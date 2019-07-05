День поцелуя 2019: картинки и открытки с праздником

Мы собрали для вас самые красивые поздравления с Днем поцелуя 6 июля

День поцелуя 2019 отмечаем 6 июля Фото: Pixabay

День поцелуя в 2019 году выпадает на 6 июля, субботу. Это неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира. Всемирный день поцелуя знаменуется различными праздничными мероприятиями, конкурсами и соревнованиями. "Сегодня" собрали самые интересные, прикольные и оригинальные поздравления с Днем поцелуя 2019: забавные картинки и открытки, а также короткие пожелания, смс-сообщения и стихи.

День поцелуя 2019: открытки и картинки

Они случаются с любимыми,

И с родственниками, друзьями

Без поцелуев не любили мы,

И нас целуют, и мы сами,

И с этим праздником волшебным

Вы прочитайте поздравок –

Поцеловать Вас и поздравить

Любимый человек чтоб мог.

Поздравления с Днем поцелуя 2019 Фото: Bipbap

***

Ах, сколько слов о поцелуе

В душе мы бережно храним,

Он нежный, легкий и воздушный,

Любовной негою томим.

Он примиряет и скрепляет,

Надежду, счастье обещает,

В веках поэтами воспет,

И слаще в мире его нет!

Поздравления с Днем поцелуя 2019 Фото: Bipbap

***

Сегодня Всемирный день поцелуя,

И я поздравляю тебя, конечно, целуя.

Давай с тобою целоваться весь день,

Нам с тобою это будет не лень.

И отметим это праздник с тобой вместе,

Ведь нам вдвоем никогда не будет тесно.

Подарок я тебе в форме сердца подарю,

И колечко миленькое тебе куплю.

Поздравления с Днем поцелуя 2019 Фото: Bipbap

***

День поцелуя среди лета,

Наверно все не просто так

Целуйтесь ныне от рассвета

Ваш поцелуй развеет мрак.

Целуйтесь нежно и со страстью,

Друг другом упивайтесь Вы,

Сегодня праздник поцелуя,

Сегодня праздник красоты.

И поцелуй свой растяните

На многие многие лета,

Всегда друг друга Вы любите,

Не унывает пусть душа.

Поздравления с Днем поцелуя 2019 Фото: Bipbap

***

В этот день, в этот праздник, в день поцелуя,

Поцелуйте родных и близких своих,

Поцелуйте любимых, любовь им даруя,

Разделив счастье и радость свою на двоих.

Пусть уста любимых будут сладки как мед

И в душе пусть не будет и намека на лед,

Пусть весь день улыбка не сходит с лица

И пускай поцелуям не будет конца.\

Поздравления с Днем поцелуя 2019 Фото: Bipbap

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