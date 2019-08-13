День левши 2019: поздравления и история праздника

Левшами были такие знаменитые личности в истории как Эйнштейн, Цезарь и Бетховен

Сегодня отмечаем День левши 2019 Фото: Depositphotos

13 августа, во вторник, отмечается Международный день левши 2019. История праздника начинается с 1992 года, когда активисты впервые провели шумные дебаты, информируя общественность о ежедневном дискомфорте, который испытывает леворукое население планеты. Организовал общественное шествие Клуб левшей, находящийся в Великобритании. С того момента было положено начало международному движению левшей.

Важно знать, что в Средневековье левши считались "слугами сатаны" и становились жертвами инквизиции. В наше время человечество стало более толерантным и независимым от предрассудков, однако леворукой половине все еще сложно адаптироваться в обществе по причине "правосторонней" социальной направленности.

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Левшами были такие знаменитые личности в истории как Эйнштейн, Цезарь, Бетховен, Македонский, Леонардо да Винчи. Многие актеры, политики, ученые и общественные деятели современности тоже являются левшами.

День левши 2019: поздравления с праздником

Левой или правой держим ручку мы,

Все это неважно, но почему-то говорят,

Что левшой им быть непросто,

За их почерком следят.

Каждый день за партой сидя,

Им учитель все твердит:

"Вы должны писать опрятно,

Чисто, ровно, аккуратно."

Так давайте мы поздравим

Всех левшей на всей планете,

Пожелаем им терпения

И всегда веселого настроения!

Поздравления с Днем левши 2019 Фото: Bipbap

Короткие поздравления с Днем левши 2019

С рожденья не таким, как все

Ты был, и остаёшься по сей день.

Левой рукой писал записки мне,

Оправдываясь тем, что правой тебе лень.

Ты не такой, как все! Гордись же этим!

Один на тысячу, в отличье от правшей.

Ты избранный на этом свете,

С международным тебя днём левшей!

Поздравления с Днем левши 2019 Фото: Bipbap

Прикольные поздравления с Днем левши 2019

У ярких людей сегодня праздник,

День левшей пришел прекрасный,

Мы вас поздравляем от чистого сердца,

Пусть в сказку откроется из серебра дверца,

Ведь ваша особенность так гениальна,

Великие были как вы уникальны,

Чтоб в жизни вы были номер один,

И покоряли побольше вершин,

Желаем сибирского здоровья,

Чтоб каждый день вы были довольны!

Поздравления с Днем левши 2019 Фото: Bipbap

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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