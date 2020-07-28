День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами
В День ангела Владимира-2020 адресуйте красивые поздравления с именинами в открытках, прозе, смс и стихах
Сегодня, 28 июля, православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси. Это значит, что все Владимиры отмечают свой день ангела и принимают поздравления с именинами. Обязательно отправьте всем знакомым Владимирам, Вовам и Володям наилучшие пожелания, открытки, картинки и стихи в честь их праздника.
Имя Владимир имеет славянские корни и означает "Владеющий миром". Мужчина с таким именем обычно человек неординарный, яркий, энергичный, настойчивый и в то же время благоразумный и ответственный.
Философские поздравления с именинами Владимира
***
Для Владимира сегодня
Поздравления мои.
Я тебе желаю счастья
И, конечно же, любви.
Чтобы шел по жизни твердо,
Чтобы миром ты владел,
Чтоб свернуть сумел ты горы,
Чтобы в деле преуспел.
Дом пусть будет полной чашей,
Светом и теплом согрет.
Пожелать хочу здоровья
И добра на много лет.
День святого Владимира: добрые поздравления в стихах
***
Пусть заступник твой небесный
В трудный час поможет,
Пусть тебя печаль и грусть
Никогда не гложет.
У Владимира святого
Попроси здоровья,
Жизнь полна пусть будет миром,
Счастьем и любовью.
Эффектные поздравления Владимиру с именинами в прозе
***
Поздравляю с днем ангела, Володя! Хочу пожелать, чтобы все в жизни было гениально и просто, чтобы каждая идея и стремление приносили плоды успеха, чтобы в тебе всегда была великая сила и энергия, чтобы тобой правили любовь и искренность души.
С днем ангела Владимира: лучшие стихи и поздравления
***
Святой Владимир – твой защитник,
Пускай тебе укажет путь.
На мир, отбросив все сомненья,
Позволит с радостью взглянуть.
Пусть дарит этот день надежду,
И воплощение мечты.
Пусть станет лучше жизнь, чем прежде,
И будет все, как хочешь ты.
Читайте также:Церковные праздники и посты в июле 2020 года по дням
Короткие поздравления с именинами Владимиру своими словами
***
Поздравляю с Днем Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель был всегда и повсюду с тобой, чтобы тебе, Вова, покорялась любая вершина. Желаю тебе, отважный Владимир, здоровья и любви, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
Прикольные поздравления с именинами Владимиру в стихах
***
Добрый, сильный и отважный –
Это, Вова, о тебе.
Звать тебя не нужно дважды –
В счастье, в радости, в беде.
Поздравляю в день прекрасный
И желаю классно жить,
Верить в силы, ждать лишь счастья,
Радоваться и любить.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное