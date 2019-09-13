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День Благодарения в Украине: красивые поздравления в смс, прозе и стихах

Поздравьте с Днем Благодарения друзей, близких и родных и расскажите, за что вы им благодарны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
С Днем Благодарения в Украине!
С Днем Благодарения в Украине!
Фото: Pixabay

Близится День Благодарения Украины, который в 2019 году отмечается 15 сентября. Это молодой праздник, который посвящен чувству благодарности – близким, родным, окружающим, природе, Богу.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

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Мы душевно поздравляем вас с праздником, искренне благодарим за ваш интерес и внимание и предлагаем красивые, добрые и душевные поздравления в прозе и стихах с Днем Благодарения в Украине.

Добрые поздравления с Днем Благодарения Украины в прозе

***

Поздравляю с Днем Благодарения Украины. Желаю ценить все, что ты имеешь в своей жизни, и с благодарностью принимать каждый день, каждое теплое слово, каждое счастливое мгновение Пусть на праздничный ужин соберется вся твоя родня за одним большим столом, пусть не будет места печали и огорчениям, и пусть этот день откроет для тебя новый календарь радости, успеха, счастья и благополучия.

Лучшие стихи в День Благодарения Украины 2019

***

В День Благодарения
Я благодарю
Господа за этот мир,
Который я люблю.

Родителям спасибо
От всей души скажу,
Ведь жизнь мне подарили,
Которой дорожу.

Также благодарность
Я выскажу друзьям,
За то, что по земле иду
Я не один, не сам.

И своим любимым
Спасибо я скажу,
За то, что разделили
Со мной судьбу свою.

День Благодарения в Украине: красивые поздравления в прозе

***

Поздравляю с Днем Благодарения! Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем прекрасных встреч, радостью побед и восторгом достижений, огромной любовью и душевным покоем. Желаю стабильного благополучия, крепкого здоровья и большой энергии, чтобы полноценно жить и радоваться жизни!

Милые поздравления в стихах с Днем Благодарения в Украине

***

С Днем Благодарения,
Желаю вам везения,
Любви и понимания,
Всегда во всем внимания!

Достатка, изобилия,
К хорошему усилия,
И к доброму стремления.
Всех с Днем благодарения!

День Благодарения в Украине 2019: короткие смс поздравления

***

Желаю в День Благодарения
Добра, достатка и везения,
Чтоб был любовью полон дом,
Покой и счастье жили в нем,
Пусть каждый день из года в год
Тепло и радость вам несет!

Ранее мы рассказывали, когда празднуется Рождество Пресвятой Богородицы 2019.

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