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День ангела Ольги: поздравления, открытки и картинки

Самые оригинальные короткие поздравление с днем ангела Ольги 24 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
24 июля день святой Ольги
24 июля день святой Ольги
Фото: Pixabay

24 июля отмечаем день ангела Ольги. Она стала первой из правителей принявшей христианство, благодаря которой Киевская Русь приняла православную веру. "Сегодня" подготовили самые красивые и интересные поздравления с праздником – днем Ольги.

Короткие поздравления с днем ангела Ольги

Все сердца мужчин до боли
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца – так золотого,
Если камни – то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука
Знаком счастья и добра.

Поздравления с днем ангела Ольги
Поздравления с днем ангела Ольги
Фото: Bipbap

День ангела Ольги: оригинальные поздравления

Красавица Ольга ко всем благосклонна,
Умна и практична и знает, как жить,
Мы рады поздравить ее и желаем
Лишь только улыбку и радость дарить!
Всегда оставайся такой же задорной,
Немного упрямой, но с чистой душой,
Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,
А мы дружно вместе привет шлем большой.

Поздравления с днем ангела Ольги
Поздравления с днем ангела Ольги
Фото: Bipbap

С днем Ольги: стихи, смс-сообщения

Поздравляю нынче, Оля,
В день прекрасных именин.
Носишь имя славной дамы,
Самой лучшей из княгинь.
Пусть всегда святая Ольга
Будет рядом, за спиной.
В счастья миг и час печали
Будет пусть она с тобой.
Будь успешной и здоровой,
Верь, надейся и люби.
Пусть сбываются желания
И задумки все твои.

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День Ольги 24 июля: поздравления для подруги

С Днем Ольги – княгини прекрасной!
Будь мудрой, красивой и властной.
Пускай твои в жизни решения
Верны будут все, без сомнения.
Пусть смотрят с восторгом мужчины,
Как будто сама ты – княгиня.
И пусть твоим главным богатством
Окажется женское счастье.

Поздравления с днем ангела Ольги
Поздравления с днем ангела Ольги
Фото: Bipbap

День Ольги: красивые поздравления и стихи

Упрямо следуй, Ольга, за мечтою
И верь, что солнце навсегда
На небе, в сердце. За тобою,
Следят еще и небеса.
Всегда стремись, а мы поможем,
Всегда вершину выбирай.
Ты лучше становиться сможешь,
И счастье будет через край.

Поздравления с днем ангела Ольги
Поздравления с днем ангела Ольги
Фото: Bipbap

Поздравления с днем ангела Ольги для всех

В имени Ольга – величие, святость,
С давних времен оно славу несет.
Ты для всех близких – утеха и радость,
Везде уважение тебе и почет.
Я пожелаю огромного счастья,
В сердце всегда откровенной весны.
Пусть в именины твои в одночасье
Сбудутся самые сладкие сны!

Напомним, день Ольги и Елены: история и поздравления с праздником

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Источник: Сегодня
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