День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

В День ангела Владимира-2020 адресуйте красивые поздравления с именинами в открытках, прозе, смс и стихах

Сегодня, 28 июля, православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси. Это значит, что все Владимиры отмечают свой день ангела и принимают поздравления с именинами. Обязательно отправьте всем знакомым Владимирам, Вовам и Володям наилучшие пожелания, открытки, картинки и стихи в честь их праздника.

С днем ангела Владимира: яркие открытки, лучшие поздравления и стихи Фото: pexels

Имя Владимир имеет славянские корни и означает "Владеющий миром". Мужчина с таким именем обычно человек неординарный, яркий, энергичный, настойчивый и в то же время благоразумный и ответственный.

Философские поздравления с именинами Владимира

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Для Владимира сегодня

Поздравления мои.

Я тебе желаю счастья

И, конечно же, любви.

Чтобы шел по жизни твердо,

Чтобы миром ты владел,

Чтоб свернуть сумел ты горы,

Чтобы в деле преуспел.

Дом пусть будет полной чашей,

Светом и теплом согрет.

Пожелать хочу здоровья

И добра на много лет.

День Владимира: поздравления, открытки, картинки и стихи Фото: bonnycards День Владимира: поздравления, открытки, картинки и стихи Фото: bonnycards День Владимира: поздравления, открытки, картинки и стихи Фото: bonnycards День Владимира: поздравления, открытки, картинки и стихи Фото: bonnycards День Владимира: поздравления, открытки, картинки и стихи Фото: bonnycards 1/5

День святого Владимира: добрые поздравления в стихах

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Пусть заступник твой небесный

В трудный час поможет,

Пусть тебя печаль и грусть

Никогда не гложет.



У Владимира святого

Попроси здоровья,

Жизнь полна пусть будет миром,

Счастьем и любовью.

Эффектные поздравления Владимиру с именинами в прозе

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Поздравляю с днем ангела, Володя! Хочу пожелать, чтобы все в жизни было гениально и просто, чтобы каждая идея и стремление приносили плоды успеха, чтобы в тебе всегда была великая сила и энергия, чтобы тобой правили любовь и искренность души.

С днем ангела Владимира: лучшие стихи и поздравления

***

Святой Владимир – твой защитник,

Пускай тебе укажет путь.

На мир, отбросив все сомненья,

Позволит с радостью взглянуть.



Пусть дарит этот день надежду,

И воплощение мечты.

Пусть станет лучше жизнь, чем прежде,

И будет все, как хочешь ты.

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Короткие поздравления с именинами Владимиру своими словами

***

Поздравляю с Днем Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель был всегда и повсюду с тобой, чтобы тебе, Вова, покорялась любая вершина. Желаю тебе, отважный Владимир, здоровья и любви, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.

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Прикольные поздравления с именинами Владимиру в стихах

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Добрый, сильный и отважный –

Это, Вова, о тебе.

Звать тебя не нужно дважды –

В счастье, в радости, в беде.



Поздравляю в день прекрасный

И желаю классно жить,

Верить в силы, ждать лишь счастья,

Радоваться и любить.

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