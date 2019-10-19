День повара: история праздника и красивые поздравления в картинках и открытках
С праздником: отправляйте поварам и кулинарам поздравления в картинках и открытках
20 октября 2019 в Украине отмечают Международный день повара. Он учрежден в 2004 году Всемирной ассоциацией кулинарных сообществ).
Смотрите видео, как украинские повара работают за границей:
Эта организация, кстати, насчитывает 8 миллионов членов — представителей поварской профессии из разных стран. И с 2004 года каждое 20 октября более 70 стран мира чествуют своих поваров и кулинаров. В этот день представители общественного питания проводят конкурсы мастерства, дегустацию приготовленных мастерами блюд и, конечно, чествуют своих шеф-поваров и супер-кулинаров.
Профессия повара — одна из наиболее востребованных в мире и одна из самых древних. В Древнем Риме существовала муза по имени Кулинария — покровительница поварского дела. Именно от нее и получило название слово "кулинария".
Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока.
А мы подготовили для вас красивые, добрые, искренние поздравления с Днем повара в стихах и прозе, картинках и открытках
Добрые поздравления с Днем шефа в стихах
Желаем в жизни только вкусных блюд!
А для того нужны ингредиенты:
Любовь, здоровье, дружба и уют,
И много добрых слов и комплиментов!
Щепотку радости добавим и удачи,
Улыбка блюду нужный вкус придаст,
И если слез, то лишь от счастья — не иначе!
С днём повара мы поздравляем вас!
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Нет прекраснее работы,
Чем на кухне колдовать,
Кулинарные заботы
Вкусно преодолевать!
Мастерство пусть не подводит
И плита будет шустра,
А ещё — растут доходы:
Вас с Днём повара, ура!
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Вас поздравляем, повара.
Вы в своем деле мастера!
Пускай на кухне всякий раз
Всё получается у вас.
Пусть ничего не пригорит,
У всех пусть будет аппетит.
Пусть ваши блюда удивляют
И вмиг с тарелок исчезают.
Пусть будут вас всегда ценить
И от души благодарить.
Искренние поздравления с Днем повара в прозе
Поздравляю с Международным днем повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как взбитый крем, а в воздухе семьи царит умопомрачительный аромат любви!
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Поздравляю с Международным днём повара. Желаю нескончаемых интересных идей и креативности в работе, творческого вдохновения и высокого профессионализма в своём деле, доброго здоровья и хорошего настроения, бодрости, энергии, благополучия и большой удачи.
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Самые вкусные, теплые, искренние поздравления с Международным днем повара. Кухня — это искусство, а профессиональные повара — настоящие виртуозы. Желаем шедевральных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовьте с любовью, и успех ждет вас непременно.
Напомним, что ранее ми писали о рецептах от самых известных кулинаров мира.
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