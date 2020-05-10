День матери: яркие открытки и милые поздравления женщинам
Поздравляем всех мам с Днем матери: красивые открытки, добрые и прикольные поздравления в прозе и стихах
Сегодня, 10 мая, наступил добрый и радостный праздник – День матери. Ежегодно он отмечается во второе майское воскресенье и в 2020 году приходится на 10-е число.
И в этот замечательный праздник поздравляем всех мам с Днем матери! И предлагаем вам яркие, милые, эффектные открытки, картинки поздравления и стихи для всех мам.
Не забудьте поздравить с этим светлым праздником не только свою маму, но и всех других мам – и состоявшихся, и тех, кто только готовится ею стать. Ведь для беременных женщин День матери – самый трепетный и волнующий праздник, готовящий ее к встрече с будущим ребенком.
День матери: пожелания в стихах
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Пусть каждая женщина вдруг улыбнется,
Которая мамою гордо зовется.
Вы столько всего в своих деток вложили,
Что праздник достойно себе заслужили!
Я мамам желаю всем женского счастья,
Чтоб прочь уходили все беды, напасти,
Чтоб муж и детишки вас очень любили,
Чтоб нежность, заботу, цветы вам дарили.
Не важно что – розы, букетик ромашек...
Но, главное, с чувством, до самых мурашек!
С днем матери: поздравление для беременной женщины
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Женщина, дарующая жизнь...
Ничего прекрасней нет на свете!
Поколения связующая нить.
Будущее наше — наши дети!
Материнская любовь — она слепа.
И свята она одновременно,
И неизмерима у нее цена.
Материнская любовь — она бесценна!
В этот праздничный и самый ясный день
Принимайте, мамы, поздравления.
Счастья вам в День матери, любви,
Крепкого здоровья и терпения!
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Добрые поздравления с Днем матери в прозе
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Поздравляю прекрасных женщин, подаривших миру новых людей, познавших все прелести материнства. Вы, как самый сильный ангел-хранитель, всегда рядом, всегда поможете, всегда поддержите и утешите. Желаем вам крепкого здоровья на долгие счастливые годы. Пускай ваша материнская любовь, как оберег, всегда будет рядом с вашими детьми. С праздником, милые женщины.
Лучшее поздравление с Днем матери всем мамам
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У милых мам сегодня праздник.
Их поздравляем мы сердечно.
Пусть в вашем доме будут счастье,
И радость длится бесконечно.
Пусть будут дети все здоровы
Всегда, в любое время года.
Пускай царит под вашим кровом
Одна лишь ясная погода.
Пускай любовь вам душу греет,
И сердце светом наполняет,
Ведь мама сможет и сумеет
Все-все, что только пожелает!
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Искренние поздравления с Днем матери в стихах
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Всех матерей сегодня поздравляю,
Поклон вам отбиваю до земли,
Здоровья крепкого навеки пожелаю,
Улыбок, счастья и большой любви!
Все то тепло, что детям вы дарили,
Чтоб эхом к вам вернулось сквозь года,
Чтоб дети уважали и ценили,
И искренне любили вас всегда!
Эффектное поздравление в День матери своими словами
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Прекрасные, милые, замечательные, удивительные и самые лучшие женщины, поздравляю вас с Днем матери. Желаю от всего сердца, чтоб очаг семейный никогда не угасал, чтобы дети были счастливыми и здоровыми, чтобы в доме был достаток, мир, благополучие и уют!
С Днем матери: добрые пожелания матерям
***
Я пожелать хочу сегодня матерям,
Чтоб ваши детки все были здоровы.
Ну и, конечно же, большого счастья вам:
И материнского, и женского — любого!
Я мамам всем желаю вечного цветения,
Неувядающей, чудесной красоты!
Пусть сбудутся скорей без исключения
Все самые заветные мечты!
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