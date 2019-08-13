Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День левши 2019: поздравления и история праздника

Левшами были такие знаменитые личности в истории как Эйнштейн, Цезарь и Бетховен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:37
Сегодня отмечаем День левши 2019
Сегодня отмечаем День левши 2019
Фото: Depositphotos

13 августа, во вторник, отмечается Международный день левши 2019. История праздника начинается с 1992 года, когда активисты впервые провели шумные дебаты, информируя общественность о ежедневном дискомфорте, который испытывает леворукое население планеты. Организовал общественное шествие Клуб левшей, находящийся в Великобритании. С того момента было положено начало международному движению левшей.

Важно знать, что в Средневековье левши считались "слугами сатаны" и становились жертвами инквизиции. В наше время человечество стало более толерантным и независимым от предрассудков, однако леворукой половине все еще сложно адаптироваться в обществе по причине "правосторонней" социальной направленности.

Смотрите видео, как украинцы отмечают Спасы:

Левшами были такие знаменитые личности в истории как Эйнштейн, Цезарь, Бетховен, Македонский, Леонардо да Винчи. Многие актеры, политики, ученые и общественные деятели современности тоже являются левшами.

День левши 2019: поздравления с праздником

Левой или правой держим ручку мы,
Все это неважно, но почему-то говорят,
Что левшой им быть непросто,
За их почерком следят.
Каждый день за партой сидя,
Им учитель все твердит:
"Вы должны писать опрятно,
Чисто, ровно, аккуратно."
Так давайте мы поздравим
Всех левшей на всей планете,
Пожелаем им терпения
И всегда веселого настроения!

Поздравления с Днем левши 2019
Поздравления с Днем левши 2019
Фото: Bipbap

Короткие поздравления с Днем левши 2019

С рожденья не таким, как все
Ты был, и остаёшься по сей день.
Левой рукой писал записки мне,
Оправдываясь тем, что правой тебе лень.

Ты не такой, как все! Гордись же этим!
Один на тысячу, в отличье от правшей.
Ты избранный на этом свете,
С международным тебя днём левшей!

Поздравления с Днем левши 2019
Поздравления с Днем левши 2019
Фото: Bipbap

Прикольные поздравления с Днем левши 2019

У ярких людей сегодня праздник,
День левшей пришел прекрасный,
Мы вас поздравляем от чистого сердца,
Пусть в сказку откроется из серебра дверца,
Ведь ваша особенность так гениальна,
Великие были как вы уникальны,
Чтоб в жизни вы были номер один,
И покоряли побольше вершин,
Желаем сибирского здоровья,
Чтоб каждый день вы были довольны!

Поздравления с Днем левши 2019
Поздравления с Днем левши 2019
Фото: Bipbap

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В музее Пирогово устроили праздник меда Рецепт на Маковея: сладкий рулет с маком, орехами, изюмом и халвой Яблочный Спас 2019: что святят на праздник Маковый Спас 2019: что святят на Маковея
видео праздник открытки поздравления День левши 2019
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Почему появляются мозоли? И как их избежать
Почему появляются мозоли? И как их избежать
Бег и курение: можно ли совмещать?
Бег и курение: можно ли совмещать?
Собираем аптечку в отпуск
Собираем аптечку в отпуск

Популярные статьи

Вчера, 18:13Events

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

Вчера, 16:46Психология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Вчера, 16:01Events

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Вчера, 14:00Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 13:35Шоу-бизнес

Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

Вчера, 12:52Fun

45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Надя Дорофеева откровенно рассказала об отношениях с Егором Кридом

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

Вчера, 07:50Техно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

11 августаТехно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

11 августаFun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

11 августаШоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

11 августаПсихология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

10 августаFun

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

10 августаПсихология

Гороскоп на 10 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
Суперфуд: 5 продуктов, которые сделают тебя красавицей
Суперфуд: 5 продуктов, которые сделают тебя красавицей
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете
СМИ: Валентин Гафт перенес инсульт
СМИ: Валентин Гафт перенес инсульт
Что и когда именно есть перед тренировкой
Что и когда именно есть перед тренировкой
Энергетика черного цвета – носить или нет?
Энергетика черного цвета – носить или нет?