День крещения Киевской Руси – Украины: когда отмечается и какое значение имеет праздник
Завтра День крещения Киевской Руси – Украины-2020: узнайте историю и значение государственного праздника
Близится День крещения Киевской Руси – Украины, который традиционно отмечается 28 июля и в 2020 году приходится на вторник. Этот летний праздник имеет государственное значение и посвящен годовщине Крещения Руси.
История и значение праздника
Праздник в честь Дня крещения Киевской Руси – Украины был учрежден 25 июля 2008 года действующим на тот момент президентом Украины Виктором Ющенко по инициативе Национального совета по вопросам культуры и духовности, Украинского фонда культуры, православной церкви и общественности.
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Учитывая значение православных традиций в истории и развития украинского общества, президент подписал Указ № 668 "О Дне крещения Киевской Руси – Украины", согласно которому был установлен праздник, приуроченный к годовщине великого события в православном мире – Крещения Руси.
28 июля православная церковь чтит день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси, основателя и покровителя украинской государственности. Этот день очень символичен, ведь он отображает единство государственного, духовного и религиозного начала славянского народа.
В конце Х века внук княгини Ольги, князь Владимир Святославович, ввел в Киевской Руси христианство как религию на государственном уровне, после чего оно получило распространение по всей территории Руси.
Первое официальное празднование крещения Руси состоялось в 1888 году в Киеве. Тогда в честь юбилея праздника был заложен Владимирский собор и открыт памятник Богдану Хмельницкому. А памятник Владимиру Великому в Киеве был установлен несколькими годами ранее.
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