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День святого Валентина: ТОП-5 проверенных гаданий на суженого

Гадать в этот день начали совсем недавно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:47
Фото: Pexels

14 февраля все влюбленные празднуют особенный праздник – День святого Валентина. В Украине этот праздник появился не так давно, но и в этот день принято гадать.

День святого Валентина: история гаданий

В Италии, в конце 18 века появилась замечательная традиция, — гадать на любовь и отношения 14 февраля, в День Святого Валентина. Этот обычай постепенно распространился по всей Европе и Америке. А потом он добрался и до Украины. У нас он приобрел несколько иной оттенок, — его отмечают не только влюбленные, но и все те, кто любит и любим.

Что дарить в День влюбленных: советы экспертов:

Люди верят, что в этот день сам Валентин спускается с небес, для того чтобы соединить половинки, которые ищут друг друга. 14 февраля во всем мире считается днем романтических знакомств, страсти и нежности, признаний в любви и гаданий на любовь.

День всех влюбленных: ТОП-5 гаданий

День святого Валентина: гадания на спичках

Возьмите две спички, зажгите их и держите в руках друг напротив друга. Думайте о возлюбленном. Если спички не погаснут сами, догорев почти до конца, – задуйте пламя, чтоб не обжечься. Спички развернулись друг к другу – отношениям ничто не угрожает. Если в разные стороны – скорей всего, крепкой любви между вами нет.

День святого Валентина: гадания на кольце

Также можно погадать на кольце. Возьмите фотографию любимого и свое кольцо. Проденьте в кольцо нитку, фото поставьте перед собой, думайте о возлюбленном, держа кольцо перед фото. Если оно вращается по кругу – вы поженитесь. Если качается, как маятник, из стороны в сторону, то ваша судьба, скорее всего, будет связана с другим. Если кольцо неподвижно – не ждите скорой свадьбы.

День святого Валентина: гадание на суженого

Ложась спать на 14 февраля, возьмите 2 лавровых листа, смочите их святой водой, настоянной на лепестках розы, и положите под свою подушку крест-накрест.

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Скажите заветные слова: "Святой Валентин, всем влюбленным помогающий, сердца соединяющий, ангел небесный, пошли мне вещий сон. Покажи, кто мой суженый, каков он!"

День святого Валентина: гадания с первым встречным

В этот день (14 февраля) незамужние девушки смогут узнать, встретят ли они в этом году свою половинку. Сделать это легко. Нужно выйти рано утром из подъезда и обратить внимание, кто встретится на вашем пути первый: если мужчина – то ждите в ближайшем будущем романтического знакомства, если же девушка – никаких серьезных отношений, увы, скоро не будет.

День святого Валентина: гадание на шампанском

Кстати, шампанское поможет понять, любит ли вас задуманный парень. Налейте игристое вино в бокал и посмотрите, как ведут себя пузырьки. Если их много – он вас безумно любит. Если идут со дна ниточкой, то подсчитайте их и поймете, сколько вокруг задуманного мужчины вертится девушек. Если перелилось через край – будьте осторожны, его переполняют к вам чувства, и это может быть плохо – ревность, страсти. Но, конечно, если вы любительница таких отношений, то есть чему радоваться.

Напомним, что ранее мы собрали список фильмов ко Дню святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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