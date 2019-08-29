Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День Святого мученика Мирона: история и поздравления с праздником

Мирон был кротким и милостивым к людям, но вместе и мужественным в защите своих чад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:48
День Святого мученика Мирона: история праздника
День Святого мученика Мирона: история праздника
Фото: pexels.com

30 августа православные отмечают День святого мученика Мирона. Этот святой познал при жизни много мучений и истязаний и после смерти был канонизирован. В этот день мужчины с именем Мирон также празднуют день ангела.

День святого мученика Мирона: история и чудеса

Святой мученик Мирон был пресвитером в Ахаии (Греция), жил в III веке. Он пострадал за свою веру при императоре Декии. Пресвитер был кротким и милостивым к людям, но вместе и мужественным в защите своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал Богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Видя это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:

Святой был предан истязаниям. Его повесили и строгали тело железными гребнями. Затем пресвитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика, в то время как близ стоящие, до 150 человек, были опалены вырвавшимся из печи огнем. Тогда правитель стал принуждать мученика поклониться идолам. Получив от святого Мирона твердый отказ, Антипатр приказал резать ремни из его кожи. Святой Мирон взял один из ремней и бросил его в лицо мучителю. Святой, побеждая страдания, пел псалмы и отвечал: "Я – христианин и не буду приносить нечестивые жертвы".

Придя в ярость, Антипатр велел строгать святого Мирона железом по ободранному телу, а потом отдал мученика на съедение зверям. Но звери его не тронули. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в бессильной ярости покончил самоубийством. Святого Мирона отвели в г. Кизик, где ему отсекли голову мечом в 250 году н.е.

День святого мученика Мирона: традиция

В народе считается, что святой мученик Мирон помогает в болезнях, особенно при лихорадке.

День святого мученика Мирона: молитва

Мученик Твой, Господи, Мирон во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй потому крепость Твою, мучителей низложы, сокрушиы демонов Немощные дерзости. Того молитвами спаси души наша.

День ангела Мирона: поздравления в стихах

30 августа люди с именем Мирон празднуют день ангела и именины. "Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с днем Мирона в стихах.

Ты, Мирон, отличный парень,

Сильный, смелый, заводной,

Друг надежный, славный малый,

Ты один у нас такой.

Мы тебе желаем счастья,

Чтоб успешным был всегда,

Пусть ведет тебя по жизни

Путеводная звезда.

***

Какой ты сегодня красивый, Мирон,

И чем-то прекрасным в душе окрылен.

Чтоб было всегда хорошо и светло,

Путь жизнь твою всю согревает тепло.

А мир пусть искрится своими огнями,

Тебе настроенья и будь всегда с нами.

Удачи несметной, всегда чтоб мечтал,

И горя, печали не ведал, не знал.

***

Желаю от души тебе, Мирон,

Чтоб все твои мечты осуществились!

Моментов тебе ярких миллион,

Чтоб радостно глаза твои светились!

Пусть будет все: любовь, друзья, достаток,

И крепкое здоровье, словно сталь!

Пускай во всех делах царит порядок

И прочь уйдут все беды и печаль!

Напомним, что ранее мы писали о приметах праздника Ореховый Спас, о его традициях и гаданиях

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах и прозе, СМС и картинках Ореховый Спас 2019: приметы праздника, традиции и гадания Ореховый Спас 2019: что святят на праздник Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах и прозе
религия праздник стихи святой молитва поздравления история традиция
Реклама

Новости партнеров

Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Быстро, вкусно и полезно: рецепт изотоника —
Быстро, вкусно и полезно: рецепт изотоника — "Восстановительный"
Топ-10 народных средств от комаров: Без химии
Топ-10 народных средств от комаров: Без химии

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Вчера, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Вчера, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

27 августаFun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

27 августаТехно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

27 августаПсихология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Интересные варианты украсить горшок для вазона
Интересные варианты украсить горшок для вазона
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете