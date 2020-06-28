День Конституции Украины: короткие поздравления, яркие открытки, картинки и стихи

Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины: эффектные открытки, короткие стихи и смс для знакомых, друзей и родных

День Конституции украинцы отмечают сегодня, 28 июня. Этот праздник посвящен принятию главного закона Украины – Конституции. Обязательно поздравьте с этим знаменательным днем своих родных и близких, друзей и коллег. А Сегодня.Lifestyle подготовили красивые, яркие, эффектные открытки, лаконичные поздравления в прозе и стихах, короткие смс с Днем Конституции Украины-2020.

С Днем Конституции Украины: яркие открытки, фото, картинки и короткие поздравления Фото: pexels

Короткие поздравления в День Конституции-2020

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Пусть верховенство права, уважение друг к другу, закон и порядок будут не просто словами, написанными в Конституции. Пусть в стране будет мир, благополучие, здоровая политика несмотря ни на что. С Днем Конституции!

Лаконичные поздравления с Днем Конституции Украины в прозе

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Поздравляю с Днем Конституции! Пусть наши права и свободы будут наивысшей ценностью, а сами украинцы помнят о своих обязанностях. Расцвета и развития нашей стране!

С Днем Конституции Украины: лучшие открытки, картинки, поздравления, стихи Фото: Pixabay, pexels С Днем Конституции Украины: лучшие открытки, картинки, поздравления, стихи Фото: Pixabay, pexels С Днем Конституции Украины: лучшие открытки, картинки, поздравления, стихи Фото: Pixabay, pexels С Днем Конституции Украины: лучшие открытки, картинки, поздравления, стихи Фото: Pixabay, pexels С Днем Конституции Украины: лучшие открытки, картинки, поздравления, стихи Фото: Pixabay, pexels С Днем Конституции Украины: лучшие открытки, картинки, поздравления, стихи Фото: Pixabay, pexels 1/6

Поздравляем с Днем Конституции Украины: яркие открытки, картинки и стихи в праздник

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Пусть Украина процветает,

Пусть власть дает инструкции,

Как жить, трудиться, отдыхать,

Нам скажет Конституция.



Народ страны пусть будет счастлив,

Живет в достатке и растет,

Пусть никогда войны не знает,

И будет мир из года в год!

С Днем Конституции: лучшие пожелания своими словами

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Основной закон Украины, принятый в 1996 году – это не просто свод правил. Он работает, когда чиновники на своих местах, политики, полицейские, врачи, учителя, работодатели и работники живут по Конституции, уважают права друг друга и выполняют свои обязанности. С Днем Конституции Украины!

Короткие стихи в День Конституции Украины

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Один из главных праздников страны,

Один из важных дней для Украины,

День Конституции, пред которой все равны,

Принятие Закона – важное отныне.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Добрые поздравления с Днем Конституции

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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе царят покой и радость.

Напомним, ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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