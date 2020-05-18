День отца в 2020 году: когда отмечается праздник

Узнайте, когда День отца-2020 празднуется в Украине

Совсем недавно мы праздновали День матери, который приходится на второе воскресенье мая и в 2020 году выпадает на 10 мая. А теперь близится очередной семейный праздник – День отца-2020. А значит, у украинцев есть повод поздравить самого близкого и родного человека. На этот раз чествуем папу – главу семьи, добытчика, кормильца, воспитателя и доброго друга для своих детей и жены.

Когда День отца 2020 Фото: pexels

Когда отмечается День отца в 2020 году

День отца – молодой праздник, который в Украине стал отмечаться на официальном уровне всего год назад.

Новый государственный праздник День отца, начиная с 2019 года, отмечается в Украине в третье воскресенье июня. И в 2020 году эта дата приходится на 21 июня.

День отца в Украине: значение праздника

День отца в Украине, правда, на неофициальном уровне отмечался и раньше – в третье воскресенье июня, а также в третье воскресенье сентября.

А вот в 2019 году Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента и утвердил новый официальный праздник – День отца, который вышел в нашей стране на государственный уровень. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 мая.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

В Украине праздник был утвержден с целью создания и развития благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей, а также содействия популяризации семейного образа жизни, формированию ответственного отцовства и материнства.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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