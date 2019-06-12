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День медика 2019 в Украине: когда празднуем

Узнайте дату, когда отмечается день медика в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:39
День медика 2019
День медика 2019
Фото: Pixabay

Близится День медицинского работника, который в 2019 году отмечается в Украине 16 июня. А это значит, что в ближайшее воскресенье нас ждет тройной праздник, ведь помимо Дня медика на него выпадают еще две значимые даты – День отца и светлая Троица.

Смотрите видео, нравится ли украинцам, как работает медицинская реформа:

День медицинского работника – это профессиональный праздник всех без исключения тружеников отрасли здравоохранения в Украине. В День медика медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи получают поздравления и слова благодарности от пациентов за свою нелегкую и крайне ответственную работу. Значение медиков сложно переоценить, ведь их труд нацелен на поддержание хорошего здоровья задолго до момента нашего рождения и на протяжении всей нашей жизни.

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Когда День медика 2019 в Украине: дата и история

День медика Украина ежегодно празднует в третье воскресенье июня. Эта традиция сохранилась со времен СССР, начиная с 1981 года.

Позже, во времена обретения Украиной независимости, День медработника страны был установлен в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины, согласно президентскому указу №281/94 от 3 июня 1994 года. Дата празднования  определена на третье воскресенье июня. В 2019 году этот день приходится на 16 июня.

Помимо Украины в этот же день свой профессиональный праздник отмечают медики в России, Армении, Казахстане, Беларуси, Молдове.

Примечательно, что это не единственный праздник медицинских работников. В первое воскресенье октября отмечается Международный день медика, а 12 мая свой профессиональный праздник отмечают медсестры.

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.

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