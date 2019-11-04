День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах
В день празднования Казанской иконы Божией Матери отправляйте сердечные поздравления родным и друзьям
Сегодня, 4 ноября, православный мир празднует День Казанской иконы Божией Матери. Это одна из самых почитаемых в православной церкви чудотворных образов Богородицы.
Смотрите видео об одной из древнейших церквей Киева – Кирилловской церкви:
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Мы предлагаем вам мудрые, милые, добрые, красивые и душевные поздравления в день чествования Казанской иконы Божией Матери 2019 с картинками, открытками, стихами, смс и прозой.
Лучшие поздравления с праздником Казанской иконы Божией Матери
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В день иконы святой Богородицы —
Православное празднество светлое,
Пусть желанья скорее исполнятся,
Воплотятся все мысли заветные.
В твоем сердце пусть мудрость поселится,
Помолись пред священной иконою,
И все беды по ветру развеются,
А в душе будут мир и гармония!
Казанская икона Божией Матери – добрые поздравления в прозе
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В праздник Казанской иконы Божией Матери от всего сердца желаю вашей семье мира и любви, взаимопонимания и благополучия, здоровья и гармонии, прекрасных помыслов и неизменной доброты. Пусть Божья Матерь никогда не оставит вас и пусть всегда защищает вас от неприятностей и недругов.
Казанская икона Божией Матери: душевные поздравления
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Пусть движет тобой сила света, добра,
Познай вкус надежды, любви, торжества,
Пусть мудрость пребудет с тобою всегда
В душе не останется места для зла!
Чествование Казанской иконы Божией Матери – радостные поздравления в прозе
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Поздравляю с днем чествования Казанской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей мы наполнялись мудростью Божией, жили в мире и взаимопонимании, любви и чистой вере. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!
Казанская икона Божией Матери – короткие смс
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Пусть проникает силой вечности
В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.
Пусть будет больше человечности,
Добро другим стремитесь даровать!
Короткие пожелания в праздник Казанской иконы Божией Матери
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Радость нашей жизни – это вера,
В Бога, в человека и в добро.
Пусть не исчисляется размером
Сердце, подарившее тепло!
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