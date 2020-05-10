День матери: яркие открытки и милые поздравления женщинам

Поздравляем всех мам с Днем матери: красивые открытки, добрые и прикольные поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 10 мая, наступил добрый и радостный праздник – День матери. Ежегодно он отмечается во второе майское воскресенье и в 2020 году приходится на 10-е число.

День матери: открытки и поздравления Фото: Pexels

И в этот замечательный праздник поздравляем всех мам с Днем матери! И предлагаем вам яркие, милые, эффектные открытки, картинки поздравления и стихи для всех мам.

Не забудьте поздравить с этим светлым праздником не только свою маму, но и всех других мам – и состоявшихся, и тех, кто только готовится ею стать. Ведь для беременных женщин День матери – самый трепетный и волнующий праздник, готовящий ее к встрече с будущим ребенком.

День матери: пожелания в стихах

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Пусть каждая женщина вдруг улыбнется,

Которая мамою гордо зовется.

Вы столько всего в своих деток вложили,

Что праздник достойно себе заслужили!



Я мамам желаю всем женского счастья,

Чтоб прочь уходили все беды, напасти,

Чтоб муж и детишки вас очень любили,

Чтоб нежность, заботу, цветы вам дарили.



Не важно что – розы, букетик ромашек...

Но, главное, с чувством, до самых мурашек!

День матери Фото: bonnycards День матери Фото: bonnycards День матери Фото: bonnycards День матери Фото: bonnycards День матери Фото: bonnycards 1/5

С днем матери: поздравление для беременной женщины

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Женщина, дарующая жизнь...

Ничего прекрасней нет на свете!

Поколения связующая нить.

Будущее наше — наши дети!



Материнская любовь — она слепа.

И свята она одновременно,

И неизмерима у нее цена.

Материнская любовь — она бесценна!



В этот праздничный и самый ясный день

Принимайте, мамы, поздравления.

Счастья вам в День матери, любви,

Крепкого здоровья и терпения!

Добрые поздравления с Днем матери в прозе

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Поздравляю прекрасных женщин, подаривших миру новых людей, познавших все прелести материнства. Вы, как самый сильный ангел-хранитель, всегда рядом, всегда поможете, всегда поддержите и утешите. Желаем вам крепкого здоровья на долгие счастливые годы. Пускай ваша материнская любовь, как оберег, всегда будет рядом с вашими детьми. С праздником, милые женщины.

Лучшее поздравление с Днем матери всем мамам

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У милых мам сегодня праздник.

Их поздравляем мы сердечно.

Пусть в вашем доме будут счастье,

И радость длится бесконечно.



Пусть будут дети все здоровы

Всегда, в любое время года.

Пускай царит под вашим кровом

Одна лишь ясная погода.



Пускай любовь вам душу греет,

И сердце светом наполняет,

Ведь мама сможет и сумеет

Все-все, что только пожелает!

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Искренние поздравления с Днем матери в стихах

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Всех матерей сегодня поздравляю,

Поклон вам отбиваю до земли,

Здоровья крепкого навеки пожелаю,

Улыбок, счастья и большой любви!



Все то тепло, что детям вы дарили,

Чтоб эхом к вам вернулось сквозь года,

Чтоб дети уважали и ценили,

И искренне любили вас всегда!

Эффектное поздравление в День матери своими словами

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Прекрасные, милые, замечательные, удивительные и самые лучшие женщины, поздравляю вас с Днем матери. Желаю от всего сердца, чтоб очаг семейный никогда не угасал, чтобы дети были счастливыми и здоровыми, чтобы в доме был достаток, мир, благополучие и уют!

С Днем матери: добрые пожелания матерям

***

Я пожелать хочу сегодня матерям,

Чтоб ваши детки все были здоровы.

Ну и, конечно же, большого счастья вам:

И материнского, и женского — любого!



Я мамам всем желаю вечного цветения,

Неувядающей, чудесной красоты!

Пусть сбудутся скорей без исключения

Все самые заветные мечты!

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