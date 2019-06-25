День Конституции Украины: поздравления в прозе, картинках и стихах
Поздравления с Днем Конституции Украины 2019: отправляйте красивые пожелания своими словами и стихи
С Днем Конституции Украины! Открытки, картинки, смс и лучшие слова в прозе и стихах будут адресованы украинцам по всей стране в праздник 28 июня. Мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям в День Конституции и предлагаем вам торжественные, красивые и прикольные поздравления с Днем Конституции Украины 2019.
Смотрите видео о новой редакции правописания в Украине:
Красивые поздравления в праздник День Конституции Украины 2019
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День конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!
Пусть никогда не вернется насилье,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!
В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!
Доброе поздравление с Днем Конституции Украины в прозе
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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по совести, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе каждого гражданина – покой и радость.
Лучшее поздравление с Днем Конституции Украины 2019
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День Конституции сегодня – праздник важный,
Закон страны был Украине дан.
Желаю жизни яркой и бесстрашной,
И самой лучшей среди прочих стран!
Еще желаю я удачи и терпенья,
Всем гражданам в заботливой стране,
И в праздник заводного настроенья,
И процветанья во всем тебе и мне!
Смс с праздником, Украина! День Конституции 2019
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С Днем украинской Конституции сегодня
Я поздравляю граждан Украины,
Желаю, чтобы вечно процветали,
И были счастливы, во всем едины.
Добра стране, народу – силы, славы,
Новых высот, побед и достижений,
Пусть свой народ великая держава
Ведет к большим и значимым свершениям.
Торжественные поздравления в день Конституции Украины 2019
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День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Будь весела и счастлива отныне,
Любимая и дивная страна!
И в этот праздник много слов мы скажем,
Про самый главный значимый Закон,
Всем украинцам пожелаем счастья,
Пусть на защиту прав будет поставлен он!
Воодушевляющие поздравления с Днем Конституции Украины в прозе
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Конституция Украины – это главный хранитель прав и свобод граждан, суверенности и целостности границ нашей цветущей и сильной державы. В родной стороне, в каждом укромном уголке нашей земли царит добро и справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и спокойной жизни каждого украинца!
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