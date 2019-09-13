День Благодарения в Украине: красивые поздравления в смс, прозе и стихах

Поздравьте с Днем Благодарения друзей, близких и родных и расскажите, за что вы им благодарны

С Днем Благодарения в Украине! Фото: Pixabay

Близится День Благодарения Украины, который в 2019 году отмечается 15 сентября. Это молодой праздник, который посвящен чувству благодарности – близким, родным, окружающим, природе, Богу.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

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Мы душевно поздравляем вас с праздником, искренне благодарим за ваш интерес и внимание и предлагаем красивые, добрые и душевные поздравления в прозе и стихах с Днем Благодарения в Украине.

Добрые поздравления с Днем Благодарения Украины в прозе

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Поздравляю с Днем Благодарения Украины. Желаю ценить все, что ты имеешь в своей жизни, и с благодарностью принимать каждый день, каждое теплое слово, каждое счастливое мгновение Пусть на праздничный ужин соберется вся твоя родня за одним большим столом, пусть не будет места печали и огорчениям, и пусть этот день откроет для тебя новый календарь радости, успеха, счастья и благополучия.

Лучшие стихи в День Благодарения Украины 2019

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В День Благодарения

Я благодарю

Господа за этот мир,

Который я люблю.

Родителям спасибо

От всей души скажу,

Ведь жизнь мне подарили,

Которой дорожу.

Также благодарность

Я выскажу друзьям,

За то, что по земле иду

Я не один, не сам.

И своим любимым

Спасибо я скажу,

За то, что разделили

Со мной судьбу свою.

День Благодарения в Украине: красивые поздравления в прозе

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Поздравляю с Днем Благодарения! Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем прекрасных встреч, радостью побед и восторгом достижений, огромной любовью и душевным покоем. Желаю стабильного благополучия, крепкого здоровья и большой энергии, чтобы полноценно жить и радоваться жизни!

Милые поздравления в стихах с Днем Благодарения в Украине

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С Днем Благодарения,

Желаю вам везения,

Любви и понимания,

Всегда во всем внимания!



Достатка, изобилия,

К хорошему усилия,

И к доброму стремления.

Всех с Днем благодарения!

День Благодарения в Украине 2019: короткие смс поздравления

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Желаю в День Благодарения

Добра, достатка и везения,

Чтоб был любовью полон дом,

Покой и счастье жили в нем,

Пусть каждый день из года в год

Тепло и радость вам несет!

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