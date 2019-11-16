День работников радио, телевидения и связи в Украине

Сегодня День работников радио, телевидения и связи в Украине 2019: поздравляем с праздником

День работников ради, телевидения и связи Украины: открытки и стихи Фото: Pixabay

Сегодня, 16 ноября, отмечается День работников радио, телевидения и связи в Украине. Примечательно, что в 2019 году эта дата отмечает 25-летний юбилей. Это профессиональный праздник людей, которые трудятся в отрасли радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли нашей страны. Что это за день, какова его история и значение, узнайте в нашей статье. Также не забудьте поздравить знакомых, друзей и родных, которые имеют непосредственное отношение к этому дню, и отправить им красивые и душевные пожелания, стихи, картинки, смс.

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День работников радио, телевидения и связи в Украине: история праздника

Этот профессиональный праздник всех работников радио, телевидения и связи Украины получил статус официального и государственного в ноябре 1994 года. Тогда президентом Украины был подписан Указ N 667/94 "О дне работников радио, телевидения и связи", согласно которому праздник ежегодно отмечается 16 ноября. Так что в 2019 году эта дата отмечает 25-летний юбилей.

День работников связи Украины 2019: картинки и пожелания Фото: Pixabay

Сегодня сложно себе представить нашу жизнь без радио и телевидения, кино и сериалов, новостей и музыки, интернета и мобильных телефонов. А ведь все эти блага нам ежесекундно предоставляют люди, работающие в отрасли радио, телевидения и связи в Украине.

Обязательно поздравьте всех родных, друзей и знакомых, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник. А мы подготовили для вас красивые и позитивные поздравления с Днем работников радио телевидения и связи Украины в прозе, картинках и стихах.

День работников радио, телевидения и связи в Украине: поздравления в стихах

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Теле, радио, связистов

Всех поздравить я хочу.

Освещать наш мир нелегкий

Пусть вам будет по плечу.



Вы дарите людям радость,

Благодарность всем вам шлю.

Счастья, радости, достатка

Пожелать сейчас хочу.

День работника радио 2019: открытки и поздравления Фото: Pixabay

День работников радио, телевидения и связи: как поздравить своими словами

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Дорогие друзья! В день работников радио, телевидения и связи Украины хочется настроиться с вами на позитивную волну и в прямом эфире, на всю страну поздравить вас с праздником. Желаем вам вдохновения, хорошего настроения, улыбок, счастья, любви, а также всего того, что вы сами желаете радиослушателям и телезрителям! Вы несете радость в каждом слове, дарите оптимизм каждой песней и держите нас в курсе всех событий. Спасибо вам за ваш нелгкий труд!

День работников радио, телевидения и связи в Украине: прикольные поздравления в смс

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Кто в любое время года,

В ясный день и в непогоду

Новость к нам приносит в дом,

теле-радио-письмом!

Поздравляем мы связистов,

Инженеров и радистов,

Репортеров, журналистов,

Режиссеров, сценаристов,

Операторов, артистов,

Дикторов и программистов!

День работников телевидения Украины: картинки и поздравления Фото: Pixabay

Позитивные поздравления в прозе в День телевидения, радио и работников связи 2019

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Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, отличных идей, интересной работы, успешной деятельности, веселых сюжетов, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.

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