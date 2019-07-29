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День дружбы 2019: поздравления, открытки и стихи

"Сегодня" собрали короткие и оригинальные пожелания с праздником 30 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Поздравления с Днем дружбы 2019
Поздравления с Днем дружбы 2019
Фото: Depositphotos

Во вторник, 30 июля, отмечаем один из самых ярких праздников в году – Международный день дружбы 2019. Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. "Сегодня" подготовили для вас самые короткие, интересные и оригинальные поздравления с Днем дружбы 2019: стихи, картинки и открытки. 

Поздравления с Днем дружбы 2019
Поздравления с Днем дружбы 2019
Фото: Bipbap

Поздравления с Днем дружбы 2019: картинки и открытки

Человек зовется другом свыше
Неспроста, есть в этом толк.
Твое горе друг всегда услышит,
Когда в гневе разрываешься, как волк.

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Этот день для многих многозначен,
Робость ты свою преодолей.
И признайся другу, не иначе,
Друг – святое на Земле твоей.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

День дружбы 30 июля: пожелания с праздником

Друзья и подруги,
Вы руки помыли?
Возьмемся за руки
Одним хороводом,
Отпразднуем вместе,
Без стран и религий,
День дружбы чистейшей,
День международный!

Поздравления с Днем дружбы 2019
Поздравления с Днем дружбы 2019
Фото: Bipbap

Прикольные поздравления с Днем дружбы 2019

Я всех друзей хотел поздравить
С Международным дружбы днем.
Чтобы они не забывали,
Что не в лесу мы здесь живем.

Познать друзей порою сложно,
Но время предоставит шанс.
Когда беда придет – то можно,
Но не желаю бед для вас.

А посему, давайте дружно
Возьмемся за руки сейчас.
Не будет нам тогда тревожно,
Объединяет дружба нас.

Поздравления с Днем дружбы 2019
Поздравления с Днем дружбы 2019
Фото: Bipbap

***
В друзья выбирайте всегда только лучших.
И будет поддержка по жизни у вас.
Друзья помогают прогнать злые тучи.
И верный ваш друг никогда не предаст.

В День дружбы покрепче друзей обнимите.
Побудьте подольше со старым дружком.
А были ошибки – тогда их простите.
С Днем дружбы, с веселым и светлым деньком!

Короткие поздравления с Днем дружбы 2019

День международный дружбы
Отмечаем мы сейчас.
Будет рядом пусть товарищ
Верный пусть всегда у вас.

Берегите тех, кто в горе
Руку протянуть готов.
Сила ведь большая скрыта
В крепости таких оков.

Никогда не предавайте,
Верьте лишь своим друзьям.
Пожелать большого счастья
Я хочу сегодня вам.

Поздравления с Днем дружбы 2019
Поздравления с Днем дружбы 2019
Фото: Bipbap

День дружбы 30 июля: короткие поздравления

Тебя, мой друг, спешу поздравить,
И подарить тепло и доброту.
Мой самый верный, преданный товарищ.
С тобой сквозь годы пронесли мечту.

Тебя благодарю за годы дружбы,
За всю поддержку и твои слова.
За то, что сослужил мне службу,
За то, что выручал всегда.

Спасибо тебе, друг мой верный,
За то, что ты всегда со мной,
За то, что сделал для меня, товарищ,
За то, что за меня стоишь горой.

Поздравления с Днем дружбы 2019
Поздравления с Днем дружбы 2019
Фото: Bipbap

***
Сегодня дружеские чувства
Без страха можно проявлять,
Ты глубину ее прочувствуй,
Без дружбы нам несдобровать.
Так поцелуемся, подруга!
По старой дружбе, просто так.
Не бойся ревности супруга –
Поймет, небось ведь, не дурак.
А если делу так поможет –
Готов и с ним дружить я тоже!

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Источник: Сегодня
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