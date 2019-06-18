Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День ангела Игоря, Леонида, Михаила: поздравления с именинами

В День ангела Игоря, Леонида, Михаила 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
С Днем ангела
С Днем ангела
Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 18 июня, празднуют Игорь, Леонид и Михаил. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, добрые и радостные поздравления с днем ангела.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Значение имени Игорь трактуется как "воинственный". Этот мужчина имеет противоречивый характер. С одной стороны, он напористый, активный и энергичный. С другой – может быстро перегореть.

Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Леонид – "подобен льву", исходя из греческого значения. Это люди оптимисты, заводилы и позитивы, целеустремленные и легкие на подъем.

В день ангела Игоря, Леонида, Михаила отправляйте именинникам самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с днем ангела в стихах и прозе.

Читайте также
Именины в июне 2019: кто и когда отмечает день ангела

Лучшие поздравления Игорю с днем ангела в стихах

***

Поздравляем тебя, Игорек!
В жизни будет пусть все несравненно,
Все, что ждешь — пусть придет точно в срок,
Все, что ищешь — найдешь непременно,

Смело, дерзко планируй, мечтай,
Будь всегда интересен и ярок,
Удивляй, покоряй, восхищай,
Каждый день принимай, как подарок!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

День ангела Игоря: лучшие пожелания в прозе

***

С днем ангела тебя, Игорь. В твоем имени заключена такая неуемная энергия, так пусть же она ведет тебя по жизни. Пусть каждое дело с легкостью удается, а успех повсюду находит тебя в работе, в личной жизни и в развлечениях. С именинами!

Прикольные пожелания в День ангела Игоря в стихах

***

Игорь, я тебе желаю,
Ярко жить, не унывая,
Чтоб обиды и потери
Не стучались в твои двери.

Каждый день живи как в сказке,
Окруженный только лаской,
И за хвост лови успех,
Чтобы быть счастливей всех!

Красивые поздравления Михаилу с днем ангела в прозе

***

С Днем ангела тебя, Михаил! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.

Веселые поздравления с именинами Михаилу в стихах

***

Михаил, Мишаня, Мишка,
Поздравляю я тебя,
Радости тебе, здоровья,
Фарта, счастья и бабла!

А еще тебе терпенья,
Ярких красок, легких дней,
Чтобы было настроенье,
С ним жизнь будет веселей!

Короткие смс поздравления с днем ангела Михаила

***

Поздравляем Михаила!
Пожелаем сил прилива,
Не грустить, не унывать,
Бед и трудностей не знать.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Красивые поздравления с днем ангела Леонида в стихах

***

В этот чудесный праздник самый
Без поздравления не оставим,
Мы, Леонид, вас уважаем,
И вам здоровья пожелаем!
Удачи, радости, признания,
Чтобы сбывались все мечтания,
Мы вам желаем быль любимым
И обязательно — счастливым,
Чтоб все дела легко решались,
Чтоб вы в любви всегда купались,
Об одиночестве не знали,
И все от жизни получали!

Прикольные поздравления Леониду в день ангела

***

Леонид — "подобен льву".
И всегда он на плаву,
И в делах его успех,
И родных он любит всех.

Весельчак и юморист.
И по жизни он артист.
Будь везучим и счастливым,
Обязательно любимым.

Чтоб тебе не знать печали,
Чтоб с добром тебя встречали.
Не болеть, не знать тревог,
В жизни — правильных дорог.

Смс поздравления с именинами Леонида в прозе

***

Леонид, я от души тебя поздравляю. Желаю, чтобы ты, словно гордый лев, бороться за свое дело и в любой схватке непременно одерживать победу. А еще я тебе пожелаю, Леня, быть добрым и покладистым в кругу своих друзей, твердым и принципиальным в своих делах и стремлениях.

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в июне 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Именины Веры, Ивана и Павла: поздравления с днем ангела Именины Бориса, Николая, Романа, Кристины: поздравления с днем ангела Именины Василия: лучшие поздравления с днем ангела
именины именинники поздравления день ангела
Реклама

Новости партнеров

5 фраз манипуляторов, которые сводят с ума
5 фраз манипуляторов, которые сводят с ума
Назван лучший способ остановить старение мозга
Назван лучший способ остановить старение мозга
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
«Не могу выбрать между мужем и любовником»
«Не могу выбрать между мужем и любовником»

Популярные статьи

Вчера, 15:12Food

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

Вчера, 11:35Техно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

Вчера, 11:13Психология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

16 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

16 июняПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

16 июняFun

День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине

16 июняШоу-бизнес

День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

16 июняFun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

16 июняEvents

Троица 2019: что нельзя делать, а что можно

16 июняТехно

Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение

16 июняFun

16 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 июняШоу-бизнес

Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко – первые фото молодожен

15 июняFood

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Новости партнеров

Муж бесследно исчез, а 15 лет спустя ей позвонили в дверь
Муж бесследно исчез, а 15 лет спустя ей позвонили в дверь
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Ученые доказали способность кошек к лечению
Ученые доказали способность кошек к лечению
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
«Удачная версия Фоменко»: Голубкина показала сына
«Удачная версия Фоменко»: Голубкина показала сына
Сирна закуска на чіпсах: рецепт із фото
Сирна закуска на чіпсах: рецепт із фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь