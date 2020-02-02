День сурка: смешные картинки и поздравления

Как поздравить с Днем сурка: веселые и прикольные открытки, картинки, поздравления, стихи

День сурка: картинки и поздравления Фото: Pixabay

Сегодня, 2 февраля, наступил День сурка. Этот веселый и многообещающий зимний праздник посвящен предсказанию погоды. По народным наблюдениям, в этот день сурок просыпается от зимней спячки, выбирается из своей норы, и вот тут-то важно подметить, увидит он свою тень или нет. Ведь от этого зависит, как долго еще продлится зима и когда наступит весна.

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Прикольные картинки с Днем сурка Фото: Pixabay

Желаем вам скорейшего прихода тепла в дома и сердца, отличной погоды и радостного настроения в этот праздник. А мы подготовили для вас веселые, позитивные, прикольные и смешные картинки и открытки, стихи и пожелания с Днем сурка. Отправляйте их родным и друзьям с пожеланиями весны и солнца.

День сурка: смешные картинки и стихи Фото: Depositphotos

Лучшее поздравление с Днем сурка

***

Принимайте поздравления,

Ведь сегодня День сурка,

Пусть весна как озарение

Прилетит издалека!

Рассказать сурок нам сможет,

К нам когда придет весна,

И как скоро все живое

Пробудится ото сна.



Если солнце ярко светит,

Шесть недель тепла не жди,

Но весна наступит скоро,

Если в День сурка дожди.

Прикольные картинки в День сурка Фото: Depositphotos

День сурка: короткое поздравление в стихах

***

Скоро кончится зима,

Ждем весну скорее,

Дай погоды нам прогноз

Ты, сурок, быстрее!



Ведь сегодня День сурка,

Пусть зверек нам скажет,

Что тепло нас скоро ждет,

Мы поверим даже!

День сурка: поздравления и картинки Фото: Pixabay

Прикольные смс в День сурка

***

Почему всегда проходит

Слишком быстро выходной?

День сурка себе устроить

Очень хочется порой,

Чтобы встать спокойно в десять,

Выпить кофе, погулять,

Твердо зная – понедельник

Век не будет наступать!

День сурка: открытки и стихи Фото: Pixabay

Веселые стихи в День сурка

***

Шустрый, маленький зверек,

По прозванию сурок,

Ползимы спокойно спит,

Не ворочаясь, храпит!

Но второго февраля,

Лишь зардеется заря,

Он из норки вылезает,

И погоду предвещает.

Если видит свою тень –

Будет долог зимний день,

Если тени он не видит –

То тепло нас не обидит,

Всегда сбывается примета.

Сурок, респект тебе за это!

Короче, заслужил проказник

День сурка – свой личный праздник!

Веселые картинки в День сурка Фото: Pixabay

Смешное поздравление с Днем сурка

***

Праздник свой привел сурок,

Повод есть повеселиться,

Что подскажет нам зверек –

Раздеваться? Утеплиться?



Пусть тепло он напророчит,

Пробуждение от сна,

Пусть наступит без отсрочек

Долгожданная весна!

Напомним, ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на февраль 2020.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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