День работника рекламы: яркие поздравления с праздником
Поздравляем профессионалов с Днем рекламиста: картинки, стихи, проза, пожелания
Сегодня, 23 октября, отмечается День работников рекламы. Это профессиональный праздник всех специалистов, задействованных в рекламной сфере, который регулярно отмечается в середине осени.
Сегодня.Lifestyle собрали для вас лучшие поздравления, картинки и стихи с Днем рекламиста. Отправляйте их всем рекламодателям, маркетологам, составителям рекламы, пиарщикам.
Красивые поздравления с Днем рекламиста в стихах
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Реклама — двигатель торговли,
Закон известен нам давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.
Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы — яркой, интересной,
И денежных больших дождей.
Прикольное поздравление с Днем работника рекламы
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С Днем работников рекламы. Пусть все, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.
День рекламщика: эффектные поздравления
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Всем работникам рекламы
Пожелаю добрых дней
И доходов крупных самых,
Чтоб трудилось веселей.
Новых встреч и ярких будней,
Замечательных коллег,
Чтоб была работа чудной,
Не наскучила вовек!
Как поздравить рекламщика с праздником
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В День работников рекламы,
Поздравляем вас, друзья,
Трудно выразить словами,
А без слов никак нельзя.
Пусть клиентов будет много,
И заказы чтоб – рекой,
Настроенья юморного,
Чтоб звало вас за собой!
И любви, и пониманья,
И почета, и наград,
Вашей фирме процветанья,
Чтобы каждый был богат!
Креативные пожелания в День рекламщика
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Поздравляю с Днем работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.
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