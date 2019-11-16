День работников радио, телевидения и связи в Украине
Сегодня День работников радио, телевидения и связи в Украине 2019: поздравляем с праздником
Сегодня, 16 ноября, отмечается День работников радио, телевидения и связи в Украине. Примечательно, что в 2019 году эта дата отмечает 25-летний юбилей. Это профессиональный праздник людей, которые трудятся в отрасли радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли нашей страны. Что это за день, какова его история и значение, узнайте в нашей статье. Также не забудьте поздравить знакомых, друзей и родных, которые имеют непосредственное отношение к этому дню, и отправить им красивые и душевные пожелания, стихи, картинки, смс.
Смотрите видео: "Украина 24" – новый информационный телеканал "Медиа Группа Украина"
Читайте также:Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине
День работников радио, телевидения и связи в Украине: история праздника
Этот профессиональный праздник всех работников радио, телевидения и связи Украины получил статус официального и государственного в ноябре 1994 года. Тогда президентом Украины был подписан Указ N 667/94 "О дне работников радио, телевидения и связи", согласно которому праздник ежегодно отмечается 16 ноября. Так что в 2019 году эта дата отмечает 25-летний юбилей.
Сегодня сложно себе представить нашу жизнь без радио и телевидения, кино и сериалов, новостей и музыки, интернета и мобильных телефонов. А ведь все эти блага нам ежесекундно предоставляют люди, работающие в отрасли радио, телевидения и связи в Украине.
Обязательно поздравьте всех родных, друзей и знакомых, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник. А мы подготовили для вас красивые и позитивные поздравления с Днем работников радио телевидения и связи Украины в прозе, картинках и стихах.
День работников радио, телевидения и связи в Украине: поздравления в стихах
***
Теле, радио, связистов
Всех поздравить я хочу.
Освещать наш мир нелегкий
Пусть вам будет по плечу.
Вы дарите людям радость,
Благодарность всем вам шлю.
Счастья, радости, достатка
Пожелать сейчас хочу.
День работников радио, телевидения и связи: как поздравить своими словами
***
Дорогие друзья! В день работников радио, телевидения и связи Украины хочется настроиться с вами на позитивную волну и в прямом эфире, на всю страну поздравить вас с праздником. Желаем вам вдохновения, хорошего настроения, улыбок, счастья, любви, а также всего того, что вы сами желаете радиослушателям и телезрителям! Вы несете радость в каждом слове, дарите оптимизм каждой песней и держите нас в курсе всех событий. Спасибо вам за ваш нелгкий труд!
День работников радио, телевидения и связи в Украине: прикольные поздравления в смс
* * *
Кто в любое время года,
В ясный день и в непогоду
Новость к нам приносит в дом,
теле-радио-письмом!
Поздравляем мы связистов,
Инженеров и радистов,
Репортеров, журналистов,
Режиссеров, сценаристов,
Операторов, артистов,
Дикторов и программистов!
Позитивные поздравления в прозе в День телевидения, радио и работников связи 2019
***
Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, отличных идей, интересной работы, успешной деятельности, веселых сюжетов, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.
Ранее мы рассказывали, какого числа отмечают в Украине День студента 2019.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.