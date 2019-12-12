День Андрея Первозванного 2019: интересные ритуалы и гадания

До сих пор в Украине в ночь на День Андрея Первозванного девушки гадают

День Андрея Первозванного 2019 - ритуалы и гадания Фото: unsplash.com

13 декабря празднуют День Андрея Первозванного в 2019 году. Это христианский праздник, но о дохристианском происхождении этого дня говорит прежде всего-то, что это традиционный период для гаданий.

До сих пор в Украине в этот день девушки гадают и делают различные ритуалы.

Также смотрите видео о традициях и мистике на Андрея Первозванного:

Хотя дата 13 декабря не привязана на первый взгляд ни к каким естественным явлениям.

День Андрея Первозванного: ритуалы

Традиционно в день Андрея Первозванного вечером собираются парни и девушки играть в Калиту. Калита — большой корж из белой муки с дыркой посередине, ее пекут девушки. Калиту привязывают к концу веревки перекинутой через потолочную балку на такой высоте, чтобы парню зубами можно было ее достать, да и то хорошо подпрыгнув.

Второй конец веревки находится в руке самого ловкого и веселого парня. На этот вечер он – "пан Калитынский" и охраняет калиту. К нему верхом на кочерге-коцюбе поочереди подъезжают другие парни ("паны Коцюбинские" – Ред.) и, после непродолжительного разговора, пытаются зубами в прыжке ухватить калиту. При этом "Калитынский" поддергивает Калиту вверх, не давая ухватить ее

День Андрея Первозванного: гадания

В День Андрея Первозванного, как и в день святой Екатерины, девушки гадают о своих суженых.

Традиционно гадают только девушки или женщины. До и после гадания нужно молчать, пока не наступит утро.

Гадание с туфлями или сапогами

Женские сапожки или туфли могут помочь определить, кто из девчат первой "встанет на рушник" Девушка снимала с левой ноги туфельку или башмак, кидала ее за ворота и смотрела, куда упадет ее обувка. В какую сторону смотрел носок туфли, в ту сторону девушка должна была выйти замуж.

Гадание на перекрестке

В полночь надо выйти на перекресток, загадь желание о суженом, нарисовать вокруг себя круг и прислушаться к звукам округи. Если вы услышите пение или смех – скоро выйдете замуж, плач или ругань – будете сидеть в девицах и проливать слезы.

Гадание на воде

Ночью при свете полнолуния надо пойти к реке и смотря в воду, постараться увидеть суженого. Если получится узреть лик молодого человека – выйти замуж в следующем году, услышать лишь шум воды – сидеть в девках.

Гадание на книге

Берем толстую книгу и произносим вслух вопрос. Затем наугад называем страницу и строчку и читаем предложение. Стараемся понять, каким образом оно согласовывается с вопросом.

Гадание на бумажках

Как узнать имя суждённого: на небольших бумажках пишем разные мужские имена, кладем их под подушку и ложимся спать. Утром вытягиваем из-под головы первую попавшуюся бумажку и читаем написанное на ней имя – так и будут звать суженого.

Гадание на сон

В ночь на 13 декабря, кладут под подушку гребенку, говоря: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Суженый должен явится во сне и расчесать волосы.

Гадание на воду и мост

Ложась спать, девушка говорит: "Кто мой суженый, кто мой ряженый — тот пить мне даст". Суженый является во сне и подает пить. Традиционно хорошим знаком считает, если парень, который присниться во сне, переведет девушку через мост над рекой.

Гадание с вишневой веткой

Перед тем как сорвать ветку нужно подойти к дереву, уважительно к нему обратиться и попросить разрешения взять ветку для гадания. Если ветка расцветет к Рождеству, и будет пополняться новыми цветами после Рождества, это предвещает счастливое замужество, удачный брак, пополнение семьи или беременность.

Гадание с зеркалом

Считается, что гадание с зеркалом — самое страшное. Для гадания берутся два зеркала желательно равной величины, устанавливаются друг против друга, освещаются двумя свечами. Зеркала нужно поставить или опереть так, чтобы образовался длинный зеркальный коридор, озаренный огнями. И вот в конце этого коридора и должен появиться суженый; правда, смотреть приходится иногда очень долго.

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать в День Андрея Первозванного 2019.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.