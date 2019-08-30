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День авиации 2019: поздравления с праздником, картинки, открытки

"Сегодня" подготовили самые интересные пожелания с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
31 августа в Украине отмечают День авиации 2019
31 августа в Украине отмечают День авиации 2019
Фото: Pixabay

В последнюю субботу августа (31 августа в 2019 году) в Украине отмечают профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта – День авиации 2019. "Сегодня" подготовили самые оригинальные поздравления в стихах и прозе, а также красивые картинки и открытки с праздником День авиации 2019.

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День авиации 2019 в Украине: картинки и открытки

Мы станем мастерами декламации,
И праздничным, веселым, светлым днем,
Мы в праздник украинской авиации
Поздравление короткое прочтем.

Поздравления с Днем авиации 2019
Поздравления с Днем авиации 2019
Фото: Bipbap

Пускай взмывают в воздух самолеты,
И исчезают в голубой дали,
Ведь можно полететь воздушным флотом
Из Украины – хоть в любой конец Земли!

День авиации 2019: поздравления в стихах

Вы словно птицы меж облаков,
И не боитесь не туч, не ветров.
Всегда начеку вы, всегда вы на стреме,
Никто не пройдет мимо вас просто так.

Поздравления с Днем авиации 2019
Поздравления с Днем авиации 2019
Фото: Bipbap

И мы вам желаем здоровья и счастья,
Исчезнет у вас пусть из жизни ненастье,
И пусть не покинут ни разу вас силы,

С днем авиации вас Украины!

***
Спокойно в небе всегда будет,
Ведь асы наши на посту.
С Днем украинской авиации я поздравляю,
Удачи пожелаю вашему крылу.

Поздравления с Днем авиации 2019
Поздравления с Днем авиации 2019
Фото: Bipbap

Пусть авиация и дальше,
Развитие в стране берет.
Чтоб каждый летчик бывал счастлив,
Достаток к каждому пускай придет.

Поздравления в прозе с Днем авиации 2019

У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник – день авиации Украины. В этот чудесный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легки, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!

Поздравления с Днем авиации 2019
Поздравления с Днем авиации 2019
Фото: Bipbap

***
Поздравляю с Днем авиации Украины и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полет проходит успешно, пусть каждый день несёт в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда хранит добрую надежду и любовь к родным.

Поздравления в прозе с Днем авиации 2019

Ты паришь в небесах, забывая о земных проблемах, наслаждаешься бескрайним небом и звездами во тьме. Испытав это чувство, захочется ощутить его снова и снова. Пусть это желание сбывается всегда – чистого неба, мощных машин!

Поздравления с Днем авиации 2019
Поздравления с Днем авиации 2019
Фото: Bipbap

Напомним, какие способы полетать доступны простому украинцу. Кроме этого, мы рассказывали, как мир отмечал День космонавтики: история праздника и лучшие фото из космоса.

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Источник: Сегодня
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