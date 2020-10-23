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День работника рекламы: яркие поздравления с праздником

Сегодня, 05:20

Поздравляем профессионалов с Днем рекламиста: картинки, стихи, проза, пожелания

Сегодня, 23 октября, отмечается День работников рекламы. Это профессиональный праздник всех специалистов, задействованных в рекламной сфере, который регулярно отмечается в середине осени.

День работника рекламы
День работника рекламы
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle собрали для вас лучшие поздравления, картинки и стихи с Днем рекламиста. Отправляйте их всем рекламодателям, маркетологам, составителям рекламы, пиарщикам.

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Красивые поздравления с Днем рекламиста в стихах

***

Реклама — двигатель торговли,
Закон известен нам давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.

Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы — яркой, интересной,
И денежных больших дождей.

День работника рекламы
День работника рекламы
Фото: Pixabay

Прикольное поздравление с Днем работника рекламы

***

С Днем работников рекламы. Пусть все, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

День рекламщика: эффектные поздравления

***

Всем работникам рекламы
Пожелаю добрых дней
И доходов крупных самых,
Чтоб трудилось веселей.

Новых встреч и ярких будней,
Замечательных коллег,
Чтоб была работа чудной,
Не наскучила вовек!

День работника рекламы
День работника рекламы
Фото: Pexels

Как поздравить рекламщика с праздником

***

В День работников рекламы,
Поздравляем вас, друзья,
Трудно выразить словами,
А без слов никак нельзя.

Пусть клиентов будет много,
И заказы чтоб – рекой,
Настроенья юморного,
Чтоб звало вас за собой!

И любви, и пониманья,
И почета, и наград,
Вашей фирме процветанья,
Чтобы каждый был богат!

День работника рекламы
День работника рекламы
Фото: Pixabay

Креативные пожелания в День рекламщика

***

Поздравляю с Днем работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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