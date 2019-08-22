Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи

Самые интересные, шикарные и прикольные подарки учителю на День знаний 1 сентября

Что подарить учителю на 1 сентября Фото: pexels.com

1 сентября отмечается День знаний. В этот день принято дарить цветы и подарки учителям. Как поздравить с профессиональным праздником всех учителей и какой подарок учителю на День знаний можно подготовить? Читайте и выбирайте самые интересные варианты презентов в нашей статье.

Например, учительнице можно купить или сделать самим букет из светлых цветов, а педагогу со стажем ‑ из крупных и ярких цветов. Цветы вручают и учителям-мужчинам – им подойдут строгие георгины или гладиолусы.

Что подарить учителю вместо цветов на 1 сентября

Необычным подарком учительнице станет "говорящий" фотоальбом. Просто подготовьте презентацию с фотографиями и звуковыми поздравлениями учеников. Так учительница сможет посмотреть-послушать своих учеников. Также можно подарить фоторамку — п одбирайте красивую и необычную.

одбирайте красивую и необычную. Подарите чашку – чайную или кофейную. Главное, знать о вкусах и пристрастиях учителя или классной руководительницы. Такой сувенир можно сделать на заказ.

Подарите учительнице мягкую подушечку-сердце или в форме книжки. А можно подобрать игрушку для ребенка преподавателя.

Шоколадные конфеты — еще один из классических подарков на День знаний. Но узнайте, есть ли у учительницы аллергия.

Смотрите видео о том, как в Тернополе ученики и студенты с 1 сентября будут ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах:

Букет из имбирных пряников — еще одна идея для подарка учителю на 1 сентября.

Фруктовая корзина — т оже эффектный и красивый вариант подарка на День знаний.

оже эффектный и красивый вариант подарка на День знаний. Букет из школьных принадлежностей – в таком букете следует использовать те предметы, которыми учитель постоянно пользуется — ручки, линейки, клей-карандаш. Можете подарить ей ручку марки Parker со словами благодарности и поздравлениями.

День знаний 2019 – подарки Фото: Pixabay

Подарочный сертификат. Е го вручение подразумевает предварительное изучение вкусов и предпочтений классного руководителя или учительницы.

вручение подразумевает предварительное изучение вкусов и предпочтений классного руководителя или учительницы. Деловой дневник — н ужный презент, потому что педагогам приходится ежедневно фиксировать много информации по школьным мероприятиям, поэтому без такого помощника не обойтись.

ужный презент, потому что педагогам приходится ежедневно фиксировать много информации по школьным мероприятиям, поэтому без такого помощника не обойтись. Флешка — такой подарок точно не помешает учителю. Не забудьте ее красиво упаковать.

Напомним, что ранее мы писали о том, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября.

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