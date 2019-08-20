День флага: дата, история и традиции

Узнайте, когда украинцы празднуют День флага

День флага - дата, история и традиции Фото: Pixabay

23 августа украинцы отмечают один из самых важных праздников независимого государства — День флага. Полностью этот праздник называется День Государственного флага Украины.

Смотрите видео: журналисты отправились в крайние точки Украины, чтобы поднять там флаг

Это праздник демократического государства посвящен одному из государственных символов, а именно — флагу Украины.

День флага — дата

День украинского флага отмечает ежегодно именно 23 августа. На общегосударственном уровне праздник установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году.

День флага — история

Первым задокументированным использованием жёлтого и синего цветов был герб Львовской земли. В Грюнвальдской битве 1410 года против крестоносцев сражались и подразделения, сформированные на землях, входящих в современную Украину.

В XVI—XVII веках запорожские казаки использовали хоругви разных цветов, однако, с XVIII века стали использовать, в основном, жёлто-голубые. Некоторые исследователи считают отправной точкой развития нынешнего национального флага Украины 1848 год, когда во время революции в Австрийской империи Главной русской радой во Львове впервые был использован жёлто-синий флаг. В 1918 году официальным флагом новой украинской державы стал флаг с таким порядком полос: сверху располагалась синяя, внизу — жёлтая.

Раньше День флага праздновался только в Киеве. Столица отмечала этот праздник раньше 24 августа. Именно в этот день еще в 1990 году сине-жёлтый флаг был поднят над Киевской горадминистрацией.

18 сентября 1991 года президиум Верховной Рады Украины своим постановлением фактически предоставил сине-жёлтому полотнищу статус официального флага страны. С этого дня под этим флагом начинают встречать иностранных гостей, принимать присягу военнослужащие, работать посольства Украины, он вывешивается в ООН.

28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором описано, что Государственный флаг Украины „представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — жёлтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3".

Узнайте, когда украинцы празднуют День флага Фото: pexels.com

23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-жёлтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. Освящение Национального флага было проведено священником Петром Бойко. Именно к этому событию и привязан указ президента Украины Леонида Кучмы, о котором говорилось выше.

Поздне президент Украины Виктор Ющенко внёс изменения в этот указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

День флага — традиции

В честь праздника украинского флага происходит осуществление комплекса торжественных мероприятий, включая проведение ежегодно 23 августа в 9:00 официальной церемонии поднятия Государственного флага Украины в областных и районных центрах, других населённых пунктах Украины, с участием деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий. Обычные граждане Украины и диаспора, предприятия, государственные учреждения и организации вывешивают Государственный флаг Украины.

День флага — значение

Государственный флаг Украины — официальный государственный символ Украины (наряду с гербом и гимном), а также один из национальных символов украинцев. Согласно популярной современной интерпретации, жёлтый цвет символизирует пшеничные поля, а синий — ясное небо над ними. Украинский флаг олицетворяет извечное стремление народа к миру, труду, красоте и богатству родной земли.

Существуют и другие трактовки значения национального флага Украины – символ двух главных стихий: воды и огня. С более религиозной точки зрения синий цвет – божья сила, а желтый – это вера. Бытует еще и сакральная версия толкования цветовой гаммы, согласно которой желтый обозначает солнечное, огненное и творческо-активное божественное начало, а синий – нечто консервативное, пассивное, что требует активизации. Но это — не очень популярные значения украинского флага. К слову, среди флагов славянских стран только украинский и боснийский не имеют красного цвета.

День флага — легенды

Некоторые легенды говорят, что эти цвета появились благодаря еще трипольцам во время великого переселения народов.

Другая гласит, что сине-желтый флаг подарила украинцам Галичины австрийская императрица. Согласно еще одной легенде, нынешний вариант флага неправильный, ведь изначально желтая полоса была сверху, а синяя – снизу, что, в отличие от нынешнего варианта, полностью соответствовало законам геральдики. И таких легенд ещё немало и все они имеют приверженцев и противников.

Напомним, что ранее мы писали о том, что День Независимости и День государственного флага "Сегодня" отметят национальным рекордом — журналисты одновременно подымут сине-желтые флаги в шести точках Украины.

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