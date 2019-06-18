День ангела Игоря, Леонида, Михаила: поздравления с именинами

В День ангела Игоря, Леонида, Михаила 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

С Днем ангела Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 18 июня, празднуют Игорь, Леонид и Михаил. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, добрые и радостные поздравления с днем ангела.

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Значение имени Игорь трактуется как "воинственный". Этот мужчина имеет противоречивый характер. С одной стороны, он напористый, активный и энергичный. С другой – может быстро перегореть.

Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Леонид – "подобен льву", исходя из греческого значения. Это люди оптимисты, заводилы и позитивы, целеустремленные и легкие на подъем.

В день ангела Игоря, Леонида, Михаила отправляйте именинникам самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с днем ангела в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Игорю с днем ангела в стихах

***

Поздравляем тебя, Игорек!

В жизни будет пусть все несравненно,

Все, что ждешь — пусть придет точно в срок,

Все, что ищешь — найдешь непременно,



Смело, дерзко планируй, мечтай,

Будь всегда интересен и ярок,

Удивляй, покоряй, восхищай,

Каждый день принимай, как подарок!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

День ангела Игоря: лучшие пожелания в прозе

***

С днем ангела тебя, Игорь. В твоем имени заключена такая неуемная энергия, так пусть же она ведет тебя по жизни. Пусть каждое дело с легкостью удается, а успех повсюду находит тебя в работе, в личной жизни и в развлечениях. С именинами!

Прикольные пожелания в День ангела Игоря в стихах

***

Игорь, я тебе желаю,

Ярко жить, не унывая,

Чтоб обиды и потери

Не стучались в твои двери.



Каждый день живи как в сказке,

Окруженный только лаской,

И за хвост лови успех,

Чтобы быть счастливей всех!

Красивые поздравления Михаилу с днем ангела в прозе

***

С Днем ангела тебя, Михаил! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.

Веселые поздравления с именинами Михаилу в стихах

***

Михаил, Мишаня, Мишка,

Поздравляю я тебя,

Радости тебе, здоровья,

Фарта, счастья и бабла!



А еще тебе терпенья,

Ярких красок, легких дней,

Чтобы было настроенье,

С ним жизнь будет веселей!

Короткие смс поздравления с днем ангела Михаила

***

Поздравляем Михаила!

Пожелаем сил прилива,

Не грустить, не унывать,

Бед и трудностей не знать.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Красивые поздравления с днем ангела Леонида в стихах

***

В этот чудесный праздник самый

Без поздравления не оставим,

Мы, Леонид, вас уважаем,

И вам здоровья пожелаем!

Удачи, радости, признания,

Чтобы сбывались все мечтания,

Мы вам желаем быль любимым

И обязательно — счастливым,

Чтоб все дела легко решались,

Чтоб вы в любви всегда купались,

Об одиночестве не знали,

И все от жизни получали!

Прикольные поздравления Леониду в день ангела

***

Леонид — "подобен льву".

И всегда он на плаву,

И в делах его успех,

И родных он любит всех.



Весельчак и юморист.

И по жизни он артист.

Будь везучим и счастливым,

Обязательно любимым.



Чтоб тебе не знать печали,

Чтоб с добром тебя встречали.

Не болеть, не знать тревог,

В жизни — правильных дорог.

Смс поздравления с именинами Леонида в прозе

***

Леонид, я от души тебя поздравляю. Желаю, чтобы ты, словно гордый лев, бороться за свое дело и в любой схватке непременно одерживать победу. А еще я тебе пожелаю, Леня, быть добрым и покладистым в кругу своих друзей, твердым и принципиальным в своих делах и стремлениях.

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