День ангела Андрея: душевные поздравления и стихи

Как поздравить с Днем ангела Андрея именинников: стихи и пожелания

День ангела Андрея 2019: лучшие поздравления и картинки Фото: Pexels

Сегодня, 13 декабря, отмечается День ангела Андрея в честь святого Андрея Первозванного. Не забудьте в этот праздник поздравить всех знакомых мужчин по имени Андрей с Днем ангела и отправить им самые красивые, душевные и позитивные поздравления с именинами. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем ангела Андрея в прозе и стихах.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Красивые поздравления в стихах с Днем ангела Андрея 2019

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Сегодня праздник твой, Андрей,

Всю грусть-печаль свою развей,

По вольной прихоти своей

На праздник пригласи друзей.

В день ангела тебя поздравим,

И праздник твой достойно справим.

И в море счастья и любви

Ты жизнь счастливо проживи!

Именины Андрея: картинки и поздравления Фото: Pexels

Лучшие пожелания в День ангела Андрея в прозе

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От души поздравляем Андрея с Днем ангела! Желаем крепкого здоровья и великой силы, с которой при желании можно любые горы свернуть. Пусть везде и всегда тебя сопровождает любовь и удача, пусть каждый день будет ярче любых фейерверков и круче захватывающих фильмов.

Что подарить Андрею на день ангела: лучшие пожелания Фото: Pexels

Добрые поздравления в День ангела Андрея своими словами

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Дорогой Андрей, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть мужество твоего имени всегда будет надежной опорой и защитой в жизни. Пусть в твоей судьбе всегда присутствует счастье, любовь, верность, достоинство, удача. Желаю, чтобы с тобой всегда было спокойно и надежно, и чтобы за тобой хотелось идти хоть на край света.

Когда день Андрея: картинки и стихи Фото: Pexels

Прикольные поздравления с Днем ангела Андрея в стихах

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Повод есть для нашей встречи,

И сегодня он такой:

Именины у Андрея.

Поздравляем, дорогой!



Пожелать хотим мы много:

Милых сердцу пустяков,

Радостей земной дороги,

Множество красивых слов.

Именины Андрея 2019: открытки и пожелания Фото: Pexels

День ангела Андрея: душевные поздравления в прозе

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Наш уважаемый Андрей! В этот радостный день поздравляем тебя с именинами и желаем большой удачи на твоем жизненном пути, огромного везения и неизменного благополучия. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, пусть у тебя всегда будут верные друзья и пусть твоя любовь будет взаимной и верной.

Ранее мы рассказывали, какой день ангела по именам в декабре: у кого и когда отмечаются именины.

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