День флага 2019: поздравления в стихах и прозе

В День украинского флага отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах

Поздравление с Днем флага в прозе Фото: Pixabay

23 августа украинцы будут отмечать важный праздник — День флага. Полностью этот праздник называется — День Государственного фла́га Украи́ны. Это государственный праздник Украины, посвященный одному из ее символов — флагу. Он отмечается каждый год.

Смотрите видео: журналисты отправились в крайние точки Украины, чтобы поднять там флаг

"Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Днем флага в стихах и прозе.

Лучшие поздравления с Днем флага в прозе

Поздравляю с Днём украинского флага. Желаю мирного неба и светлой надежды, желаю веры и верности себе, своим близким и своей Родине, желаю крепких сил и доброй памяти о пролитой крови за Родину. Пусть гордо развивается флаг Украину на ветру, пусть и тебе по жизни сопутствует удача.

***

С днём флага Украины. Желаю здоровья стального и патриотизма, успехов в осуществлении благих дел и счастья, постоянной любви и уважения, благополучия и оптимистичного настроения.

Поздравление с днем флага в стихах Фото: Pixabay

***

Свой флаг — свой символ, свой отличительный маяк средь множества великих держав. Пусть его двухцветные переливы не затмят падения и лишения. Пусть он гордо развевается в вышине, ловя только попутный ветер больших и радужных перемен. С праздником, дорогие соотечественники. С Днём флага.

Теплые поздравления с Днем флага в прозе

Наш мирный флаг бывал на баррикадах,

Светил нам в темноте, как огонек,

Он — наша вера, а еще награда,

Он — Украины радостный цветок!

И в мире, и в труде он рядом с нами,

Он славит мир, любовь и красоту,

Он реет над полями, над лесами,

Охватывая целую страну!

***

Пусть будет мир всегда на Украине,

Добро посеет, беды отведет!

И навсегда останется единой,

Страна моя, что движется вперед!

День Государственного флага

Напоминает об отваге,

Красивой нации, народе,

Что каждый на земле свободен,

Имеет право жить, любить,

Свою историю творить.

Пусть развевается наш флаг,

Народу счастья, больше благ.

***

День флага Украины отмечаем,

А это символ наш и знак,

Мы всем патриотичней быть желаем,

Ведь нашим предком был казак!

Недаром выбраны цвета,

Желтый-пшеница, синий-небо,

Для нас земля наша свята,

И флаг узнаем, где бы ни был!

Напомним, что ранее мы писали о том, на каких вершинах мира подняли украинский флаг.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram