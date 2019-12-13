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День ангела Андрея: душевные поздравления и стихи

Как поздравить с Днем ангела Андрея именинников: стихи и пожелания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
День ангела Андрея 2019: лучшие поздравления и картинки
День ангела Андрея 2019: лучшие поздравления и картинки
Фото: Pexels

Сегодня, 13 декабря, отмечается День ангела Андрея в честь святого Андрея Первозванного. Не забудьте в этот праздник поздравить всех знакомых мужчин по имени Андрей с Днем ангела и отправить им самые красивые, душевные и позитивные поздравления с именинами. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем ангела Андрея в прозе и стихах.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

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Красивые поздравления в стихах с Днем ангела Андрея 2019

***

Сегодня праздник твой, Андрей,
Всю грусть-печаль свою развей,
По вольной прихоти своей
На праздник пригласи друзей.

В день ангела тебя поздравим,
И праздник твой достойно справим.
И в море счастья и любви
Ты жизнь счастливо проживи!

Именины Андрея: картинки и поздравления
Именины Андрея: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Лучшие пожелания в День ангела Андрея в прозе

***

От души поздравляем Андрея с Днем ангела! Желаем крепкого здоровья и великой силы, с которой при желании можно любые горы свернуть. Пусть везде и всегда тебя сопровождает любовь и удача, пусть каждый день будет ярче любых фейерверков и круче захватывающих фильмов.

Что подарить Андрею на день ангела: лучшие пожелания
Что подарить Андрею на день ангела: лучшие пожелания
Фото: Pexels

Добрые поздравления в День ангела Андрея своими словами

***

Дорогой Андрей, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть мужество твоего имени всегда будет надежной опорой и защитой в жизни. Пусть в твоей судьбе всегда присутствует счастье, любовь, верность, достоинство, удача. Желаю, чтобы с тобой всегда было спокойно и надежно, и чтобы за тобой хотелось идти хоть на край света.

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Когда день Андрея: картинки и стихи
Когда день Андрея: картинки и стихи
Фото: Pexels

Прикольные поздравления с Днем ангела Андрея в стихах

***

Повод есть для нашей встречи,
И сегодня он такой:
Именины у Андрея.
Поздравляем, дорогой!

Пожелать хотим мы много:
Милых сердцу пустяков,
Радостей земной дороги,
Множество красивых слов.

Именины Андрея 2019: открытки и пожелания
Именины Андрея 2019: открытки и пожелания
Фото: Pexels

День ангела Андрея: душевные поздравления в прозе

***

Наш уважаемый Андрей! В этот радостный день поздравляем тебя с именинами и желаем большой удачи на твоем жизненном пути, огромного везения и неизменного благополучия. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, пусть у тебя всегда будут верные друзья и пусть твоя любовь будет взаимной и верной.

Ранее мы рассказывали, какой день ангела по именам в декабре: у кого и когда отмечаются именины.

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