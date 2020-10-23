День работника рекламы: яркие поздравления с праздником

Поздравляем профессионалов с Днем рекламиста: картинки, стихи, проза, пожелания

Сегодня, 23 октября, отмечается День работников рекламы. Это профессиональный праздник всех специалистов, задействованных в рекламной сфере, который регулярно отмечается в середине осени.

День работника рекламы Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle собрали для вас лучшие поздравления, картинки и стихи с Днем рекламиста. Отправляйте их всем рекламодателям, маркетологам, составителям рекламы, пиарщикам.

Красивые поздравления с Днем рекламиста в стихах

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Реклама — двигатель торговли,

Закон известен нам давно.

Пусть всем рекламщикам лишь счастье

По жизни будет суждено.



Желаю вам в прекрасный праздник

Лишь креативных я идей,

Работы — яркой, интересной,

И денежных больших дождей.

День работника рекламы Фото: Pixabay

Прикольное поздравление с Днем работника рекламы

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С Днем работников рекламы. Пусть все, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

День рекламщика: эффектные поздравления

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Всем работникам рекламы

Пожелаю добрых дней

И доходов крупных самых,

Чтоб трудилось веселей.



Новых встреч и ярких будней,

Замечательных коллег,

Чтоб была работа чудной,

Не наскучила вовек!

День работника рекламы Фото: Pexels

Как поздравить рекламщика с праздником

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В День работников рекламы,

Поздравляем вас, друзья,

Трудно выразить словами,

А без слов никак нельзя.



Пусть клиентов будет много,

И заказы чтоб – рекой,

Настроенья юморного,

Чтоб звало вас за собой!



И любви, и пониманья,

И почета, и наград,

Вашей фирме процветанья,

Чтобы каждый был богат!

День работника рекламы Фото: Pixabay

Креативные пожелания в День рекламщика

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Поздравляю с Днем работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.

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