспроигрышным подарком для босса будет подарочный сертификат. Пусть это будет что угодно: сеанс массажа, полет на самолете, прогулка на лошадях и многое другое.

Напомним, что ранее мы писали о том, что свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.