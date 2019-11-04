День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

В день празднования Казанской иконы Божией Матери отправляйте сердечные поздравления родным и друзьям

Казанская икона Божией Матери Фото: Depositphotos

Сегодня, 4 ноября, православный мир празднует День Казанской иконы Божией Матери. Это одна из самых почитаемых в православной церкви чудотворных образов Богородицы.

Смотрите видео об одной из древнейших церквей Киева – Кирилловской церкви:

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Мы предлагаем вам мудрые, милые, добрые, красивые и душевные поздравления в день чествования Казанской иконы Божией Матери 2019 с картинками, открытками, стихами, смс и прозой.

Казанская икона Божией Матери Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с праздником Казанской иконы Божией Матери

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В день иконы святой Богородицы —

Православное празднество светлое,

Пусть желанья скорее исполнятся,

Воплотятся все мысли заветные.



В твоем сердце пусть мудрость поселится,

Помолись пред священной иконою,

И все беды по ветру развеются,

А в душе будут мир и гармония!

Поздравительные картинки в день Казанской иконы Божией Матери Фото: sunbouquet

Казанская икона Божией Матери – добрые поздравления в прозе

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В праздник Казанской иконы Божией Матери от всего сердца желаю вашей семье мира и любви, взаимопонимания и благополучия, здоровья и гармонии, прекрасных помыслов и неизменной доброты. Пусть Божья Матерь никогда не оставит вас и пусть всегда защищает вас от неприятностей и недругов.

С Днем Казанской иконы Божией Матери – картинки и поздравления Фото: Pixabay

Казанская икона Божией Матери: душевные поздравления

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Пусть движет тобой сила света, добра,

Познай вкус надежды, любви, торжества,

Пусть мудрость пребудет с тобою всегда

В душе не останется места для зла!

Поздравления и открытки с Казанской иконой Божией Матери 2019 Фото: sunbouquet

Чествование Казанской иконы Божией Матери – радостные поздравления в прозе

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Поздравляю с днем чествования Казанской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей мы наполнялись мудростью Божией, жили в мире и взаимопонимании, любви и чистой вере. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!

Лучшие открытки и картинки в день Казанской иконы Божией Матери Фото: bonnycards

Казанская икона Божией Матери – короткие смс

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Пусть проникает силой вечности

В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.

Пусть будет больше человечности,

Добро другим стремитесь даровать!

Короткие пожелания в праздник Казанской иконы Божией Матери

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Радость нашей жизни – это вера,

В Бога, в человека и в добро.

Пусть не исчисляется размером

Сердце, подарившее тепло!

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