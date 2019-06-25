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День Конституции Украины: поздравления в прозе, картинках и стихах

Поздравления с Днем Конституции Украины 2019: отправляйте красивые пожелания своими словами и стихи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:34
День Конституции и День Независимости Украины - главные праздники страны
День Конституции и День Независимости Украины - главные праздники страны
Фото: Depositphotos

С Днем Конституции Украины! Открытки, картинки, смс и лучшие слова в прозе и стихах будут адресованы украинцам по всей стране в праздник 28 июня. Мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям в День Конституции и предлагаем вам торжественные, красивые и прикольные поздравления с Днем Конституции Украины 2019.

Смотрите видео о новой редакции правописания в Украине:

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Красивые поздравления в праздник День Конституции Украины 2019

***

День конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилье,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!

С Днем Конституции Украины: картинки и поздравления
С Днем Конституции Украины: картинки и поздравления
Фото: Pixabay

Доброе поздравление с Днем Конституции Украины в прозе

***

Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по совести, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе каждого гражданина – покой и радость.

Лучшее поздравление с Днем Конституции Украины 2019

***

День Конституции сегодня – праздник важный,
Закон страны был Украине дан.
Желаю жизни яркой и бесстрашной,
И самой лучшей среди прочих стран!

Еще желаю я удачи и терпенья,
Всем гражданам в заботливой стране,
И в праздник заводного настроенья,
И процветанья во всем тебе и мне!

С Днем Конституции Украины: фото и поздравления
С Днем Конституции Украины: фото и поздравления
Фото: unsplash.com

Смс с праздником, Украина! День Конституции 2019

***

С Днем украинской Конституции сегодня
Я поздравляю граждан Украины,
Желаю, чтобы вечно процветали,
И были счастливы, во всем едины.

Добра стране, народу – силы, славы,
Новых высот, побед  и достижений,
Пусть свой народ великая держава
Ведет к большим и значимым свершениям.

Торжественные поздравления в день Конституции Украины 2019

***

День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Будь весела и счастлива отныне,
Любимая и дивная страна!

И в этот праздник много слов мы скажем,
Про самый главный значимый Закон,
Всем украинцам пожелаем счастья,
Пусть на защиту прав будет поставлен он!

Поздравления и картинки с Днем Конституции Украины
Поздравления и картинки с Днем Конституции Украины
Фото: Depositphotos

Воодушевляющие поздравления с Днем Конституции Украины в прозе

***

Конституция Украины – это главный хранитель прав и свобод граждан, суверенности и целостности границ нашей цветущей и сильной державы. В родной стороне, в каждом укромном уголке нашей земли царит добро и справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и спокойной жизни каждого украинца!

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.

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