День ангела Игоря, Леонида, Михаила: поздравления с именинами
В День ангела Игоря, Леонида, Михаила 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах
День ангела сегодня, 18 июня, празднуют Игорь, Леонид и Михаил. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, добрые и радостные поздравления с днем ангела.
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Значение имени Игорь трактуется как "воинственный". Этот мужчина имеет противоречивый характер. С одной стороны, он напористый, активный и энергичный. С другой – может быстро перегореть.
Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.
Леонид – "подобен льву", исходя из греческого значения. Это люди оптимисты, заводилы и позитивы, целеустремленные и легкие на подъем.
В день ангела Игоря, Леонида, Михаила отправляйте именинникам самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с днем ангела в стихах и прозе.
Лучшие поздравления Игорю с днем ангела в стихах
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Поздравляем тебя, Игорек!
В жизни будет пусть все несравненно,
Все, что ждешь — пусть придет точно в срок,
Все, что ищешь — найдешь непременно,
Смело, дерзко планируй, мечтай,
Будь всегда интересен и ярок,
Удивляй, покоряй, восхищай,
Каждый день принимай, как подарок!
День ангела Игоря: лучшие пожелания в прозе
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С днем ангела тебя, Игорь. В твоем имени заключена такая неуемная энергия, так пусть же она ведет тебя по жизни. Пусть каждое дело с легкостью удается, а успех повсюду находит тебя в работе, в личной жизни и в развлечениях. С именинами!
Прикольные пожелания в День ангела Игоря в стихах
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Игорь, я тебе желаю,
Ярко жить, не унывая,
Чтоб обиды и потери
Не стучались в твои двери.
Каждый день живи как в сказке,
Окруженный только лаской,
И за хвост лови успех,
Чтобы быть счастливей всех!
Красивые поздравления Михаилу с днем ангела в прозе
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С Днем ангела тебя, Михаил! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.
Веселые поздравления с именинами Михаилу в стихах
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Михаил, Мишаня, Мишка,
Поздравляю я тебя,
Радости тебе, здоровья,
Фарта, счастья и бабла!
А еще тебе терпенья,
Ярких красок, легких дней,
Чтобы было настроенье,
С ним жизнь будет веселей!
Короткие смс поздравления с днем ангела Михаила
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Поздравляем Михаила!
Пожелаем сил прилива,
Не грустить, не унывать,
Бед и трудностей не знать.
Красивые поздравления с днем ангела Леонида в стихах
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В этот чудесный праздник самый
Без поздравления не оставим,
Мы, Леонид, вас уважаем,
И вам здоровья пожелаем!
Удачи, радости, признания,
Чтобы сбывались все мечтания,
Мы вам желаем быль любимым
И обязательно — счастливым,
Чтоб все дела легко решались,
Чтоб вы в любви всегда купались,
Об одиночестве не знали,
И все от жизни получали!
Прикольные поздравления Леониду в день ангела
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Леонид — "подобен льву".
И всегда он на плаву,
И в делах его успех,
И родных он любит всех.
Весельчак и юморист.
И по жизни он артист.
Будь везучим и счастливым,
Обязательно любимым.
Чтоб тебе не знать печали,
Чтоб с добром тебя встречали.
Не болеть, не знать тревог,
В жизни — правильных дорог.
Смс поздравления с именинами Леонида в прозе
***
Леонид, я от души тебя поздравляю. Желаю, чтобы ты, словно гордый лев, бороться за свое дело и в любой схватке непременно одерживать победу. А еще я тебе пожелаю, Леня, быть добрым и покладистым в кругу своих друзей, твердым и принципиальным в своих делах и стремлениях.
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