День Святого мученика Мирона: история и поздравления с праздником

Мирон был кротким и милостивым к людям, но вместе и мужественным в защите своих чад

День Святого мученика Мирона: история праздника Фото: pexels.com

30 августа православные отмечают День святого мученика Мирона. Этот святой познал при жизни много мучений и истязаний и после смерти был канонизирован. В этот день мужчины с именем Мирон также празднуют день ангела.

День святого мученика Мирона: история и чудеса

Святой мученик Мирон был пресвитером в Ахаии (Греция), жил в III веке. Он пострадал за свою веру при императоре Декии. Пресвитер был кротким и милостивым к людям, но вместе и мужественным в защите своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал Богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Видя это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости.

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Святой был предан истязаниям. Его повесили и строгали тело железными гребнями. Затем пресвитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика, в то время как близ стоящие, до 150 человек, были опалены вырвавшимся из печи огнем. Тогда правитель стал принуждать мученика поклониться идолам. Получив от святого Мирона твердый отказ, Антипатр приказал резать ремни из его кожи. Святой Мирон взял один из ремней и бросил его в лицо мучителю. Святой, побеждая страдания, пел псалмы и отвечал: "Я – христианин и не буду приносить нечестивые жертвы".

Придя в ярость, Антипатр велел строгать святого Мирона железом по ободранному телу, а потом отдал мученика на съедение зверям. Но звери его не тронули. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в бессильной ярости покончил самоубийством. Святого Мирона отвели в г. Кизик, где ему отсекли голову мечом в 250 году н.е.

День святого мученика Мирона: традиция

В народе считается, что святой мученик Мирон помогает в болезнях, особенно при лихорадке.

День святого мученика Мирона: молитва

Мученик Твой, Господи, Мирон во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй потому крепость Твою, мучителей низложы, сокрушиы демонов Немощные дерзости. Того молитвами спаси души наша.

День ангела Мирона: поздравления в стихах

30 августа люди с именем Мирон празднуют день ангела и именины. "Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с днем Мирона в стихах.

Ты, Мирон, отличный парень,

Сильный, смелый, заводной,

Друг надежный, славный малый,

Ты один у нас такой.

Мы тебе желаем счастья,

Чтоб успешным был всегда,

Пусть ведет тебя по жизни

Путеводная звезда.

***

Какой ты сегодня красивый, Мирон,

И чем-то прекрасным в душе окрылен.

Чтоб было всегда хорошо и светло,

Путь жизнь твою всю согревает тепло.

А мир пусть искрится своими огнями,

Тебе настроенья и будь всегда с нами.

Удачи несметной, всегда чтоб мечтал,

И горя, печали не ведал, не знал.

***

Желаю от души тебе, Мирон,

Чтоб все твои мечты осуществились!

Моментов тебе ярких миллион,

Чтоб радостно глаза твои светились!

Пусть будет все: любовь, друзья, достаток,

И крепкое здоровье, словно сталь!

Пускай во всех делах царит порядок

И прочь уйдут все беды и печаль!

Напомним, что ранее мы писали о приметах праздника Ореховый Спас, о его традициях и гаданиях.

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