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День Конституции Украины 2019: дата и значение государственного праздника

Когда будет День Конституции Украины в 2019 году, какова история и значение праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:39
День Конституции Украины
День Конституции Украины
Фото: Pixabay

День Конституции Украины – это государственный праздник, один из самых главных и значимых для нашей страны. Когда будет День Конституции Украины в 2019 году, что это за дата и какова его история, читайте в нашей статье.

Смотрите видео о новой редакции правописания в Украине:

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Когда отмечается День Конституции Украины 2019

День Конституции украинцы традиционно отмечают 28 июня. Это официальный выходной день в Украине. В 2019 году День Конституции приходится на пятницу, а значит, мы получаем пролонгированные выходные дни – с пятницы, 28 июня, до воскресенья, 30 июня.

День Конституции Украины 2019: история и значение государственного праздника

Праздник основан в честь принятия главного основополагающего документа высшей юридической силы в Украине. Конституция Украины – это основной закон нашей независимой страны, который пришел на смену действовавшей в то время Конституции Украинской Советской Социалистической Республики от 1978 года.

22 года назад, в 1996 году, в 9 часов 20 минут утра, после ночи непрерывной, напряженной и плодотворной работы Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после получения Украиной своей независимости. Таким образом, процесс подготовки Конституции Украины в нашей независимой стране длился целых шесть лет: с 1990-го по 1996-й годы. Примечательно, что Украина стала последней из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию после провозглашения независимости в 1991 году.

Принятие Конституции утвердило правовые основы независимой Украины во всех сферах жизни государства и человека, суверенитета и территориальной целостности, стало важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина, а также содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

Среди основополагающих пунктов в Конституции Украины указаны следующие:

  • Украина – это суверенное, демократическое, правовое государство, использующее в своем правлении принцип народовластия.
  • Народ в Украине является носителем суверенитета и главным источником власти.
  • Наивысшая социальная ценность в Украине. которую должно обеспечить государство – это человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.
  • В Украине действует принцип верховенства права.
  • Украина – унитарное государство с целостной и неприкосновенной территорией.
  • Государственным в Украине является украинский язык.
  • Субъектом права собственности на землю, недра, воздух, водные и другие природные ресурсы на территории страны является народ Украины. Каждый гражданин Украины имеет право пользоваться природными объектами.
  • На территории Украины запрещены любые вооруженные формирования, не предусмотренные законом, а также не допускается размещение иностранных военных баз.

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.

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