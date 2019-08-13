День левши 2019: поздравления и история праздника
Левшами были такие знаменитые личности в истории как Эйнштейн, Цезарь и Бетховен
13 августа, во вторник, отмечается Международный день левши 2019. История праздника начинается с 1992 года, когда активисты впервые провели шумные дебаты, информируя общественность о ежедневном дискомфорте, который испытывает леворукое население планеты. Организовал общественное шествие Клуб левшей, находящийся в Великобритании. С того момента было положено начало международному движению левшей.
Важно знать, что в Средневековье левши считались "слугами сатаны" и становились жертвами инквизиции. В наше время человечество стало более толерантным и независимым от предрассудков, однако леворукой половине все еще сложно адаптироваться в обществе по причине "правосторонней" социальной направленности.
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Левшами были такие знаменитые личности в истории как Эйнштейн, Цезарь, Бетховен, Македонский, Леонардо да Винчи. Многие актеры, политики, ученые и общественные деятели современности тоже являются левшами.
Левой или правой держим ручку мы,
Все это неважно, но почему-то говорят,
Что левшой им быть непросто,
За их почерком следят.
Каждый день за партой сидя,
Им учитель все твердит:
"Вы должны писать опрятно,
Чисто, ровно, аккуратно."
Так давайте мы поздравим
Всех левшей на всей планете,
Пожелаем им терпения
И всегда веселого настроения!
Короткие поздравления с Днем левши 2019
С рожденья не таким, как все
Ты был, и остаёшься по сей день.
Левой рукой писал записки мне,
Оправдываясь тем, что правой тебе лень.
Ты не такой, как все! Гордись же этим!
Один на тысячу, в отличье от правшей.
Ты избранный на этом свете,
С международным тебя днём левшей!
Прикольные поздравления с Днем левши 2019
У ярких людей сегодня праздник,
День левшей пришел прекрасный,
Мы вас поздравляем от чистого сердца,
Пусть в сказку откроется из серебра дверца,
Ведь ваша особенность так гениальна,
Великие были как вы уникальны,
Чтоб в жизни вы были номер один,
И покоряли побольше вершин,
Желаем сибирского здоровья,
Чтоб каждый день вы были довольны!
Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.
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