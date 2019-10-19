День повара: история праздника и красивые поздравления в картинках и открытках

С праздником: отправляйте поварам и кулинарам поздравления в картинках и открытках

Фото: pexels.com

20 октября 2019 в Украине отмечают Международный день повара. Он учрежден в 2004 году Всемирной ассоциацией кулинарных сообществ).

Смотрите видео, как украинские повара работают за границей:

Эта организация, кстати, насчитывает 8 миллионов членов — представителей поварской профессии из разных стран. И с 2004 года каждое 20 октября более 70 стран мира чествуют своих поваров и кулинаров. В этот день представители общественного питания проводят конкурсы мастерства, дегустацию приготовленных мастерами блюд и, конечно, чествуют своих шеф-поваров и супер-кулинаров.

День повара: история праздника

Профессия повара — одна из наиболее востребованных в мире и одна из самых древних. В Древнем Риме существовала муза по имени Кулинария — покровительница поварского дела. Именно от нее и получило название слово "кулинария".

Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока.

А мы подготовили для вас красивые, добрые, искренние поздравления с Днем повара в стихах и прозе, картинках и открытках

Добрые поздравления с Днем шефа в стихах

Желаем в жизни только вкусных блюд!

А для того нужны ингредиенты:

Любовь, здоровье, дружба и уют,

И много добрых слов и комплиментов!

Щепотку радости добавим и удачи,

Улыбка блюду нужный вкус придаст,

И если слез, то лишь от счастья — не иначе!

С днём повара мы поздравляем вас!

***

Нет прекраснее работы,

Чем на кухне колдовать,

Кулинарные заботы

Вкусно преодолевать!

Мастерство пусть не подводит

И плита будет шустра,

А ещё — растут доходы:

Вас с Днём повара, ура!

***

Вас поздравляем, повара.

Вы в своем деле мастера!

Пускай на кухне всякий раз

Всё получается у вас.

Пусть ничего не пригорит,

У всех пусть будет аппетит.

Пусть ваши блюда удивляют

И вмиг с тарелок исчезают.

Пусть будут вас всегда ценить

И от души благодарить.

Искренние поздравления с Днем повара в прозе

Поздравляю с Международным днем повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как взбитый крем, а в воздухе семьи царит умопомрачительный аромат любви!

***

Поздравляю с Международным днём повара. Желаю нескончаемых интересных идей и креативности в работе, творческого вдохновения и высокого профессионализма в своём деле, доброго здоровья и хорошего настроения, бодрости, энергии, благополучия и большой удачи.

***

Самые вкусные, теплые, искренние поздравления с Международным днем повара. Кухня — это искусство, а профессиональные повара — настоящие виртуозы. Желаем шедевральных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовьте с любовью, и успех ждет вас непременно.

Напомним, что ранее ми писали о рецептах от самых известных кулинаров мира.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.