День ангела Андрея: душевные поздравления и стихи
Как поздравить с Днем ангела Андрея именинников: стихи и пожелания
Сегодня, 13 декабря, отмечается День ангела Андрея в честь святого Андрея Первозванного. Не забудьте в этот праздник поздравить всех знакомых мужчин по имени Андрей с Днем ангела и отправить им самые красивые, душевные и позитивные поздравления с именинами. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем ангела Андрея в прозе и стихах.
Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:
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Красивые поздравления в стихах с Днем ангела Андрея 2019
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Сегодня праздник твой, Андрей,
Всю грусть-печаль свою развей,
По вольной прихоти своей
На праздник пригласи друзей.
В день ангела тебя поздравим,
И праздник твой достойно справим.
И в море счастья и любви
Ты жизнь счастливо проживи!
Лучшие пожелания в День ангела Андрея в прозе
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От души поздравляем Андрея с Днем ангела! Желаем крепкого здоровья и великой силы, с которой при желании можно любые горы свернуть. Пусть везде и всегда тебя сопровождает любовь и удача, пусть каждый день будет ярче любых фейерверков и круче захватывающих фильмов.
Добрые поздравления в День ангела Андрея своими словами
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Дорогой Андрей, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть мужество твоего имени всегда будет надежной опорой и защитой в жизни. Пусть в твоей судьбе всегда присутствует счастье, любовь, верность, достоинство, удача. Желаю, чтобы с тобой всегда было спокойно и надежно, и чтобы за тобой хотелось идти хоть на край света.
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Прикольные поздравления с Днем ангела Андрея в стихах
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Повод есть для нашей встречи,
И сегодня он такой:
Именины у Андрея.
Поздравляем, дорогой!
Пожелать хотим мы много:
Милых сердцу пустяков,
Радостей земной дороги,
Множество красивых слов.
День ангела Андрея: душевные поздравления в прозе
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Наш уважаемый Андрей! В этот радостный день поздравляем тебя с именинами и желаем большой удачи на твоем жизненном пути, огромного везения и неизменного благополучия. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, пусть у тебя всегда будут верные друзья и пусть твоя любовь будет взаимной и верной.
Ранее мы рассказывали, какой день ангела по именам в декабре: у кого и когда отмечаются именины.
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