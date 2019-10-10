День художника 2019: интересные факты и поздравления с праздником

Традиционно в этот День все украинские живописцы получают поздравления от представителей власти

13 октября отмечаем День художника 2019 Фото: Depositphotos

День художника Украины украинские деятели искусства ежегодно отмечают во второе воскресенье октября. В 2019 году дата выпадает на 13-е число. Традиционно в этот День все украинские живописцы получают поздравления от представителей власти, а наиболее отличившимся вручаются государственные награды и звания – "Заслуженный деятель искусств Украины", "Заслуженный художник Украины", "Народный художник Украины".

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День художника Украины: история праздника

Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента Украины № 1132/98 от 9 октября 1998 года. С инициативой учреждения нового праздника выступили деятели Союза художников Украины, а в самом указе подчеркивается, что День художника учрежден "учитывая роль художников Украины в развитии украинского изобразительного искусства, возрождении национальных традиций в художественном творчестве".

Поздравление с Днем художника 2019 Фото: Bipbap

Отметим, что работы признанных классиков украинской живописи – Николая Глущенко, Виктора Зарецкого, Иосифа Бокшая, Адальберта Эрдели, Александра Гнилицкого, Александра Ройтбурда, Анатолия Криволапа, Сергея Животкова, Василия Цаголова – известны и почитаемы далеко за пределами Украины.

Интересные факты о художниках

В 1912 году была украдена "Джоконда", работа Леонардо да Винчи. За 3 года, пока ее искали, было продано 6 копий, считавшихся оригиналом, и каждая из них стоила огромных денег.

В 1962 году "Джоконда" была оценена в 100 млн.дол., а в 2009 в 700 млн.дол.

За всю свою жизнь, Винсент Ван Гог продал лишь одну работу – "Красные виноградники в Арле", и то своему брату, владельцу художественной галереи.

Вермеер в своей работе применял камеру обскура.

Єдгар Дега был настолько очарован балетными танцовщицами, что создал более 1500 работ с их участием.

Работа художника Огюста Родена "Бронзовый век" была настолько реалистичной, что людям казалось, будто внутри скульптуры живой человек.

Джексон Поллок часто писал свои картины сигаретами.

Работа Анри Матисса, "Лодка", в течении 46 дней провисела верх на выставке в Нью Йорке, прежде чем кто-то заметил. Картину успели оценить 1600 посетителей.

День художника 2019: поздравления и открытки

Дорогой мастер кисти, сегодня не просто чудесный воскресный день, а еще и твой праздник. Замечательные произведения ты даришь миру, в них и новаторские идеи, и любовь к родной природе Украины. Благодаря тебе встречи с прекрасным возможны для всех. Спасибо за это. С днем художника!

Поздравление с Днем художника 2019 Фото: Bipbap

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Поздравляю с Днём художника Украины. Желаю черпать вдохновение от прекрасных украинских пейзажей, желаю в каждом уголке страны находить тот самый источник энергии, восхищения и гармонии. Пиши "живые" картины, которые потрясут весь мир, передавай яркими красками свою доброту и улыбку каждому ценителю искусства. Творческих успехов и счастливых дней.

Поздравление с Днем художника 2019 BipBap Фото: Bipbap

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Вы пополняете золотой фонд мирового культурного наследия, ваши имена всемирно известны, а традиции национальной школы продолжаются в ваших работах. Желаем вам творческих успехов, вдохновения, откровенных шедевров, волнительных встреч и хорошего достатка!

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