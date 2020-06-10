День летнего солнцестояния: когда будет в 2020 году

Узнайте точную дату и интересные особенности самого длинного дня в году

Когда наступит день летнего солнцестояния в 2020 году, что он означает, какие еще интересные астрономические явления произойдут в этот день, и почему это самый длинный день в году, узнайте в нашей статье.

День летнего солнцестояния Фото: pexels

День летнего солнцестояния-2020: дата и время астрономического события

В обычные годы летнее солнцестояние происходит 21 июня, а по високосным годам эта дата выпадает на 20-е число первого летнего месяца.

Так, в 2020 году летнее солнцестояние произойдет 20 июня в 21:44 по UTC. Но если считать по киевскому времени, то в Украине уже наступит 21 июня, 00:44.

Продолжительность самого длинного дня в году будет 17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь продлится менее 6,5 часа и составит всего четверть суток.

Примечательно, что, кроме солнцестояния, в этот день еще состоится кольцеобразное солнечное затмение, которое достигнет максимума в 9:40, а также в этот момент произойдет новолуние.

Летнее солнцестояние: значение дня

День летнего солнцестояния – это астрономическое явление, когда наклон оси вращения Земли относительно Солнца принимает свое минимальное значение в году – 23,27 градуса. Это значит, что в это время наша планета максимально разворачивается своим Северным полушарием на Солнце.

Смотрите видео, как исследователи NASA сняли на видео солнечный ветер:

Почему день летнего солнцестояния получил такое название? Ведь Солнце ни на минуту не останавливается в своем движении. На самом деле в этот день Солнце достигает максимально высокой точки над земным горизонтом, и потому кажется, что оно на какое-то время как бы зависает в зените, стоит на месте и никуда не движется.

Со дня летнего солнцестояния в Северном полушарии начинается лето по астрономическим часам. Именно с этого дня светлое время суток начинает постепенно убывать, а ночь, наоборот, расти. И так продлится до самого дня зимнего солнцестояния, 22 декабря.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться