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Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи

Самые интересные, шикарные и прикольные подарки учителю на День знаний 1 сентября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Что подарить учителю на 1 сентября
Что подарить учителю на 1 сентября
Фото: pexels.com

1 сентября отмечается День знаний. В этот день принято дарить цветы и подарки учителям. Как поздравить с профессиональным праздником всех учителей и какой подарок учителю на День знаний можно подготовить? Читайте и выбирайте самые интересные варианты презентов в нашей статье.

  • Например, учительнице можно купить или сделать самим букет из светлых цветов, а педагогу со стажем ‑ из крупных и ярких цветов. Цветы вручают и учителям-мужчинам – им подойдут строгие георгины или гладиолусы.

Что подарить учителю вместо цветов на 1 сентября

  • Необычным подарком учительнице станет "говорящий" фотоальбом. Просто подготовьте презентацию с фотографиями и звуковыми поздравлениями учеников. Так учительница сможет посмотреть-послушать своих учеников. Также можно подарить фоторамку — подбирайте красивую и необычную.
  • Подарите чашку – чайную или кофейную. Главное, знать о вкусах и пристрастиях учителя или классной руководительницы. Такой сувенир можно сделать на заказ.
  • Подарите учительнице мягкую подушечку-сердце или в форме книжки. А можно подобрать игрушку для ребенка преподавателя.
  • Шоколадные конфеты — еще один из классических подарков на День знаний. Но узнайте, есть ли у учительницы аллергия.

Смотрите видео о том, как в Тернополе ученики и студенты с 1 сентября будут ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах:

  • Букет из имбирных пряников — еще одна идея для подарка учителю на 1 сентября.
  • Фруктовая корзина — тоже эффектный и красивый вариант подарка на День знаний.
  • Букет из школьных принадлежностей – в таком букете следует использовать те предметы, которыми учитель постоянно пользуется — ручки, линейки, клей-карандаш. Можете подарить ей ручку марки Parker со словами благодарности и поздравлениями.

День знаний 2019 – подарки
День знаний 2019 – подарки
Фото: Pixabay

  • Подарочный сертификат. Его вручение подразумевает предварительное изучение вкусов и предпочтений классного руководителя или учительницы.
  • Деловой дневник — нужный презент, потому что педагогам приходится ежедневно фиксировать много информации по школьным мероприятиям, поэтому без такого помощника не обойтись.
  • Флешка — такой подарок точно не помешает учителю. Не забудьте ее красиво упаковать.

Напомним, что ранее мы писали о том, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября

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